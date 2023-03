Újabb funkciót tesz fizetőssé a YouTube

Újra egy olyan funkció bevezetésével próbálkozik a Google által birtokolt YouTube, melynek hallatától is már felállhat a szőr a felhasználók hátán, hiszen olyasvalamihez nyúlnak hozzá, ami eddig mindenki számára teljesen ingyenes volt. A YouTube-nak nem ez az első ilyen húzása, korábban a 2160p-s, azaz a 4K-s felbontást tették kizárólag a Premium-előfizetők számára elérhetővé.

A Google-höz hasonló techóriások gyakran választanak ilyen és ehhez hasonló stratégiákat, amikor szűk felhasználói kör számára tesznek elérhetővé egy bizonyos funkciót (a 4K-s esetben korlátozást), hogy élesben is megnézzék, vajon milyen reakciót vált ki. Ha túl nagy a felháborodás, visszahívják a fejlesztést, ha azonban úgy látják, csak egy kis réteg számára jelent problémát a korlátozás, és üzletileg egyébként megtérül, akkor véglegesen bevezetik azt minden felhasználó számára.

Mint az mára már egyértelművé válhatott, a 4K-felbontás fizetőssé tétele elég nagy felháborodást keltett ahhoz, hogy a YouTube visszavonja a funkciót,

most azonban úgy néz ki, hogy mégis tovább próbálkoznának – igaz, egy fokkal elfogadhatóbb módon. A videómegosztó ezúttal a 1080p-s, azaz a FullHD-felbontáshoz nyúlt hozzá a Premium-előfizetők egy kis csoportjánál, közleményük szerint azonban ezúttal semmit nem vesznek el az ingyenes felhasználóktól, csupán

a fizető ügyfeleknek adnak valami pluszt.

Ez a plusz a „1080p Premium” nevezetű felbontási beállításban merül ki, amely pontosan ugyanazt az 1920 × 1080 képpontos felbontást tudja, mint az alap 1080p-s üzemmód, ám egy magasabb bitrátával, aminek köszönhetően tisztább lehet a kép.

A napokban a saját fiókomat is behúzta a YouTube az egyik tesztelői csoportba, így első kézből tapasztalhattam meg, mekkora az eltérés a normál és a Premium 1080p között – közel egyórányi tesztelgetés után azonban arra jutottam,

hogy a változás szinte teljesen elhanyagolható, a gyorsabb mozgások valóban kevésbé esnek szét, az a bizonyos „wow factor” viszont teljes egészében elmaradt.

Szintén hátrány, hogy a növelt bitráta csak a 1080p-s felbontást érinti, mikor manapság a legtöbb felhasználó már a 4K-t választja. A funkció megjelenése után persze sokakban felmerült a kérdés, hogy ha egyébként képes lenne rá, miért nem használja a YouTube eleve a videók eredeti bitrátáját. A The Verge cikke szerint emögött az erőforrások állnak, minél alacsonyabb ugyanis egy videó bitrátája, az annál kevesebb sávszélességet vesz igénybe a YouTube szervereitől a képernyőig tartó útja során. Azt, hogy a funkció mikor válik elérhetővé szélesebb körökben is a Premium-előfizetőknél, egyelőre még nem tudni, ahogy azt sem, hogy egyáltalán életben marad-e a későbbiekben is.

Mással is bosszantották már a felhasználókat

Manapság nem a legjobb a YouTube megítélése, a vezetőség ugyanis több megkérdőjelezhető döntést is hozott az elmúlt hetekben, hónapokban. Ide volt sorolható a korábban is említett 4K-s malőr, de a videómegosztó megváltoztatott irányelveiről is érdemes beszélni. Mint azt már egy korábbi cikkünkben is kifejtettük, a Google az év elején módosította a platform irányelveit, aminek következtében a YouTube elkezdte az olyan videókat is „büntetni” (például demonetizálni), amelyekben nem valós életbeli erőszak és súlyos káromkodás volt fellelhető.

A kategóriába beleestek a felnőtteknek szóló videójátékok, rajzfilmek és egyéb videós tartalmak, melyek a YouTube java részét adják, a hirdetők elégedettsége érdekében a Google mégis meghozta a döntést.

Mint az később kiderült, a káromkodásokért járó demonetizáció egyébként csak a videók első nyolc másodpercére vonatkozik, ha azonban azok az egész videó alatt tartósan fennállnak, a platform ugyanúgy megvonhatja a feltöltésért járó bevételeket, amelyek számos YouTuber és streamer számára az egyetlen bevételt jelentik.

(Borítókép: Fabian Sommer / picture alliance / Getty Images)