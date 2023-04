Ingyen ad hitelt mindenkinek az Apple

Az iOS 16.4 megjelenésével elindult az Apple legújabb programja is, az Apple Pay Later. A funkciót még a 2022-es Worldwide Developer Conference-en jelentette be a kaliforniai vállalat, lényege pedig az, hogy az Apple Pay rendszerére alapozva lehetővé tegyék a felhasználók számára, hogy nagyobb összegű vásárlásaikat ne egy összegben, hanem akár négy különböző részletben is kifizethessék – teljesen kamatmentesen.

Több hónapnyi várakozás után a hét elején az egyesült államokbeli felhasználók egy részénél elérhetővé vált az Apple Pay Later, az Apple legújabb pénzügyi szolgáltatása, mely teljesen felbolygathatja a korábban bankok által kínált áruhiteles konstrukciókat. Az Apple Pay Later ugyanis lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy vásárlásaikat négy részletben fizessék ki, kéthetes intervallumokban 100 százalékban kamat- és kezelésiköltség-mentesen.

Mint az az Apple által közzétett közleményből is kiderül, a felhasználók 50 és 1000 dollár közötti összegű Apple Pay Later hitelt igényelhetnek, amelyet az összes Apple Payt elfogadó kereskedőnél, illetve iPhone-on és iPaden végrehajtott online és alkalmazásokon belüli vásárlásokra használhatnak fel. Mint írtuk, a szolgáltatás egyelőre még csak bizonyos felhasználók számára érhető el, a következő hónapokban azonban minden jogosult felhasználó számára szeretnék aktiválni azt.

Egyszerű, mint az egyszeregy

A hiteleket a felhasználók a Wallet, azaz Tárca alkalmazáson belül igényelhetik, az Apple elmondása szerint egyszerűbben, mint valaha.

Nem létezik egységes megközelítés, amikor arról van szó, hogy hogyan kezelik az emberek a pénzügyeiket. Sokan keresik a rugalmas fizetési lehetőségeket, ezért örömmel biztosítjuk számukra az Apple Pay Latert. A szolgáltatást a felhasználóink pénzügyi egészségét szem előtt tartva terveztük, így nincs benne kezelési költség és kamat sem, és a Walleten belül használható és kezelhető, megkönnyítve a fogyasztók számára a tájékozott és felelősségteljes hitelfelvételi döntések meghozatalát

– magyarázta Jennifer Bailey, az Apple Pay és Apple Wallet alelnöke.

Az Apple Pay Later használatának megkezdéséhez a felhasználóknak be kell lépniük a korábban is említett Tárca alkalmazásba, majd a szolgáltatás felületére kell lépniük. Ezután a rendszer felszólítja őket, hogy adják meg a felvenni kívánt összeget, és fogadják el az Apple Pay Later feltételeit. Az Apple elmondása szerint az igénylési folyamat során egy úgynevezett puha hitelbírálatra is sor kerül, hogy a felhasználó a hitelfelvétel előtt biztosítsa a megfelelő pénzügyi helyzetét, ezzel is biztosítva a saját maguk és a felhasználó anyagi biztonságát is.

Miután a felhasználó megkapta a jóváhagyást, az online vagy fizikai pénztáraknál, valamint az iPhone és iPad alkalmazásokban az Apple Pay kiválasztásakor megjelenik a Pay Later opció is. Mivel az Apple Pay Later közvetlenül a Walletbe van beépítve, így a felhasználók zökkenőmentesen, egy helyen tekinthetik meg, követhetik nyomon és kezelhetik az összes hitelüket.

Mindenért az Apple felel

Az Apple Pay Latert az Apple Financing LLC, az Apple Inc. leányvállalata kínálja, amely egyaránt a hitelbírálatért és hitelezésért felelős. Az Apple Financing azt tervezi, hogy idén ősztől az Apple Pay Later hiteleket jelenteni fogja az amerikai hitelinformációs irodáknak, így azok megjelennek majd a felhasználók általános pénzügyi profiljában is, hogy elősegítsék a felelős hitelezést mind a hitelező, mind a hitelfelvevő számára.

A kaliforniai vállalat úgy reklámozza az új szolgáltatást, hogy az minden felhasználó számára elérhető válik a tesztidőszak után, akik számára már használható az Apple Pay is. Elméletben ez azt jelenti, hogy idővel az Apple Pay Laternek idehaza is meg kellene jelennie, erről azonban egyelőre még nem adott pontos információt az Apple.

