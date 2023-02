Hol születnek a jó ötletek?

Mégis mit foglal magában egy innovációs központ? – merülhet fel a kérdés, amire nem is annyira bonyolult a válasz. Az innovációs központok olyan helyek, ahol a legtöbb esetben társadalmi hatást gyakorló, interdiszciplináris kutató-fejlesztő projektek valósulnak meg, amelyek a későbbiekben inspirációval szolgálhatnak a kapcsolódó szakmai területeken dolgozók számára. Idehaza az egyik legismertebb központ a MOME-n található, akiknek innovációs központja öt fő területen folytat kutatásokat – ezek mindegyikét egy-egy hub képviseli. Idetartozik

Ami azonban talán még ennél is fontosabb, az az, hogy az egyetem inkubációval is foglalkozik. A fogalom talán ismerősen csenghet azok számára, akik követik a – manapság egyébként egyre nagyobb népszerűségnek örvendő – üzleti műsorokat. A valóságban pedig tulajdonképpen ugyanarról a dologról van szó mindkét esetben. Inkubációnak azt a folyamatot nevezzük, amely során egy egyén vagy szervezet támogatja egy induló vállalkozás létrehozását és növekedését – ez pedig a MOME-n sincs másképp.

Az egyetem azt a nagyratörő célt tűzte ki, hogy 2030-ra Közép- és Kelet-Európa vezető kreatívipari és innovációs központjává váljon. A célt támogatva a MOME nemrégiben elindított egy designvezérelt inkubációs programot, amely segíti a fiatal innovátorokat, kutatókat és feltörekvő vállalkozókat Magyarországon. A programba bárki jelentkezhet, kortól, iskolai végzettségtől, szakterülettől, iparágtól vagy tanulmányi területtől függetlenül, hiszen az egyetem célja az, hogy a résztvevők minél szerteágazóbb területekről érkezzenek.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem inkubációs programja nem meglepő módon eltér az átlagostól, méghozzá azért, mert az nagymértékben támaszkodik a MOME-n rendelkezésre álló művészeti és tervezési szakértelemre és tapasztalatra – magyarázta Lasma Ivaska, aki Budapestre érkezése előtt a Baltikum első innovációs negyedének és intelligens város tesztkörnyezetének társalkotásán dolgozott, startupok és vállalatok számára egyaránt. Emellett fenntartható mobilitásra összpontosító inkubátorprogramot hozott létre, és nyílt innovációs partnerségek kialakításán is dolgozott.

Ezeket a kompetenciákat nemcsak a kreatív iparági startupok támogatására használjuk, hanem arra is, hogy designközpontú megközelítést biztosítsunk bármely üzleti ötlet fejlesztéséhez. Ez azt jelenti, hogy az inkubátorprogramunkban működő csapatok elsősorban a leendő felhasználók élményeit szem előtt tartva dolgozzák ki az ötleteiket, és ezt követően az üzleti modell, a marketing is ezen szempont alapján épül majd fel

– folytatta Craig V. Johnson, aki szakmai pályafutását Dél-Afrikában kezdte okleveles könyvelőként, azóta azonban a magánszektorban, az állami szektorban és a nonprofit szektorban is széles körű, nemzetközi tapasztalatot szerzett.

A MOME inkubációs programjának vezetője szerint az is rendkívül fontos, hogy az egyetemen nagy figyelmet szentelnek a puha készségek és a megfelelő gondolkodásmódok fejlesztésére, amelyek javíthatják a résztvevők esélyét a sikerre, nemcsak az inkubációs projekt során, hanem általában véve az életük tekintetében is.

– egészítette ki Craig V. Johnson.

Mint azt korábban említettük, a MOME a héten ad otthont a Social Impact Hackathonnak, ami egy olyan nyílt innovációs esemény, amelyet úgy is fel lehet fogni, mint egy rövid, sprintszerű versenyt, amelynek célja, hogy megtalálják a lehető legjobb megoldást egy adott kihívásra – magyarázta Johnson.

A Hackathonok nagyszerű lehetőséget jelentenek számunkra a legjobb tehetségek felkutatására, valamint arra, hogy az innovatív ötleteket és koncepciókat stratégiailag a MOME inkubációs programjába irányítsuk további fejlesztés céljából. Sajnos sok diáknak nincs lehetősége arra, hogy együttműködjön másokkal, akik különböző egyetemekről és szakterületekről érkeznek. Arra is kevés lehetőségük van, hogy a szokásos tanórákon kívül is megmutathassák képességeiket és tehetségüket.

– folytatta, hozzátéve, hogy éppen ezért arra törekednek, hogy megteremtsék azokat a feltételeket, amelyekben az eltérő háttérből érkező csapattagok kreatívan együtt dolgozhatnak azon, hogy valódi megoldásokat találjanak bármely adott társadalmi vagy környezeti kihívásra.

Hasonlóan vélekedik a versenyről Lasma Ivaska is, aki szerint a Hackathon az egyik legizgalmasabb módja annak, hogyan kezdjen el valaki egy új üzleti ötleten dolgozni.

Mindössze 24 vagy 48 órán belül valós visszajelzést kaphatsz a többi résztvevőtől, a mentoroktól és a zsűritől arról, hogy látnak-e potenciált az ötletedben, és van-e értelme folytatni. A Hackathon lényegét tekintve egy startup ötletverseny, de értékes tapasztalat és »valóságellenőrzés« azok számára is, akik nem kapnak díjat

– magyarázta. Az idei versenyt a MOME a Microsofttal és a British Council Hungaryvel közösen szervezi, és ugyan a jelentkezési időszak már lezárult, a versenyen idén is bizonyosan számos remek ötlet fog kibontakozni. A csapatok ezen a hétvégén belakják a MOME térkísérleti műhelyét, és ahogy az a Hackathonokon megszokott, éjszakába nyúlóan dolgoznak majd a projektjeiken.

Ahogyan azt Craig V. Johnson, a MOME inkubációs programjának vezetője is elmondta, a Hackathon arra is remek lehetőség, hogy az egyetem ötleteket emeljen át az inkubációs programjába, ami tavaly kezdte meg működését.

A tavalyi demónapunkon is bemutatott 7 projektből 3 projekt jelenleg is folytatja a fejlesztést, egyet közülük pedig beválogattak a Design Terminál NTK Start programjába is, 249 jelentkezőből a legjobb 20 csapat részeként