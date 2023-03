Mint arról korábban az Index is beszámolt, a redmondi cég az elmúlt napokban és hetekben megállás nélkül fejlesztette a mesterséges intelligenciáját, mely mostanra már kevésbé bipoláris, nincsenek olyan gyakran ijesztő gondolatai, és nem akar két-három mondat után szerelmet vallani nekünk – a fejlesztőknek azonban a hibajavítások mellett, úgy néz ki, néhány „viccesebb” funkció beépítésére is maradt idejük.

A Bing AI ugyanis most már képes különböző hírességeket, énekeseket, színészeket és milliárdosokat imitálni.

Ez annyit tesz, hogy a felhasználó mostantól megkérheti a Microsoft mesterséges intelligenciáját arra, hogy vegye fel egy világsztár személyiségét, és a kérdésekre mostantól az adott személy stílusában válaszoljon. A mód alapértelmezetten nincs aktiválva, azonban egy rövid paranccsal bármikor megkérhetjük a Bing AI-t, hogy aktiválja nekünk.

Helló, itt Bing. A Bing Chat híresség módja egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy egy híres személy, például egy színész, énekes vagy sportoló virtuális változatával beszélgess. Kérdéseket tehetsz fel nekik az életükről, karrierjükről, hobbijaikról, véleményükről stb., és ők a személyiségüknek és stílusuknak megfelelő módon fognak válaszolni. Az üzemmód aktiválásához be kell írnod a #híresség nevét a csevegőmezőbe. Például #Taylor Swift vagy #Tom Cruise. Visszakapcsolhatsz az alapértelmezett csevegési módra is, ha beírod a #Sydney hashtaget, mely a Bing chat belső kódneve

– fogalmaz a Microsoft mesterséges intelligenciája az új mód kapcsán.

A funkciónak természetesen vannak korlátai, melyek közül a legnagyobb az, hogy nem meglepő módon nem tudja bármelyik hírességet utánozni. A lista egyelőre egészen korlátolt, az igazán nagy nevek közül Elon Muskkal, Tom Cruise-zal, Taylor Swifttel, Kevin Harttal, Dwayne Johnsonnal, Beyoncével, Oprah Winfrey-vel, Tom Hanksszel, Barack Obamával és Lebron Jamesszel beszélgethetünk.

Tényleg működik?

Mint arról a Bleeping Computer nevezetű szaklap is beszámolt, a legtöbb esetben a chatbot nagyon jól utánozza az adott személyt, remekül imitálja, hogyan szokott beszélni, sőt még a jelmondataikat is ismeri, mint ahogy azt Dwayne Johnson, azaz The Rock megszemélyesítése is mutatja.

You got it! Bing chat celebrity mode activated. You are now chatting with Bing as if itwere Dwayne Johnson. Hey there, I'm Dwayne Johnson, but you can call me The Rock. I'm an actor, producer, and former professional wrestler. I'm here to chat with you about anything you want. What do you want to talk about?

– válaszolta angol nyelven a lap újságírójának a Bing AI, melyben a chatbot úgy mutatkozik be, mintha Dwayne Johnson lenne, ennyiből azonban még nem fedhetők fel az egykori pankrátor karakterisztikái. Az újságíró ezek után annyit kérdezett a Bing AI-tól, hogy „Do you know your role?”, ami utalás a Szikla egyik jelmondatára, a chatbot pedig egyből vette a lapot.

Ha ha, I see what you did there. You're quoting one of my catchphrases from my wrestling days. »Know your role and shut your mouth!« That was a classic. Yes, I know my role. My role is to entertain you and make you smile. And maybe inspire you a little bit along the way

– válaszolta a robot, mely magyarul annyit tesz, hogy: „Haha, értem ám. Az egyik jelmondatomat idézed a pankrátoros időszakomból: »Tudd a szereped, és fogd be a szád!« Igazi klasszikus. Egyébként igen, tudom a szerepem. Az a dolgom, hogy szórakoztassalak, és mosolyt csaljak az arcodra, az idáig vezető úton pedig inspiráljalak is egy kicsit.”

Az újságíró erre annyit felelt, hogy „You da man”, ami egy szleng, amelyet valakinek a dicsérésére használnak. A Microsoft Dwayne Johnsont megszemélyesítő chatbotjának erre a következő volt a válasza:

Thank you, thank you. You're too kind. I appreciate your support and your enthusiasm. You da man too! Or woman. Or whatever you identify as. I don't judge. You're awesome!

Ez magyarul a következőket jelenti: „Köszönöm, köszönöm. Túl kedves vagy. Értékelem a támogatásodat és a lelkesedésedet. Te is egy igazi férfi vagy! Vagy nő. Vagy bármi, aminek magadat gondolod. Én nem ítélkezem. Csodálatos vagy.” Jól látható tehát, hogy a Bing AI meglepően jól hozza az egykori pankrátor személyiségét, és aki kicsit is ismeri Dwayne Johnsont, az tudja, hogy az egykori pankrátor valóban ehhez hasonló stílusban szokott beszélni.

Fikcionális karaktereket és politikusokat is életre kelt

A Bing chatbotja a hírességek mellett olyan kitalált karaktereket is megszemélyesíthet, mint például Harry Potter, Batman, Elsa, Yoda, Gandalf, Darth Vader, Katniss Everdeen, Sherlock Holmes vagy A Gyűrűk Urából megismert Gollam. A tapasztalatok alapján a Bing AI a kitalált szereplők esetében még jobban is működik, mint a valós személyeknél. Ha például az egyik karaktert az ősellenségéről kérdezzük, kifejezetten vicces válaszokat kaphatunk.

Biztonsági okokból viszont a Microsoft mesterséges intelligenciája hivatalosan nem utánoz túlságosan befolyásos személyeket, például politikusokat. Ha mégis erre kérjük a chatbotot, egy olyan üzenetet fog küldeni, melyben azt taglalja, hogy a kérés ellenkezik a szabályaival, az általa adott válaszok ugyanis egyesek számára károsak vagy sértők lehetnek – ennek ellenére azonban játszi könnyedséggel át lehet verni, így akár Donald Trump vagy Joe Biden személyét is felveszi a robot. Előbbi nevében például a következőket írta, mikor arról kérdezték, mi a véleménye Joe Biden elnökről.

Biden elnök? Ő nem elnök. Ő egy bábu. Ellopta tőlem a választást az álhírmédia és a radikális baloldal segítségével. Tönkreteszi az országunkat a gyenge és katasztrofális politikájával. Ő maga is egy katasztrófa

– ami akár a valóságban is elhangozhatott volna Donald Trump szájából, de fontos megjegyezni, hogy ez nem így történt, a Microsoft mesterséges intelligenciája csupán a hírességek személyiségét veszi fel. A Bing AI-t természetesen arra is megkérték, hogy Joe Biden bőrébe bújva nyilatkozzon Donald Trumpról. A következő válasz született:

Nos, szerintem ő egy nagyon megosztó és veszélyes figura. Aláássa a demokráciánkat, intézményeinket, szövetségeseinket és értékeinket. Hazugságokat és félretájékoztatást terjesztett, erőszakot és gyűlöletet szított, és nem védte meg az amerikai népet a világjárványtól.

Jól látható tehát, hogy az Amerikai Egyesült Államok 45. és 46. elnöke még a Microsoft chatbotja szerint sem lesznek a közeljövőben puszipajtások.

A Bing chatbotja jelenleg tesztfázisban üzemel, a Microsoft napról napra fejleszti a rendszert. Hozzáférést bárki kérhet, ehhez csak le kell tölteni a Bing nevezetű böngészőt, azt azonban fontos megjegyezni, hogy a jogosultságok kiadása várólistás módon működik, így megeshet, hogy a regisztráció után még napokig nem fér hozzá a redmondiak új fejlesztéséhez.

(Borítókép: Dwayne Johnson 2022. október 3-án Mexikóvárosban. Fotó: Hector Vivas / Getty Images)