Magyarországra is befutott a Twitter Blue, pofátlanul drága lett

Néhány hónap késéssel országunkban is elérhetővé vált a Twitter előfizetéses-szolgáltatása, minek cserébe kevesebb reklámot és egy kék pipát kaphatunk a profilunk mellé – mikor azonban megláttuk az előfizetés árát nem tudtuk, hogy sírjunk, vagy éppen nevessünk.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a hatalomátvétel után Elon Musk fenekestül felforgatta a madaras közösségi oldalt, teljesen átszervezte a vezetőséget, magát nevezte ki a cég élére az elmúlt időben pedig jóformán heti szinten hozott olyan döntéseket, melyeknek többségét pár napra rá vissza is vonta, azzal az indokkal, hogy csak azt tesztelik mi válik be a leginkább a platformon.

A Tesla-vezér egyik legmegosztóbb döntése – melyet azóta sem vont vissza – persze az volt, hogy a Twitter Blue nevezetű előfizetéshez kötötte a profilok mellett megjelenő kék pipák jelenlétét. Ezek korábban csak a hitelesített fiókok számára voltak elérhetők, a hatalomátvétel után azonban havi nyolc dollárért cserében már bárki megszerezhette a badge-et, így a felhasználók nehezen tudták megkülönböztetni, melyek a valódi, és melyek az úgynevezett kamuprofilok.

A szolgáltatás eddig Magyarországon nem volt elérhető, március 2-tól, azonban már parányi országunkban is elő lehet fizetni, méghozzá nevetséges áron.

Ha böngészőn keresztül tervezünk előfizetni, a Twitter Blue havi szinte 2850, míg éves szinten 30 ezer forintunkba fáj majd,

ha azonban az androidos, vagy iOS-es alkalmazáson belül szeretnénk előfizetni, az összes havi szinten 4 ezer forintra, éves szinten pedig 41 490-re ugrik, annak köszönhetően, hogy Musk a felhasználókra tereli a Google Play Store és az Apple App Store 30 százalékos járulékait. A pénzért cserébe a következő előnyökre tehetünk szert:

Posztolás után is szerkeszthető Tweetek;

Kevesebb reklám – tehát nincs teljes reklámmentesség;

Akár HD-minőségű videók posztolása;

Algoritmus által kiemelten kezelt Tweetek;

Hitelesítést jelentő kék pipa.

Ennek fényében már mindenki számára nyilvánvaló lehet, hogy a havi 500 forintnál egyáltalán nem ér többet az előfizetés, főleg abból kiindulva, hogy a Google-féle YouTube Premium már havi 1790 forintért teljes reklámmentességet kínál, az Disney+ (2490 forint) és az HBO Max (2390 forint) pedig egyaránt kevesebbe kerülnek, mint a Twitter szolgáltatása.

