Okosórába épített vércukormérő érkezhet az Apple-től

Az Apple évek óta dolgozik rajta, hogy vércukorszintmérőt építsen az Apple Watch okosórába – a titkos fejlesztési program a Bloomberg jelentése szerint most több olyan áttörést ért el, amivel a cég az egészségügy területén is új szintre léphet.

A különleges szenzor fejlesztése még Steve Jobs vezetése alatt kezdődött a cég Exploratory Design Group, röviden XDG nevű titokzatos fejlesztési osztályánál. Az XDG több száz mérnököt foglalkoztat, de így is kisebb, mint a más szervezeti egységhez tartozó autós önvezető technológia vagy kevertvalóság-szemüvegek fejlesztése. Az E5 programban fejlesztett műszer teszteléséhez egy új kisvállalkozást alapítottak Avalonte Health néven, az Avalonte név mögé rejtőzve így a páciensektől sem szivároghatott ki, hogy az Apple új fejlesztését tesztelik.

A mérési módszer kipróbálásában több száz egészséges és cukorbeteg ember vett részt az elmúlt évtizedben. A mérések pontosságát vértesztekkel összevetve ellenőrizték.

A fejlesztést vezető Bill Athas 2022 végén tragikus hirtelenséggel elhunyt, de közben olyan mérföldkőhöz érkeztek, hogy bár egyelőre prototípus fázisban vannak, és jelenleg bicepszre erősíthető, iPhone méretű mérőket tesztelnek, az Apple vezetése úgy gondolja, hogy

piacképes technológiájuk van, amit csak praktikus méretűre kell kicsinyíteni.

A cupertinói cég így több száz millió dolláros befektetést követően elsőként léphet a piacra okosórába épített vércukorszintmérővel, ami teljesen átrajzolhatja az egészségügyi segédeszközök piacának idetartozó szeletét. Ez több millió ember életét változtathatja meg, akik mindennap vérmintán ellenőrzik a glükózszintjüket.

Vérfakasztással nem járó vizsgálati eljárásokkal már sokan próbálkoztak, de mind kudarcot vallottak. Az Apple fejlesztésének alapja egy szilícium fotonikai chip, amely optikai abszorpciós spektroszkópiát végez. A folyamat lényege, hogy az eszközből lézerfényt sugároznak a bőrbe, ahol a hajszálerekből kilépő folyadékban a fény egy részre elnyelődik, az érzékelőbe visszaverődő fény elemzéséből így megállapítható a glükóz koncentrációja.

Az Apple vezetése teljes mellszélességgel támogatja a technológia forgalmazásának előkészítését. A chip gyártásáról a tajvani TSMC-vel tárgyaltak, miközben az állami engedélyeztetési folyamatot is elindították.

Ha megvalósul, a mérő nemcsak az Apple életében, hanem a hordozható eszközök történetében is komoly mérföldkövet jelenthet, úgy is, hogy a mai okosórák már az alvásminőség, pulzus, vérnyomás és véroxigénszint mérésére is képesek.

