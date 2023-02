Holdporból tud napelemet készíteni Jeff Bezos űrcége

A fizikai és anyagi korlátok miatt az űrkutatásban minden kilogramm számít, különösen így van ez, ha valaki a Holdra akar eljutni, ahogy az Egyesült Államok Artemis-programja is. Az Amazon online áruház alapítója, a világ leggazdagabb emberei közé tartozó Jeff Bezos űrcége az elmúlt héten olyan technikát fejlesztett ki, amely nagy előrelépés lehet az űrbe tartó rakomány racionalizálása terén.

A Blue Origin közleménye szerint a Blue Alchemist programjuk keretében 2021 óta olyan módszer kifejlesztésén dolgoztak, amellyel a Hold porából napelemek és elektromos vezeték állítható elő. A fejlesztés most jutott el oda, hogy működőképes napelem-prototípust készítettek holdport szimuláló anyagból.

Az eljárást „olvasztott regolit elektrolízisnek” nevezik, ennek során a Hold felszínén található kőzetet 1600 Celsius-fokra hevítik és áramot vezetnek át rajta. Az anyagból így kivonható a vas, a szilícium és az alumínium. A Blue Origin közlése szerint 99,999 százalékos tisztaságú szilíciumot tudtak előállítani.

Mint ismert, a Blue Origin az Artemis-program leszállóegységének megépítéséért is versenybe szállt, de a pályázatot Elon Musk rivális magáncége, a SpaceX nyerte. A Blue Origin perre ment a döntés miatt, amit azonban nem változtattak meg. A cég azóta már eljutott az űr határáig, de Föld körüli pályára még nem.

Az Artemis-program célja nemcsak az újabb holdraszállás, hanem tartós bázis létesítése is, a Blue Origin eljárása ebben nagyon nagy segítség, mivel az olvasztásos eljárással nemcsak fémeket, hanem oxigént is elő lehet állítani. Nemcsak a holdbázis energiaigényét kiszolgáló napelemeket nem kell majd a helyszínre szállítani, hanem elég nagy kapacitással a bázis megépítéséhez szükséges anyagok is helyben előállíthatók lesznek.

