Kismiska volt a török-szír földrengés a legpusztítóbbakhoz képest

Nem csak a Törökországban és Szíriában történt földmozgás miatt lehet mostanában sokat olvasni a földrengésekről, hanem mert a világ több pontján is észleltek földmozgásokat. Voltak, akik Magyarországon is erre gyanakodtak, így összegyűjtöttük az 1900 óta történt legnagyobb földmozgásokat. A lista érdekessége, hogy a több mint 40 ezer halálos áldozatot követelő török-szíriai földrengés közel sem volt a legerősebb.

Az utóbbi időben rengeteget hallani a földrengésekről, miután február 6-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Törökországot és Szíriát, majd nem sokkal később újabb erős, 7,7-es magnitúdójú földmozgást észleltek Törökországban.

De a hónapban nem csak a két, már említett országban, hanem a világ más pontjain is észleltek földmozgásokat, sőt, a hazánkkal határos Romániában és Szerbiában is, bár ezek erőssége jóval elmaradt a török-szíriai földrengéstől. De még Magyarországon is sokan megijedtek, mert földrengéshez hasonló jelenséget észleltek több alkalommal.

A földrengések mérése

Miközben a világ tektonikus lemezei egymásnak ütköznek, és egymás alá, avagy fölé kerülnek, felgyülemlett energiájukat óriási földrengésekben szabadítják fel, amelyek megrázhatják a földet, vulkánkitöréseket indíthatnak el, hegyeket mozgathatnak meg, és cunamikat indíthatnak el.

A tudósok az 1900-as évek elején fedezték fel, hogyan képesek a földrengések erősségének a mérésére, és azóta jó néhány, úgynevezett megathrust földrengés rázta meg a bolygónkat. A földrengések ezen fajtái a konvergens lemezhatárokon fordulnak elő, ahol az egyik tektonikus lemez a másik alá szorul, ezek nagyobb része a Csendes-óceán szeizmikusan nyugtalan

„Tűzgyűrűje” mentén található, néhány szubdukciós zónában történt – írja a Livescience.

A világ legerősebb földrengései

9,5-es magnitúdójú volt a legnagyobb földrengés, amelyben körülbelül 1655 ember halt meg, 1960. május 22-én. Több ezren megsérültek, és milliók maradtak hajlék nélkül. Dél-Chilében 550 millió dolláros kár keletkezett. A rengés egy szökőárat is kiváltott, ami Hawaiin 61, Japánban 138, a Fülöp-szigeteken pedig 32 ember halálát okozta. 9,2-es földrengés rázta meg Alaszkát 1964. március 27-én. A földrengés és az azt követő szökőár 128 emberéletet követelt, és körülbelül 311 millió dollár vagyoni kárt okozott. A földrengés számos városban, köztük az epicentrumtól mintegy 120 km-re északnyugatra fekvő Anchorage-ban is súlyos károkat okozott. A történelem harmadik legnagyobb feljegyzett földrengése 9,1-es magnitúdójú volt, és az alaszkai Prince William Soundban 1964-ben következett be. Ebben a természeti katasztrófában összesen közel 300 ezer ember halt meg vagy tűnt el, és mintegy 1,2 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására a földrengés és az azt követő szökőár miatt Délkelet-Ázsia és Kelet-Afrika 10 országában. A hatalmas földrengés egy nappal karácsony után következett be. 2011. március 11-én egy 9,1-es erősségű rengés szökőárat váltott ki, amely az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányának földtani intézete (USGS) szerint több mint 15 700 ember halálát okozta, több mint 4600-an eltűntek, több mint 5300-an megsérültek és több mint 130 900-an kényszerültek lakóhelyüket elhagyni. A rengés következtében több mint 332 ezer épület, 2100 út, 56 híd és 26 vasútvonal sérült meg. A rengés a Fukusima Daiicsi atomerőmű atomreaktorait is megrongálta, ami a történelem egyik legnagyobb nukleáris katasztrófájához vezetett. Ez a földrengés volt a Japánban valaha mért legnagyobb, és a becslések szerint 309 milliárd dolláros kárt okozott. A rengés után még hetekig 6,0, sőt 7,0 erősségűnél erősebb utórengések rázkódtak a térségben, és a rengés szökőárhullámokat küldött egészen Hawaiiig, Kaliforniáig és a Galapagos-szigetekig. Az USGS szerint a rengések még a távoli Antarktiszon is nagy jégtáblákat repesztettek meg a Sulzberger jégtábláról. A világ első feljegyzett 9,0 erősségű földrengése 1952. november 4-én történt Kamcsatka keleti partjainál. A rengés helyenként 13 méteres szökőárat okozott. A cunami megrázta a kaliforniai Crescent Cityt. Senki sem halt meg, de Hawaiin az anyagi károkat 1 millió dollárra (mai árfolyamon 11,12 millió dollár) becsülték. A hullámok csónakokat dobtak a partra, házak ütköztek össze, mólókat romboltak le, és útburkolatokat mozdítottak el.

A USGS összegyűjtötte a 20 legerősebb földrengést, azonban a török-szíriai földrengés 7,8-es erősségű földrengése nem került fel a listára. A lista utolsó, 20. helyén áll az 1933. március 2-án történt 8,4-es erősségű rengés, ami Japán Sanriku régiójának közelében történt.

A leghalálosabb földrengések

Az látható, hogy egy földrengés erőssége nem egyenesen arányos a halálos áldozatok számával. A 10 leghalálosabb földmozgások listáját a Forbes készítette el:

655 ezer életet követelt a 7,8-as erősségű földrengés, amely Kína Tangshan tartományát sújtotta 1976. július 28-án. Haitit 2010. január 12-én 7-es erősségű földrengés rázta meg. A hivatalos halálos áldozatok száma 316 ezer fő, de egyes becslések szerint inkább 220 000-re tehető. Az Andaman-szigeteket 2004. december 26-án rázta meg egy brutális 9,1-es erősségű földrengés, aminek a következtében 283 ezer ember veszíthette életét. Kína Szecsuán tartományát 2008. május 12-én egy 7,9-es földrengés rázta meg, a halálos áldozatok száma 87 600-ra tehető. Pakisztánban 2005. október 8-án volt egy 7,6-es erősségű földrengés. Egyes becslések szerint a halálos áldozatok száma meghaladja a 87 ezret.

A török-szíriai földrengés

Kedden átlépte a 40 ezret a február 6-i törökországi földrengések halálos áldozatainak száma. Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden, az államfői kabinet ülése utáni sajtótájékoztatóján közölte: Törökországban legkevesebb 35 418 ember vesztette életét a szerencsétlenségben. Szíriában 5900 halottról tudni. Ezzel a földrengés jelenleg a 8. leghalálosabb, mért rengés.

Korábban az ELTE TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének vezetője Timár Gábor elmondta, földrengések eddig is voltak Törökországban, de ekkorát eddig nem észleltek. Törökország és Szíria katasztrófa sújtotta területein felmérhetetlen károk keletkeztek, aminek a szakértő szerint az a magyarázata, hogy a rengéskor bekövetkező energiafelszabadulás a felszínhez viszonylag közel történt.

A legfőbb ellenzéki vezető Recep Tayyip Erdogan elnököt hibáztatja amiatt, hogy ekkora pusztítást okozott a természeti katasztrófa. A török elnök szerint azonban egy ilyen időszakban nem kéne politikai érdekből negatív kampányt folytatni ellene.

A török elnök 2019-es kampánykörútján magasztalta a pártja által elfogadtatott jogszabályt, amely lehetővé tette az ingatlantulajdonosok számára, hogy az építési szabálysértéseket elnézzék, és ne kényszerüljenek költséges felújításokra. A lépés kockázatos volt a gyakori földrengésekkel sújtott Törökországban. A kormány pedig elkezdte a kivitelezők üldözését, már több, mint 134 ember ellen indítottak eljárást.