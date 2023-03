Egy uniós ország úgy döntött, hogy betiltja a ChatGPT-t

A ChatGPT az utóbbi hónapokban nagy érdeklődést váltott ki világszerte, de a programmal kapcsolatban aggályok is felmerültek. A minap például az Europol is kiadott egy közleményt, arra figyelmeztetve, hogy a programkiberbűncselekmények elkövetéséhez is felhasználható.

Az olaszok most más okokból döntöttek a csetbot betiltása mellett. A napi.hu azt írta a BBC beszámolója alapján, hogy az olasz adatvédelmi hatóság szerint aggályok merültek fel a Microsoft által támogatott csetbottal kapcsolatban, ezért

azonnali hatállyal betiltották a programot, és VIZSGÁLATOT rendeltek el a CHATGPT gyártójával, az Openai-jal szemben.

Az olasz adatvédelmi hatóság előzőleg, március 20-án már közölte, hogy az alkalmazásban adatvédelmi incidens történt, ami privát felhasználói beszélgetéseket és fizetési információkat is érintett.

A vizsgálatot azért indították el az OpenAI-jal szemben, mert azt állítják: a vállalatnak nem volt jogalapja ahhoz, hogy személyes adatokat gyűjtsenek és tároljanak a platform algoritmusának fejlesztése céljából.

20 millió eurós pénzbírságot is kiszabhatnak rájuk

Az olasz hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel nem volt mód a felhasználók életkorának ellenőrzésére, az alkalmazás számos válasza nem megfelelő a kiskorúak számára (korábban a Google – tanulva az OpenAI hibájából – ugyanezen aggályok miatt csak a 18 év feletti felhasználóknak tette elérhetővé saját fejlesztésű chatbotját, a Bardot).

Közölték azt is, hogy az OpenAI-nak 20 napot adtak arra, hogy reagáljanak a felhasználók adatvédelmét érintő problémákra. Mint írták: amennyiben a vállalat nem tesz elégséges lépéseket a felhasználói adatok védelme érdekében, akkor

akár 20 millió eurós pénzbírságot is kiszabhatnak velük szemben a határidő letelte után.

A napi.hu arra is kitért cikkében, hogy a magyar vállalati szektorban is nagy az érdeklődés a ChatGPT és társai, a mesterségesintelligencia-alapú csetbotok iránt. Egy cikkükben nemrég arról írtak, hogy vannak már olyan magyar fejlesztésű csetbotok is, amelyek sokkal megbízhatóbbak a ChatGPT-nél.

(Borítókép: Marco Bertorello / AFP)