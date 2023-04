Felszámolhatja a rettegett betegséget az új kezelési program

Több mint 200 angliai gyermeket gyógyítottak meg a hepatitis C betegségből egy olyan, a brit Országos Egészségügyi Szolgálaton (NHS) belüli világelső kezelési program keretében, amely valószínűleg felszámolja az egész betegséget.

A hepatitis C egy pusztító vírus, amely a májat támadja, ha nem kezelik, életveszélyes károkat okozhat, beleértve a májrákot is. A betegséggel kapcsolatos globális aggodalom közepette az elmúlt években az Egészségügyi Világszervezet (WHO) minden országot azzal bízott meg, hogy 2030-ig felszámolja a betegséget.

Egy úttörő program elindítása után Anglia jó úton halad afelé, hogy az első ország legyen, amely a betegséget a történelem homályába veti.

Az NHS magas rangú tisztviselői szerint 2025-re sikerül kiirtani a betegséget.

A hepatitis C okozta halálozások 35 százalékkal csökkentek, mióta az NHS 2018-ban 1 milliárd font értékű megállapodást kötött a több ezer felnőtt beteg gyógyszeres kezelésére, valamint felkutatására.

A programot kiterjesztették a gyermekek kezelésére is, és több mint 200-an – néhányan már hároméves korukban – gyógyultak ki a hepatitis C-ből. Mindegyikük naponta egyszer, nyolc vagy 12 héten át szedett vírusellenes tablettát.

Majd a kúra végén a két utólagos negatív vérvizsgálat megerősítette, hogy egészségesek.

„Ez a mérföldkő, hogy 200 gyermek részesült potenciálisan életmentő kezelésben, rendkívüli eredmény az NHS számára, mivel továbbra is haladunk a cél felé, hogy a WHO által kitűzött 2030-as cél előtt jóval megelőzve felszámoljuk a hepatitis C-t Angliában” – mondta prof. Sir Stephen Powis, az NHS orvosi igazgatója a The Guardiannek adott exkluzív interjúban.

Ha a gyermekek a lehető legkorábban megkapják ezt a kezelést, akkor meggyógyulhatnak ebből a pusztító betegségből, és megakadályozhatják, hogy később súlyos májbetegség, valamint a hepatitis C-vel összefüggő májrák alakuljon ki náluk

– fogalmazott.

Nehéz felfedezni

Az orvosi áttörés figyelemre méltó annak fényében, hogy egészen a közelmúltig nem volt gyógymód a betegségre, és az érintett gyermekek felkutatása gyakorlatilag lehetetlen volt – mivel nincs országos szűrőprogram és nincs országos terhesgondozási program.

Ez azt jelenti, hogy az állapotot nehéz diagnosztizálni, kivéve, ha az anyáról már ismert, hogy hepatitis C-ben szenved, vagy ha a gyermek később megbetegszik, és az állapotot felfedezik.

Az elmúlt két évtizedben végbement tudományos fejlesztések sorozata után a hepatitis C ma már viszonylag gyorsan gyógyítható. De még a hatékony gyógyszerek megjelenése ellenére is a kezelés világszerte sok beteg számára túl drágának bizonyult.

Miután az NHS megállapodást kötött egy új gyógyszercsoport gyártóival, elindíthatta a világon elsőként a hepatitis C-ben szenvedők azonosítására és kezelésére irányuló programját.

A szolgáltatás elindítása óta az NHS országos kezelési csoportja alakult, amely a helyi egészségügyi szolgálatokkal, jótékonysági szervezetekkel és háziorvosokkal együttműködve felkutatja az angliai gyermekeket.

Miután azonosították őket, a gyermekek helyben kapnak kezelést, és négy héten belül kezelik őket.

A vírussal fertőzött gyermekek jellemzően anyjukon keresztül fertőződnek meg a szülés során, vagy amikor külföldön kapnak védőoltást, más egészségügyi ellátást. Korábban a betegséggel küzdő gyermekek felnőtt korukban magukra maradtak, és néhányan fiatalon haltak meg.

A hepatitis C-nek gyakran nincsenek észrevehető tünetei, amíg a máj nem károsodik jelentősen, ami azt jelenti, hogy sokan úgy kapják el a fertőzést, hogy észre sem veszik.

A tünetek közé tartozhat az influenzaszerű megbetegedés, az állandó fáradtságérzet, az étvágytalanság, a gyomorfájás, valamint a rosszullét. „Ha aggódik, kérjen háziorvosától hepatitis C-tesztet” – mondta Halford.

(Borítókép: Philip Scott Andrews / The Washington Post / Getty Images)