Jelenlegi Mac-portfóliójának legolcsóbb tagját mutatta be januárban az Apple, az M2-es chippel szerelt Mac mini ugyanis kifejezetten jó ajánlat lett 300 ezer forintért – most először pedig arra is opciót kaptak a felhasználók, hogy felár ellenében egy igazi erőházat készítsenek az asztali számítógépből, az ugyanis akár M2 Pro lapkával is szerelhető.

Brutális évet hagyott maga mögött 2020-ban az Apple, a kaliforniai gyártó ugyanis ekkor kezdte el az Inteltől függetlenedő átállási folyamatát, amely keretében be is mutatták az első, saját tervezésű, asztali számítógépekbe tervezett rendszerchipjüket, az M1-et. A lapka újraírta azt, hogy mire is lehetnek képesek a MacBookok, a korábban rendkívül jól kinéző és könnyű, ám teljesítmény tekintetében hanyatló gépekből ugyanis igazi bestiát csinált az Apple. Az M1-es chip 2020-ban a MacBook Airbe, a 13 hüvelykes MacBook Próba és a Mac minibe került bele, kicsivel több mint két évvel később utóbbi újabb tuningot kapott – a Mac mini ugyanis megkapta az M2 és M2 Pro rendszerchipeket, amellyel a gép egy teljesen új szintre léphetett.

Ugyan dizájnváltás nem történt – nem is feltétlenül volt szükség rá, a Mac mini ugyanis egy rendkívül pofás asztali számítógép, amely jelenlegi formájában is tökéletesen néz ki –, bár éles széleivel még egyértelműen az Apple régebbi dizájnvonalát idézi, újabb termékeik ugyanis már finomabb vonalakkal dolgoznak, elég, ha csak a 2022-es MacBook Airt vagy az új, 14 és 16 hüvelykes MacBook Prókat vesszük szemügyre.

Nem kell kompromisszumokat kötni

Akárcsak a korábbi modellek esetében, úgy a 2023-as Mac mini dobozát sem gondolta túl az Apple, a hófehér kockában magát a készüléket találjuk, a kötelező használati utasítást, egy Apple-matricát és egy fekete hálózati tápkábelt – se többet, se kevesebbet. A bekapcsológomb továbbra is a készülék jobb hátsó sarkában bújik meg, amely mellett egy fekete sávban maguk a portok is felsorakoznak. Ezek közül a következőkkel rendelkezik a Mac mini:

Két USB-C Thunderbolt 4 port (M2 chipes modell) vagy négy Thunderbolt 4 port (M2 Pro chipes modell),

Két USB‑A port (akár 5 Gb/s),

HDMI‑port,

Gigabites Ethernet port (10 gigabites Ethernet porttal is konfigurálható),

3,5 mm‑es fejhallgató-csatlakozó.

A portok sebességére nem igazán lehet panasz, a két Thunderbolt port ugyanis akár 40 gigabyte-os adatátvitelre is képes másodpercenként, azt pedig jó látni, hogy asztali gépei esetében az Apple továbbra is alkalmaz az ő világukban olyan őskövületnek számító – a gyakorlatban azonban rendkívül elterjedt – portokat, mint az USB-A.

Mivel a Mac mini egy asztali számítógép, így fontos szót ejteni arról is, hogy milyen külső perifériákat képes meghajtani. Billentyűzetből és egérből választhatunk vezetékeset vagy a nélkülit is, az USB-A vagy USB-C portokba dugva az eszközöket a macOS probléma nélkül felismeri a legtöbbet, a beépített Bluetooth 5.3-nak köszönhetően pedig vezeték nélküli perifériák is könnyedén csatlakoztathatók.

Az M2-es chippel szerelt alapmodell ezek mellett akár két kijelző egyidejű futtatását is támogatja, méghozzá a következő felállásban: egy 6K‑s felbontású, 60 Hz‑es frissítési gyakoriságú kijelző az egyik Thunderbolt porton és egy 5K‑s felbontású, 60 Hz‑es frissítési gyakoriságú kijelző a másik Thunderbolt porton, vagy egy 4K‑s felbontású, 60 Hz‑es kijelző a HDMI-porton. Amennyiben M2 Próval kérjük a gépet, már egyszerre három kijelzőt is a Mac minihez köthetünk, a következő módokon:

Akár három kijelző: két 6K‑s felbontású, 60 Hz‑es frissítési gyakoriságú kijelző a Thunderbolt portokon és egy 4K‑s felbontású, 60 Hz‑es frissítési gyakoriságú kijelző a HDMI‑porton.

Akár két kijelző: egy 6K‑s felbontású, 60 Hz‑es frissítési gyakoriságú kijelző az egyik Thunderbolt porton és egy 4K‑s felbontású, 144 Hz‑es frissítési gyakoriságú kijelző a HDMI‑porton.

Egy kijelző 8K‑s felbontásig 60 Hz‑es frissítési gyakorisággal vagy 4K‑s felbon­tásban 240 Hz‑es frissítési gyakorisággal a HDMI-porton keresztül.

Jól látható tehát, hogy az erősebb chippel szerelt modell már sokkal többre képes – míg az M2-es alapmodell egy egyszerű munkagépként operál, addig az M2 Pro egy igazi erőházzá varázsolja a masinát.

A tökéletes munkagép?

Mint azt korábban említettük, a 2023-as Mac mini lelke az Apple M2-es chipje, mely korábban már a 2022-es MacBook Airben, a 2022-es 13 hüvelykes MacBook Próban és a 2022-es iPad Prókban is helyt kapott – a legnagyobb teljesítményt hosszú távon mégis a Mac miniben lehet az SoC-ből kifacsarni, szimplán annak köszönhetően, hogy ez a környezet a legoptimálisabb számára. Mint ismeret, a chip a MacBook Airben és az iPad Prókban nem kap aktív hűtést, így huzamosabb használat közben kénytelen visszavenni a teljesítményt a túlmelegedés meggátolása érdekében, és bár a MacBook Próban már fellelhető egy ventilátor, a Mac miniben mégis sokkal több a hely, ezáltal a hőleadás is eredményesebb.

A tesztidőszak alatt a gép kiemelten jól funkcionált, a macOS Ventura animációi zökkenőmentesen futottak rajta, ahogy az alkalmazások többsége is. Mivel macOS-es környezetben először járt nálunk az M2-es chip, ezért kreatív alkalmazásokkal és játékokkal is megizzasztottuk azt – előbbiek esetében kifejezetten jól szuperált, az olyan Adobe-alkalmazások, mint a Photoshop, a Lightroom, az Illustrator vagy a Premier Pro mind magabiztosan futottak az alap Mac minin, azonban egyértelműen láttunk már gyorsabb renderelési időket. Videóvágáshoz Macen a legoptimálisabb alkalmazás azonban továbbra is az Apple saját fejlesztésű programja, a Final Cut Pro lesz, melynek minden programsora optimalizálva lett az M2-es chipre.

Az M1-hez képest az M2 legnagyobb újítása két új grafikus mag bevezetése lett, így 8 processzorral és 10 grafikus maggal gazdálkodhatunk a korábbi 8-8-as felállás helyett. A játékok tekintetében ez túl nagy előrelépést nem jelent, FullHD felbontás fölé menni továbbra is veszélyes terep az M1-es és M2-es chipek esetében – M2 Pro/M2 Max chippel viszont már lehet kísérletezni. Ennek ellenére jó látni, hogy egy egyértelműen nem játékra tervezett gép mégis alkalmas lehet a munka mellett egy kis kikapcsolódásra is.

Összegezve

A 2023-as Mac mini az Apple jelenlegi legkedvezőbb árú készüléke, mellyel beléphetünk a macOS-es ökoszisztémába, 299 ezer forintos ajánlott fogyasztói ára azonban még így is borsos lehet bizonyos körülmények között. Belátásunk szerint az új gépre csak akkor éri meg beruházni, ha már rendelkezik monitorral, valamint egérrel és billentyűzettel – amennyiben ugyanis ezeket még külön kell megvásárolnia a számítógéphez, hamar megduplázhatja a korábban feltüntetett összeget, főleg, ha az Apple saját gyártású kiegészítői között böngészik.

Amennyiben nulláról építené fel munkaállomását, a legtöbb esetben sokkal okosabb döntés lehet az M1-es chippel szerelt, 24 hüvelykes iMacre beruházni, mely ugyan egy régebbi chipet használ, cserében magába foglalja a kijelzőt, 649 ezer forintos induló árába pedig beletartozik egy Apple-féle Magic Mouse és egy MagicKeyboard is, az iMac kijelzője pedig alig különbözik attól, mint amire a 27 hüvelykes, 765 ezer forintos Studio Display képes. Ha a Mac minit csakis az Apple által gyártott kiegészítőkhöz szeretnénk csatlakoztatni, a kosarunk végösszege alsó hangon is 1 millió 175 ezer forint lesz, mely a Mac minit, a Studio Displayt, a Magic Mouse-t és a Magic Keyboardot foglalja magába – közel ugyanezt a szettet azonban, mint írtuk, egy 650 ezer forintos iMac vásárlásával is megkaphatja, ha azonban így dönt, le kell mondani a különálló számítógép nyújtotta előnyökről – például az idővel jobb monitorra való frissítés lehetőségéről.

A tesztidőszak alatt nálunk a belépőszintű 2023-as Mac mini járt, M2-es chippel (8 magos processzorral, 10 magos grafikus egységgel), 8 gigabyte egyesített memóriával, 256 gigabyte SSD-tárhellyel, felár ellenében azonban a következő specifikációkra is felturbózhatjuk a gépet: M2 Pro chip (12 magos processzorral, 19 magos grafikus egységgel), 32 gigabyte egyesített memória és 8 terabyte tárhely.

