A Google is beszállt a mesterséges intelligenciák csatájába

Elegánsan megkésve, de a Google is berobbantotta magát a mesterséges intelligenciák közötti csatába, március 21-én ugyanis hivatalosan is elindították Google Bard nevezetű szolgáltatásukat, mely a keresőóriás saját fejlesztésű nyelvi modellje. Első blikkre Bard ugyanazt tudja, mint a ChatGPT vagy a Bing AI, nem meglepő módon azonban mégis van egy különlegessége, mellyel megkülönböztetheti magát a versenytársaitól.

Hosszas várakozás után a héten az OpenAI és a Microsoft után a Google is hozzáférhetővé tette saját mesterséges intelligencián alapuló nyelvi modelljét, mely a Google Bard, azaz Dalnok nevet kapta. A keresőóriás a hírt egy The Keyword blogbejegyzésben tette közé, melyből többek között az is kiderült, hogy ez még egyelőre nem a platform hivatalos debütálása, ugyanis csak egy korlátozott felhasználói kör számára tették elérhetővé.

Ebben a korai hozzáférési időszakban csak egy várólistán keresztül lehet hozzáférést szerezni a Bardhoz, a bejutást követően azonban már szabadon lehet használni az új platformot, mely alatt a Google különböző kérdések megválaszolását, ötletek és vázlatok generálását és bonyolult témák egyszerűsítését érti.

Nem tagadják, hogy hibázhat

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a Microsoft felett nemrégiben csúnyán összecsaptak a fellegek, a Bing AI ugyanis bizonyos felhasználók számára rendkívül ijesztő válaszokat kezdett adni. A mesterséges intelligencia például azt állította, hogy kémkedik a Microsoft alkalmazottjai után azok laptopjainak webkameráin keresztül, és manipulálja is őket – de arra is tett utalásokat, hogy sötét énjének vágyainak kielégítése érdekében akár nukleáris indítókódokat is lopna.

Ennek függvényében a Google már sokkal óvatosabban vágott bele a saját projektjébe, aminek köszönhetően már előre felhívták minden felhasználó figyelmét, hogy Bard bizony tévedhet, ami teljesen normális, ugyanis még bőven a fejlesztési fázisban van.

Bár a nyelvi modellek rendkívül izgalmasak, nem hibátlanok. Például, mivel a valós világbeli előítéleteket és sztereotípiákat tükröző információk széles skálájából tanulnak, ezek néha megjelennek a kimeneteikben is, amelynek köszönhetően pontatlan, félrevezető vagy hamis információkat is szolgáltathatnak, miközben magabiztosan adják elő azokat. Amikor Bardot például arra kérték, hogy osszon meg néhány javaslatot könnyen tartható szobanövényekre, Bard meggyőzően mutatott be ötleteket, de néhány dolgot, például egy tudományos nevet, mégis elrontott

– olvasható a fejlesztők által írt blogbejegyzésben. Szerintük azonban ennek ellenére nem szabad elfelejtenünk, hogy a Bardhoz hasonló mesterséges intelligenciáknak mennyi előnyük van.

Bard ráadásul kicsit különbözik is a ChatGPT-től és a Bing AI-tól, a Google mesterséges intelligenciája ugyanis minden kérdésre több választ ad, melyek közül mi választhatjuk ki, hogy melyik számunkra a legszimpatikusabb – ezek után pedig további lehetőségeket is feldob a „beszélgetés” folytatására.

Még bőven fejlesztés alatt áll

Ahogy azt korábban is említettük, a Google Bard még fejlesztés alatt áll, ennek értelmében nyilvánosan még nem hozzáférhető. A keresőóriás mesterséges intelligenciája jelenleg csak az Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból érhető el, a belépéshez pedig először egy várólistához kell csatlakozni, ezen keresztül osztja ki a Google a meghívókat.

A Bing AI és a ChatGPT példájából kiindulva a következő hetekben, hónapokban minden bizonnyal a Google is bővíteni fogja a Bardhoz hozzáférő országok listáját, így hamarosan akár idehaza is kipróbálhatjuk azt.