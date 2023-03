Már jövőre befuthat a Windows 12

Bár korábban azt nyilatkozták, a Windows 10 lesz a Microsoft operációs rendszerének utolsó főverziója, 2021 őszén a redmondiak mégis bemutatták a Windows 11-et, amely frissített kezelői felülettel és több újdonsággal tette könnyebbé – vagy éppen nehezebbé – a felhasználók hétköznapjait.

Annak ellenére hogy a Windows 10 népszerűsége továbbra is töretlen, a Microsoft a jelek szerint már teljes erőbedobással a Windows 12-n dolgozik, amit az ősziek után most újabb szivárogtatások támasztanak alá. Mint arról korábban az Index is beszámolt, tavaly a Microsoft saját konferenciáján bukott le egy eddig még be nem mutatott szoftververzió, amelyen egy továbbfejlesztett, macOS-szerű kezelői felületet láthattunk.

A vélhetően Windows 12-re keresztelt rendszert ilyen formában azóta nem lehetett látni, egy szivárogtató, bizonyos @leaf_hobby azonban állítása szerint kiszúrta az Intel Meteor Lake-S asztali chipsetek által támogatott operációs rendszereinek listáján – írja a Windows Central.

Fontos megjegyezni, hogy @leaf_hobby egy olyan chipkészletről szóló szivárgás részleteire hivatkozik, mely még ugyancsak nem jelent meg,

a szóban forgó chipset, a Z980 ugyanis várhatóan az Intel Meteor Lake és Arrow Lake processzorral párosul majd, amelyeknek megjelenésére valamikor 2024 második negyedévében lehet számítani.

Mint azt korábbi cikkünkben is említettük, a jelek szerint a jövőben a Windows nagyobb kiadásai háromévente fognak megjelenni, a köztes időszakban pedig úgynevezett feature droppokkal tervezi a Microsoft élvezetesebbé tenni a felhasználói élményt.

(Borítókép: David Zorrakino / Europa Press / Getty Images Hungary)