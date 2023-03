Igazi vadállat lehet az Apple új kütyüje

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az Apple 2022-es iPad Prója bestiális készülék lett, hardveresen egyszerűen nincs ellenfele, szoftveresen azonban az iPadOS olyannyira visszafogja a teljesítményt, hogy egyszerűen nem lehet a végletekig kihasználni a készüléket – a közel egyhetes tesztidőszak alatt legalábbis erre a véleményre jutottunk.

A tabletben a negatívumok közé soroltuk még a mini LED-kijelzőt is, amely nappal csodálatosan fest, éjszaka azonban a blooming rendkívül zavaróvá válik – a jó hír azonban az, hogy az új generáció ezen hibák mindegyikét kiküszöbölheti. A pletykák szerint a következő generációs iPad Prók továbbra is két méretben kerülnek majd a boltok polcaira, 11–11,1 és egy 12,9–13 hüvelykes méretben. Amennyiben a jelenlegi modellekhez képest nőni fog a kijelzők mérete, azt a kávák zsugorodásának köszönhetjük majd, a készülékek fizikai mérete ugyanis vagy változatlan marad, vagy kissebb lesz, az Apple is érzi ugyanis, hogy kezdenek átesni a ló túloldalára.

A MacRumors információi szerint az sem kizárt, hogy egy harmadik, 15 hüvelykes iPad Prót is bemutat az Apple, hiszen a cupertinói vállalat egyik beszállítója, a BOE már javában olyan 15 hüvelykes kijelzőket fejleszt, melyek tökéletesen beleillenének egy iPadbe, de az is lehet, hogy egy új MacBookban köszön majd vissza az új panel.

Hello, OLED

Az új generációs táblagépek egyik legnagyobb előnye egyértelműen a ProMotion technológiával ellátott OLED-kijelző lehet, mely a hírek szerint már nemcsak a nagyobb, hanem a kisebbik modell kiváltsága is lehet – jelenleg ugyanis egyedül a 12,9 hüvelykes iPad Prót szereli az Apple mini LED-es panellel. Az új kijelzőtechnológiának köszönhetően az iPhone-ok és Apple Watch-ok kijelzőjéhez hasonlóan az iPades panelekben is egyenként lehetne szabályozni a különálló pixelek fényerejét, ezzel még nagyobb dinamikatartományt elérve a HDR-támogatott tartalmak fogyasztása közben.

Az OLED-kijelzőnek köszönhetően emellett sokkal jobb akkumulátor-üzemidőre számíthatunk, és az sem kizárt, hogy az iPhone 14 Próban és iPhone 14 Pro Maxban bemutatkozott mindig ébren-technológiát is implementálja az Apple. A panelnek persze lehetnek hátrányai, mint például a beégés vagy az alacsonyabb fényerő, az elmúlt években a kaliforniai gyártó azonban egyértelműen bebizonyította, hogy az ilyenektől egyáltalán nem kell tartani – példának okáért az iPhone 14 Pro-mobilokban van jelenleg a legfényesebb mobilkijelző.

Erőből sem lesz hiány

Az új generációs iPad Prók természetesen hűek maradnak az elődökhöz, teljesítményben ugyanis továbbra is a csúcskategóriát fogják képviselni. A legfrissebb pletykák szerint a készülékekben az M3-as vagy az M4-es lapkákat használhatják majd – hogy melyik kerül a táblagépekbe az csak attól függ, hogy az Apple mikor akarja piacra dobni azokat. Ha tartják a körülbelül 1,5 éves frissítési ciklusokat, akkor szinte biztosan a 3 nanométeres eljárással készülő M3-as chip kerül az iPadekbe, ha azonban a teljesen dizájnváltás miatt hajlandóak türelmesek lenni, akár az M4-es chippel is felvértezhetik a készülékeket – erre azonban még a legoptimistább előrejelzések szerint is legalább 2024 második feléig kellene várni.

Egy biztos, a teljesítményre biztosan nem lesz panasz, ennek okán pedig csak remélni tudjuk, hogy az iPadOS 17, vagy az iPadOS 18 olyan változtatásokat hoz majd, melyek ki is egészítik ezt a temérdeknyi nyers erőt.

Jobb lesz, ha már most gyűjtögetni kezd

A koreai The Elec szakportál márciusi jelentése szerint az OLED-kijelzők jóval drágábbá tehetik majd az iPad Pro modelleket, minek köszönhetően a kisebbik iPad Pro ára 1499 dollártól, míg a nagyobbik modellé 1799 dollártól indulhat, amely brutális drágulás a jelenlegi 799 és 1099 dolláros alapárakhoz képest. Arról, hogy a korábban említett 15 hüvelykes kijelzővel szerelt extra nagy modell mennyibe kerülhet, egyelőre nincs információ, 2099-2399 dollár közé tippelnénk az indulóárát.

Az új iPadek leghamarabb 2024 első negyedévében, várhatóan az Apple szokásos tavaszi eseményén lepleződhetnek le, az elemzők azonban egy 2024 októberi megjelenést is reálisnak tartanak – várni tehát még mindenképp sokat kell.

(Borítókép: Justin Sullivan / Getty Images)