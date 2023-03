Szem nem marad szárazon az LG gamer monitorától

A jelek szerint senki nem pihen az LG-nél, a dél-koreai gyártó ugyanis csak úgy ontja magából az újabb és újabb termékeket, legyen szó háztartási kis- és nagygépekről, tévékről vagy monitorokról. Utóbbiak egyikével korábban már itt, az Indexen is foglalkoztunk, akkor az LG egyik csúcskategóriás termékét, az UltraFine Display OLED Prót néztük meg, ezúttal azonban kicsit lazább vizekre eveztünk, és a gamingre helyezve a hangsúlyt a márka gaming monitorát vettük górcső alá.

A készülék egy meglehetősen hagyományos kartondobozban érkezik, amelyben a védőelemek közé bújtatva fedezhetjük fel azt. Bár külsőre a csomagolás hagyományosnak tűnhet, a valóságban egy rendkívül okosan összerakott megoldásról van szó, a monitorhoz a végső helyére helyezés előtt ugyanis még csak hozzá sem kell nyúlnunk, a mozdítása nélkül hozzáférhetünk minden kiegészítőhöz – az utolsó pillanatban pedig a talpazatot a kijelző hátába pattintva ki is emelhetjük azt. A dobozban természetesen magát a monitort, a kötelező használati utasítást, és egy HDMI-, egy USB-A–USB-B-, valamint egy DisplayPort-kábelt találunk, ami abszolút pluszpont.

Szemből nézve azt gondolhatnánk, hogy egy kezes báránnyal van dolgunk, ha azonban oldalról vagy hátulról pillantunk rá a monitorra, hamar rájöhetünk, hogy inkább magával a Farkassal, mintsem Piroskával nézünk farkasszemet.

Többek között ez annak köszönhető, hogy az előlap egy rendkívül letisztult megjelenést sugároz – a kávák vékonyak és egybeolvadnak magával a panellel, és nem látunk fölösleges dekorelemeket –, addig a hátlapon egy hatszög alakú dizájnelem tárul elénk, mely jobb és bal oldalon három-három LED-csíkkal lett ellátva, tudjuk ugyanis, hogy amennyiben valami gamer, annak világítania kell. Ez egyébként kifejezetten hangulatos tud lenni, főleg, ha a monitor hátulja egy fallal szemez, azt ugyanis kiválóan bevilágítja szinte bármilyen színben, arra azonban sajnos nem találtunk megoldást, hogy a LED-ek a kijelzőn megjelenő tartalom színéhez igazodjanak.

A monitor szélein körbefutó keret egy fényes, fekete műanyagból készült, a talpazat azonban már inkább sötétszürke és matt, mely rendkívül mutatós, ráadásul a por is kevésbé látszik meg rajta. A portokat nem meglepő módon a monitor hátoldalán találjuk, melyek a következők: két HDMI 2.1, két USB-A, egy USB-B és egy DisplayPort. Pluszpont, hogy a talapzathoz hozzá tudunk kapcsolni egy kábelvezetőt is, így egy csomóba gyűjtve vezethetjük el azokat. És ha már a talpnál tartunk: az stabilan és erősen tartja a monitort, nem lötyög és nem billeg, az ergonomikus kialakításának köszönhetően pedig könnyedén állíthatunk a dőlésszögön és a magasságon is, sőt mi több, akár portré módba is forgathatjuk, mindezek mellett pedig arra is lehetőségünk van, hogy VESA-foglalathoz csatlakoztassuk a monitort.

Szem nem marad szárazon

Nem túlzás kijelenteni, hogy az LG 32GQ950 a kategóriájában az egyik legszebb kijelzővel rendelkezik. A 31,5 hüvelykes, 3840×2160 képpontos felbontásnak, a 139-es pixelsűrűségnek, a 144 hertzes, de egyébként 160-ra is felhúzható képfrissítésnek és a HDR-tartalmak esetén több mint 1000 nites maximális fehérfényerőnek köszönhetően az embernek szinte kicsordul a könnye a látványtól – és arról még nem is ejtettünk szót, hogy egyébként egy NVIDIA G-Sync és AMD FreeSync technológiákat támogató, 10-bites Nano IPS-panellel van dolgunk.

Az IPS-technológiának köszönhetően sokkal pontosabb pirosakat kapunk, a színek pedig szinte kirobbannak a monitorból. A betekintési szögek rendkívül jók, torzulás csak a szélsőséges, 160 fok körüli szögeknél fedezhető fel, de valljuk be, ilyen szögből sem játszás, sem munka közben nem fogjuk nézni a monitort. A 144 hertzes képfrissítésnek köszönhetően a kompetitív játékok szerelmesei imádni fogják a 32GQ950-et, ha pedig kellően erős vasat pakolunk alá, nyugodtan felhúzhatjuk a képfrissítést 160 hertzre is.

Szintén nagy plusz a VRR- és a HDR-támogatás, illetve az, hogy a színhűség már a dobozból kivéve teljesen rendben van, ha azonban kedvünk tartja, tíz előretelepített képmód közül is válogathatunk a beállításokban, és természetesen a sajátunkat is összerakhatjuk. A menürendszer egyébként rendkívül intuitív, abban a kijelző alján megbúvó joystick segítségével tudunk navigálni, és bár a magyar nyelv nem támogatott, annak hiánya annyira nem fájdalmas, hiszen könnyen kikövetkeztethető, hogy mit hol találunk. A kijelző egyetlen hátránya, hogy az csak 16 local dimming zónával rendelkezik – nyolccal a felső és nyolccal az alsó sávban –, így a sötét jeleneteknél bizony találkozhatunk a bleeding jelenségével.

Nem csak játékszer

Mint azt korábban említettük, szemből nézve a monitor kifejezetten letisztult jegyeket hordoz magában, így hellyel-közzel még egy irodai környezetben is megállhatja a helyét – már amennyiben kikapcsolja a hátsó hatszög LED-es világítását. A monitort a specifikációinak köszönhetően ráadásul kreatív munkára, azaz képszerkesztésre, videóvágásra, valamint grafikus tervezésre is kifejezetten alkalmasnak találjuk, így egy valóban sokszínű masináról van szó.

Összegezve

Az LG monitora szinte biztosan nem fog senkinek sem csalódást okozni, legyen szó PC-s vagy konzolos játékosról, esetleg kreatív szakemberről. Mint írtuk, a panelre csak nehezen lehet negatívumokat mondani, ez azonban már nem teljesen igaz az árra – amely meglehetősen borsos. Jelenleg a különböző viszonteladóknál 450 és 650 ezer forint között találhatjuk meg a 32GQ950-et, mely hatalmas szakadék, és míg előbbiért egy kifejezetten megérős vásárlást tudhatunk a magunkénak, addig 650 ezret már nem biztos, hogy megér az LG szörnyetege – így ha a vásárláson gondolkodik, mindenképp érdemes lesz 1-2 hetet az akciók és leárazások figyelésével töltenie.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)