Miért lehetett ennyire pusztító a törökországi földrengés?

Recep Tayyip Erdogan török elnök szakértőkre hivatkozva példátlannak nevezte az országát és Szíriát sújtó földrengést. Mint televíziós beszédében fogalmazott, nemcsak a Török Köztársaság történetének, hanem a világ egyik legnagyobb sorscsapásával állnak szemben.

Tény, hogy földrengések eddig is voltak Törökországban, de ekkorát eddig nem észleltek. Mi okozhatta ezt a nagy rengést, várhatóak-e további pusztító rezgések a térségben? – erről kérdeztük Timár Gábor egyetemi tanárt, az ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének vezetőjét.

– mondta el Timár Gábor. A fő rengés magnitudója 7,8-as volt, amelyet tíz perccel később egy szintén erős, 6,7 magnitudójú követett. Eddig, amióta mérjük a földrengéshullámokat, egy 2020-as rengés volt ekkora, azt 6,7-esre becsülik. „A 7,8 ehhez képest 35-40-szer akkora energiafelszabadulást jelent” – magyarázta a tanszékvezető. „Még a történelmi időkben feljegyzett korábbi rengések közül is talán az 1822-es az, amely 7,0 körüli magnitudójú lehetett, szintet lépett tehát a térség. Az elmúlt hónapban az egész világon nem észleltek ennél nagyobb energiájú földmozgást.”

Törökország és Szíria katasztrófa sújtotta területein felmérhetetlen károk keletkeztek, aminek a szakértő szerint az a magyarázata, hogy a rengéskor bekövetkező energiafelszabadulás a felszínhez viszonylag közel történt.

„Az első becslések szerint a rengés fészekmélysége 15 kilométer körül lehetett: ez és a nagy energia együtt eredményezte a hatalmas károkat és a sok halálos áldozatot. Az ilyen, világszinten sekélynek számító rengés epicentrumában nagyon komoly a pusztítás, de ahogy távolodunk, gyorsan mérséklődik a hatás” – magyarázta Tímár Gábor.

Az epicentrum, azaz a rengés kipattanási helye fölötti felszíni pont is jóval kiterjedtebb volt – tette hozzá. Egy ekkora rengésnél a „kipattanás”, az energiafelszabadulást eredményező kőzetmozgás nem egy pontban, hanem egy törésvonal mentén történik. 7,8 magnitudóhoz akár 100 kilométer hosszú és 20 kilométer széles zóna elmozdulása is tartozhat.

A mostani rengésnél a legnagyobb károkról Gaziantep városának környékéről érkeztek hírek, és egy, ettől 200 kilométerre északkeletre elnyúlt sávban is hasonló pusztításról számoltak be. Ez akár arra is utalhat, hogy erre húzódik az elmozdulást szenvedett törésvonal.