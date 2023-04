Új fenyegetést jelentenek a robbanó pendrive-ok

Olyanra már volt példa, hogy az izraeli titkosszolgálat egy pendrive-on becsempészett vírussal torpedózta meg a teljes iráni nukleáris programot. Olyan pendrive is van, ami a beépített kapacitort feltöltve megsüti és elpusztítja a számítógépet. Sőt olyan pendrive is létezik, ami a beleépített pirinyó robbanószerkezettel megsemmisíti a gépen tárolt adatokat.

Az idei év sajnálatos újítása, hogy az USB-csatlakozóval ellátott eszközök immár óvatlan felhasználók elleni pokolgépként is alkalmazhatók. Ez történt legutóbb Ecuadorban, ahol kifejezetten újságírók ellen használták fel őket, egyfajta digitális levélbombaként.

A robbanó meghajtókból öt újságíró kapott, de csak egyikük sérült meg. Az Ecuavisa televízió munkatársa, Lenin Artieda a kezén és arcán sérült meg, amikor gyanútlanul csatlakoztatta a pendrive-ot, ami azonnal felrobbant. A helyi rendőrségi szóvivő elmondta, hogy az eszközt RDX nevű robbanóanyaggal töltötték meg. Az RDX kapszulákban kapható, más robbanóanyag telepítésekor detonátorként is használt anyag. A pendrive-ba épített kapszulák közül csak az egyik robbant fel, így

a szerencsén múlt, hogy Artieda megúszta a súlyosabb sérülést.

Guayanquil városában három további USB-bombát is küldtek a sajtónak. Ezek közül egyet egy futárnál, még kézbesítés előtt lefoglaltak, egy másikat csatlakoztatás nélkül megsemmisítették. Az EXA FM helyi rádiónál és a Teleamazonas quitói irodájában viszont megkapták és csatlakoztatták ezeket, de az USB-elosztón keresztül nem kaptak elegendő feszültséget, ezért nem robbantak fel.

Az újságírók elleni erőszak egyik oka, hogy Ecuador a világ két legnagyobb kokaintermelő országával szomszédos, ezért az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelem egyik fontos tranzitállomása. Miközben a helyi hatóságok több száz tonnás tételben foglalnak le kokainszállítmányokat, az elmúlt években megszaporodtak az erőszakos cselekmények. 2021-ben 400 elítélt életét követelő börtönlázadás tört ki, és rendőrök elleni fegyveres támadásra is volt példa. Az esetek a mexikói Jalisco kartellel együttműködő helyi bandákat, a Lobost és a Los Tigueronest tették felelőssé.

Mindez eggyel több ok arra, hogy a tájékozott felhasználó ne csatlakoztasson azon nyomban a számítógépéhez ismeretlen eredetű pendrive-ot.

(Ars Technica, Cybernews, Tom's Hardware)