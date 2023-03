Betilthatják az egyik legnépszerűbb közösségi alkalmazást

A The Wall Street Journal értesülése szerint az Egyesült Államok külföldi befektetésekkel foglalkozó bizottsága (Committee on Foreign Investment in the United States, röviden CFIUS) felszólította a vállalatot, hogy váljon meg a ByteDance-től, hogy elkerülje az amerikai tilalmat. A népszerű videomegosztó közösségi hálózati szolgáltatás megerősítette az információt.

Ez az első alkalom Joe Biden elnök kormányzása alatt, hogy az Egyesült Államok a TikTok esetleges betiltásával fenyegetőzik, írja a Deutsche Welle.

Nagy-Britannia már lépett

Elődje, Donald Trump 2020-ban már megpróbálta betiltani a TikTokot, de nem járt sikerrel.

A nyugati tisztviselők egyre inkább aggódnak amiatt, hogy a ByteDance személyes adatokat adhat át a kínai kormánynak.

A vállalat azonban következetesen tagadta, hogy ilyen jellegű információkat osztott volna meg kínai tisztviselőkkel.

A múlt hónap végén a Fehér Ház 30 nap türelmi időt adott az összes szövetségi ügynökségnek, hogy töröljék a TikTokot a kormányzati eszközökről.

Friss hír, hogy a TikTokot betiltják Nagy-Britanniában a kormány miniszterei és köztisztviselői által használt telefonokon. Egyelőre nem érkezett hivatalos kommüniké, de Oliver Dowden kabinetminiszter várhatóan megerősíti az alkalmazás betiltását a kormányzati eszközökön, írja a BBC.

(Borítókép: Jens Kalaene / picture alliance / Getty Images)