AirPods Pro-gyilkost villantott a Xiaomi

Izgalmasan indult a 2023-as Mobil Világkongresszus, a Xiaomi ugyanis igazi termékdömpinget tartott 26-án délután. Európában is bemutatkozott a Xiaomi 13 és 13 Pro, a gyártó két új csúcskategóriás mobilja, a közel másfél órás show alatt azonban a prémium kiegészítőkre is jutott idő.

A Xiaomi számára egyáltalán nem idegen terep a vezeték nélküli fülhallgatók világa, a gyártó korábban már több modellt is piacra dobott, a jelek szerint azonban most értek el arra a szintre, ahol a konkurencia is tart – mely jelen esetben az Apple-féle AirPods Pro. Igaz, iPhone-ok, iPadek és Macek mellé továbbra is az almás cég készüléke marad a lehető legjobb választás, az Apple fülhallgatóját azonban (meglepő módon) nem csak ezekkel az eszközökkel lehet használni, így sokan androidos telefonjuk mellé is AirPods-ot választanak, szimplán azért, mert kiemelkedő a minőségük.

Az ilyen felhasználók számára szeretne most alternatívát mutatni a Xiaomi, akik Buds 4 Pro nevezető vezeték nélküli fülhallgatójukkal meglehetősen sok dolgot kipipálnak azon a bizonyos képzeletbeli listán, melyen a tökéletes fülhallgatóhoz vezető elvárások szerepelnek.

A Xiaomi Buds 4 Prót a Sony LDAC technológiájával látták el, amely akár 990 kb/s adatátviteli sebességet és akár 32 bites bitmélységet, valamint Hi-Res vezeték nélküli audio-támogatást tesz lehetővé. Megjelenésében a fülhallgatók egyébként szinte egy az egyben úgy néznek ki mint az AirPods Prók, az elérhető színopciókat és a töltőként szolgáló bölcső kinézetét leszámítva. Ebből következik az is, hogy a Xiaomi Buds 4 Pro akárcsak az Apple fülhallgatója, szintén a hallójáratba illeszkedik, ezzel elérhetővé téve a zajszűrést is.

A gyártó szerint a fülesek ideális esetben akár 48 decibellel is képesek csökkenteni a környezeti zajokat,

mely egy rendkívül jó értéknek számít – abban az esetben persze, ha ez a valóságban is így történik majd. Ezeken felül a Buds 4 Pro beépített Dimensional audio funkciója érzékeli a felhasználók fejmozgását, és a hangzást a térbeli helyzetnek megfelelően állítja be – az Apple-felhasználók ezt a funkciót Spatial Audio néven ismerhetik.

Itthon is kapható lesz

A hivatalos specifikációk alapján a Xiaomi új fülhallgatója egyetlen töltéssel kilenc órányi megszakítás nélküli zenehallgatást kínál, mellyel egyértelműen a kategóriája élére kerül, a gyakorlatban azonban úgy hisszük, ennél valamennyivel kevesebbet fog produkálni a Buds 4 Pro. A töltőtök ehhez a kilenc órához még további 38-at képes hozzáadni, tehát egyetlen teljes töltéssel több mint négyszer képes újból 100 százalékra húzni a fülhallgatókat a bölcső.

A Buds 4 Pro támogatja az eszközök közötti automatikus váltogatást is, a Xiaomi Earbuds nevezető alkalmazásnak köszönhetően pedig a felhasználók most először egy applikáción keresztül módosíthatják az olyan hangbeállításokat, mint például a zajszűrés mértéke.

A Xiaomi Buds 4 Pro 99 990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesz megvásárolható várhatóan márciustól a Xiaomi hivatalos csatornáin keresztül, mely ugyan nem olcsó, 25 ezer forinttal még mindig olcsóbb, mint az Apple alternatívája, a második generációs AirPods Pró. Azt persze, hogy a készülék a gyakorlatban hogyan muzsikál, egyelőre még nem tudni, az előadáson és a papíron látottak alapján azonban egy meglehetősen ígéretes készülékkel rukkolt elő a Xiaomi.

(Borítókép: A Xiaomi legújabb, Buds 4 Pro nevű fülhallgatója Star Gold színben, a 2023-as barcelonai MWC-n. Fotó: Gábor Zoltán / Index )