Semmi nem szólt még ilyen jól 43 ezerért

Közel másfél évvel az előd bemutatása után a Huawei hamarosan idehaza is piacra dobja a FreeBuds 5i-t, mely a kínai gyártó új, középkategóriás vezeték nélküli fülhallgatója. A készülék ajánlott fogyasztói árát sikerült 45 ezer forint alá belőni, a fülesbe ráadásul még aktív zajszűrő is került, így papíron egy kifejezetten jó ajánlattal nézünk szembe – lássuk, mit tud a FreeBuds 5i.

Rendkívül nehéz helyzetbe került néhány évvel ezelőtt a Huawei. A kínai gyártót érintő szankciók miatt ugyanis Amerikából teljesen ki kellett vonulniuk, az európai piacon pedig szinte azonnal elvesztették vezető szerepüket – Google-szolgáltatások nélkül ugyanis még a legjobban összerakott mobilok sem vonzók az itteni vásárlók számára.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a Huawei egyre nagyobb figyelmet szentel az olyan kiegészítőkre, mint például az okosórák és a vezeték nélküli fülhallgatók. Korábban már mindkettőből járt nálunk egy-egy darab – májusban a Watch GT 3 Prót, míg júliusban a FreeBuds Pro 2-t teszteltük, melyeknek ugyan szoftveresen voltak apróbb bökkenőik, hardveresen mégis olyan jól össze lettek rakva, hogy rövid idő alatt sokak kedvencei lettek.

Éppen ezért hamarosan idehaza is befut a Huawei FreeBuds 5i, amely a gyártó új, középkategóriás vezeték nélküli fülhallgatója. Kialakításában a készülék úgy néz ki, mintha a FreeBuds Pro 2 és a FreeBuds 4i ötvözete lenne, ami logikusan gondolkodva egyáltalán nem meglepő, a füles ugyanis az említett készülékek után kerül piacra. Az 5i hófehér dobozában túl sok izgalmas dolgot nem találunk, a használati utasítás, egy USB-A–USB-C töltőkábel és egy S, illetve egy L méretű szilikonharangon felül (az M-es méret már alapból a fülhallgatón van) csak magát a tojás alakú töltőtokot találjuk a dobozban, melyben ott pihennek a fülesek is.

A készülék egy rendkívül fényes borítás kapott, ami mágnesként gyűjti a különböző porszemeket, amiből, valljuk be, a táskákban és zsebekben meglehetősen sok van, így a FreeBuds 5i kinézete nem feltétlenül lesz mindig esztétikus. Az USB Type C-s töltőnyílást a bölcső alján találjuk, a párosításért felelős gombot pedig a tok jobb oldalán. A fedelet felnyitva egyből a fülhallgatók néznek ránk, amiknek a kiszedése kissé nehézkes, a fülbe azonban remekül illeszkednek, a korábban említett plusz szilikonharangoknak köszönhetően pedig szinte mindenki megtalálja majd a füljáratához leginkább passzoló méretet.

Kevés dolog szól ilyen jól 43 ezerért

A füles támogatja a Bluetooth 5.1-et, ennek függvényében bármilyen pluszszoftver nélkül csatlakoztatni tudjuk azt androidos vagy iOS-es készülékekhez is. Azonban ha testre szeretnénk szabni a zenehallgatási élményt, a Huawei AI Life nevezetű alkalmazását mindenképp érdemes lesz letölteni – akárcsak a FreeBuds Pro 2 esetében. Az appon belül testreszabhatjuk a gesztusvezérléseket, illetve a különböző módokat – mint pl. áteresztő vagy zajszűrés. Pluszpont, hogy az utóbbi mértékét akár módosíthatjuk is aszerint, hogy mekkora a környezeti zaj. A Huawei csúcskategóriás fülhallgatójánál már látott adaptív zajszűrés azonban itt már nem köszön vissza.

Az első zenehallgatás után meglepődve kellett rájönnöm, hogy a FreeBuds 5i kifejezetten jól szól, főleg azt figyelembe véve, hogy annak ajánlott fogyasztói ára „csak” 43 ezer forint. A 10 milliméteres dinamikus driver tisztességes munkát végez a közép- és magas frekvenciákon, a FreeBuds 5i azonban a mély basszusok területén már elvérzik. Ettől függetlenül összességében a hangzás kifejezetten jónak mondható, a pop rajongói például semmiben sem fognak hiányt szenvedni,

az audiofilek azonban jobban teszik, ha messziről elkerülik a Huawei fülhallgatóját.

Ahogy azt már korábban említettük, a FreeBuds 5i aktív zajszűréssel is rendelkezik, a kínai gyártó szerint egészen pontosan 42 decibellel képes csökkenteni a fülhallgató a környezeti zajokat. Tapasztalataink alapján a hangzáshoz hasonlóan az aktív zajszűrés is meglepően jó, az épphogy alulmarad a FreeBuds Pro 2 szintjétől. Ebből adódik, hogy a zajszűrés az első vagy második generációs AirPods Pro vagy Galaxy Buds2 Pro szintjét sem közelíti meg, ebben a kategóriában ez azonban nem is elvárható, egy AirPods Pro árából ugyanis akár három FreeBuds 5i-t is kihozhatunk a boltból.

Van benne szufla

A FreeBuds 5i az üzemidő tekintetében is remekel, a fülesek egyetlen töltéssel a Huawei szerint akár 7,5 órát is kibírnak, tapasztalataink alapján azonban ez inkább 6 órát jelent. Ettől függetlenül a fülesek üzemidejére nem lehet panasz, sőt a csúcskategóriás konkurenciát is megszorongatja. A bölcső természetesen töltőállomásként is szolgál, 410 milliamperórás telepje majdhogynem négyszer képes a fülhallgatókat teljesen feltölteni, így nem igazán kell amiatt aggódni, hogy töltöttség nélkül maradunk.

Hátrány azonban, hogy a tok nem támogatja a vezeték nélküli töltést, így azt mindenképp vezetékesen kell majd energiához juttatnunk.

Összegezve

A Huawei Freebuds 5i kifejezetten nagy előrelépés a FreeBuds 4i-hez képest, a 43 ezer forintos ajánlott fogyasztói ár ellenére pedig meglepően jó a hangzás és a zajszűrés mértéke is. Szintén nagy plusz az akkumulátor élettartama és a gesztusvezérlés is, melyre például a a 95 ezer forintos, 3. generációs AirPodsban sincs lehetőségünk, így ha egy olcsóbb, de több területen is helytálló vezeték nélküli fülhallgatót keres, a Huawei új készülékében szinte biztosan nem fog csalódni.

(Borítókép: Gábor Zoltán / Index)