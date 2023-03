Rengeteg újítás érkezik az iPhone-okra

Hosszú várakozás és többhetes bétatesztelés után a hét elején az Apple mindenki számára elérhetővé tette az iOS 16 következő, név szerint negyedik főverzióját, mely a hibajavítások mellett számos extra funkciót és fejlesztést is tartalmaz – nézzük, hogy melyek ezek.

Az iOS 16 egyértelműen az elmúlt évek egyik legszignifikánsabb iOS-frissítése lett, a tavaly nyáron bemutatott szoftververzió ugyanis olyan újdonságokat hozott az iPhone-ok világába, mint például a teljesen újradolgozott és most már személyre szabható zárképernyő, a szerkeszthető és visszavonható üzenetekkel feltuningolt iMessage, valamint az élő értesítések.

A számos újdonságnak köszönhetően azonban a szoftver rendkívül instabil lett, annak ellenére is, hogy az Apple majdhogynem havi szinten adott ki újabb verziókat – így sokáig olyan pletykákat lehetett olvasni, hogy az Apple az iOS 17 esetében minimálisra csökkenti az újdonságokat, és a stabilitásra, valamint az optimalizálásra fókuszálnak majd, ez azonban a jelek szerint mégsem így lesz.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az új szoftververzió évek óta várt funkciókat hozhat el, az Apple ugyanis meggondolta magát, és úgy döntött, hogy a stabilitás helyett idén inkább olyan fejlesztésekkel kenyereznék le a felhasználókat, melyek után bizonyos esetekben már évek óta sóvárognak. Ne szaladjunk azonban ennyire előre, hiszen az iOS 16.4 is számos újdonsággal kecsegtet, ráadásul az magát a rendszert is egy fokkal optimalizáltabbá tette.

Ami a legfontosabb

Az elmúlt években már valóságos mémmé vált, hogy az Apple tulajdonképpen semmit nem fejleszt a rendszerein, az új szoftververziókba csak néhány új emojit pakolnak, és le is van tudva a kvóta. A valóság persze nem ilyen fekete és fehér, a helyzet azonban az, hogy az iOS 16.4 egyik legnagyobb újdonsága az a huszonegy új emoji, mely most bekerült a rendszerbe. Íme:

Az új emotikonok között megtaláljuk a rózsaszín szívet, mely után már százezrek sóvárogtak, de a medúza, a szamár és a szárny is rendkívül hiánypótló darabok lettek. Az emojik mellett a második nagy újdonság az, hogy végre az iOS-be is megérkezett az a lehetőség, hogy a weboldalak is pushértesítéseket küldhetnek az iPhone-okra, pont úgy, ahogy az a macOS esetében már évek óta működik.

Érdekesség, hogy a funkciót az Apple először még a WWDC-n jelentette be az iOS 16 bemutatásával egyszerre, annak gyakorlatba történő implementálásával azonban csak mostanra készültek el. A webes alkalmazásoktól érkező értesítések pontosan úgy működnek, mint más alkalmazásoktól érkező értesítések: megjelennek a Zárolási képernyőn, az Értesítési központban és a párosított Apple Watchon is.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, ahhoz, hogy pushértesítéseket kapjunk egy weboldalról, azt előtte mindenképp hozzá kell adnunk a kezdőképernyőhöz, melyet a Safarin a megosztás, majd a Hozzáadás a kezdőképernyőhöz gombokra való koppintással tudunk megtenni.

Frissültek a klasszikusok is

Az Apple frissítette a Podcast nevű alkalmazás felépítését, melynek használata állítólag felhasználóbarátabb lett, illetve az Apple Music is kapott egy frissítést, amelynek köszönhetően a saját profilunkat már bármelyik oldalról elérhetjük. Ennél nagyobb újdonság azonban, hogy március 28-án elstartolt az Apple Music Classical, az almás cég új zenestreaming-alkalmazása, mely kiválva az Apple Music alkalmazásból több mint ötmillió klasszikus és komolyzenei művet vonultat fel, teljesen ingyen, amennyiben valaki már rendelkezik Apple Music-előfizetéssel.

Az új alkalmazást az App Store-ból tudja letölteni, futtatásához pedig még csak a legújabb iOS-re sincs szüksége, azt akár egy iOS 15-öt futtató készülékre is letöltheti.

Így telepítheti a frissítést

Akárcsak korábban, ahhoz, hogy frissíteni tudjon, nyissa meg a beállításokat, majd koppintson az általános, ezek után pedig a szoftverfrissítés menüpontra, ahol rövid várakozás után már meg is kell jelennie az iOS 16.4-nek. Az Apple egyébként azt is frissítette, hogy a jövőben hogyan lehet majd hozzáférni az iOS béta-verzióihoz. Mint ismeretes, korábban ehhez egy fejlesztői profil letöltésére, majd telepítésére volt szükség, most már azonban elég, ha a szoftverfrissítés menüpont alatt rányomja a pipát az iOS 16 Developer beta vagy az iOS 16 Public beta menüpontok egyikére.

Ahogyan azt már korábban is jeleztük, ezeket kizárólag csak egy másodlagos készüléken érdemes használni, a béta-verziók ugyanis – rendkívül kis eséllyel, de – akár olyan hibákat is tartalmazhatnak, melyek lehetetlenné teszik bizonyos funkciók használatát, emellett pedig arról is híresek, hogy az ezen szoftververziókat futtató készülékeknek sokkal rosszabb az üzemideje és a teljesítménye is.

