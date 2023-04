Olyat csinált a Lenovo, amit eddig még senki más

Egy zárt körű sajtóesemény keretén belül idehaza is bemutatta a Lenovo a ThinkSmart család legújabb tagját, a ThinkSmart One-t, amely egy eszközön belül ötvöz mindent, amire egy profi videókonferencia során szükség lehet. Az eseményen jelen volt Tudor Bercan, a Lenovo Smart Collaboration üzletágának régiós vezetője is, aki részletesen mesélt az Indexnek arról, hogy miért a kínai vállalat megoldása jelenleg a legjobb a piacon.

A Lenovo ThinkSmart termékeiről korábban már itt az Indexen is írtunk, eddig a vállalat két különböző megoldást kínált, név szerint a ThinkSmart Core + Controller csomagot azok számára, akik már rendelkeznek megfelelő audiovizuális kiegészítőkkel, illetve a ThinkSmart Core Full Room Kitet, mely magába foglalja a teljes csomagot. Mindkét megoldás lelke a ThinkSmart Core, mely tulajdonképpen egy brutális teljesítményű, Windows-t futtató számítógép. Ha felnyitnánk, belsejében egy vPRO, azaz: 11. generációs Intel Core vPro i5-ös processzort, 8 gigabyte DDR4-es memóriát, illetve 256 GB SSD-t találnánk, melyek mind-mind csak azért felelnek, hogy a továbbított, illetve befogadott kép és hang minősége a lehető legjobb legyen.

Ehhez a duóhoz csatlakozott most a ThinkSmart One, mely tulajdonképpen egy sokkal kompaktabb formatervvel kínálja ugyanazokat a piacvezető funkciókat, mint például a FullRoom Kit. A Lenovo új készüléke egy 89 x 700 x 115 milliméteres, fekete színű hasáb, mely egymagában tartalmazza a számítógépes egységet, a 125 fokos átlós, 100 fokos vízszintes és 68 fokos függőleges látószöggel rendelkező FullHD-felbontású kamerát, a két prémium minőségű, egyenként 15 wattos teljesítményre képes hangszórót és a nyolc darab mikrofont is, hogy a lehető legtökéletesebb legyen a továbbított hang minősége.

Nincs egyetlen olyan termék sem, mely önmagában oldaná meg az összes ügyfél összes problémáját, hiszen számos forgatókönyvvel kell szembenéznünk, a rendelkezésre álló technológia és az ügyfelek igényei között pedig mindig is keveredés lesz, de azért szélesítjük a portfóliónkat, hogy mindenki számára a lehető legjobb megoldásokat tudjuk kínálni. A középpontban jelenleg egyértelműen a ThinkSmart One áll, hiszen az a kis és közepes méretű tárgyalótermeket célozza meg, pontosan azokat, melyek a pandémia miatt kialakult hibrid munkavégzés miatt jelenleg a legelterjedtebbek

– kezdte Tudor Bercan, aki kérdésünkre azt is elárulta, hogy meglátása szerint a koronavírus örökre megváltoztatta az irodai munkavégzést, az új sztenderd ugyanis a korábban is említett hibrid munkavégzés lesz, mely általában heti két jelenléti, és három home office napot foglal magába, de ez persze cégenként változhat. Az otthoni munkavégzés kapcsán persze a teljesítményromlás is felmerülhet, a helyzet azonban az, hogy a munkavállalók többségére ez egyáltalán nem igaz.

Ügyfeleink szerint a munkavállalók teljesítménye hibrid munkavégzés alatt nemhogy romlik, hanem az esetek jelentős részében egyenesen növekszik, akárcsak a dolgozók elégedettsége és boldogsága is. Ennek legfőbb oka, hogy sokkal több időt tudunk a családunkkal tölteni, amit részben a rendkívül fejlett konferenciatechnológiák tesznek lehetővé. Persze fontos megjegyezni, hogy jelenleg egyik online megbeszélés sem tud egy való életben megtartott tárgyalást helyettesíteni, a Lenovo megoldásainak, a nagyfelbontású képnek és a magasminőségű hangnak köszönhetően azonban úgy érezhetjük, mintha elérnénk egymást.

– magyarázta.

Más még ilyet nem csinált

A ThinkSmart One valóban egy egyedülálló termék lett, ehhez foghatót ugyanis más még nem csinált. A Lenovo új készülékének különlegessége, hogy ez az egyetlen olyan Windows IoT-alapú videókonferenciás készülék, mely egy eszközön belül egyesíti a főbb perifériákat, mint például a számítógépet, a hangszórókat, a videókamerát és a mikrofonokat. A zártkörű sajtóeseményen nem ez volt azonban az egyetlen termék, melyről szót ejtett a Lenovo, a ThinkSmart One mellett ugyanis bemutatkozott a ThinkSmart View Plus is, igaz, erről a termékről már jóval kevesebbet árultak el, megjelenése ugyanis csak későbbre várható.

A View Plus elsősorban azon felhasználók számára lesz megváltás, akiknek valóban szükségük van arra, hogy napi szinten hozzáférjenek a minőségi konferenciaeszközökhöz, akár az otthoni irodájuk kényelméből. Nekem például még mindig megvan az asztali számítógépem, de szükségem van egy olyan eszközre, amelynek segítségével szó szerint bármikor rendelkezésre tudok állni egy konferenciához, mert nem ritka az, hogy csupán percekkel a tárgyalás előtt küldik ki az értesítőt. Ha van egy PC-d, az képes más feladatok futtatására is, így fennáll annak a lehetősége is, hogy éppen lefagy, van nem reagál olyan gyorsan, ahogyan azt éppen kellene, ilyen pedig egy olyan dedikált eszköz esetében, mint a View Plus, nem fordulhat elő

– magyarázta a régióvezető, hozzátéve, hogy az említetten felül további két felhasználói csoport számára is remek megoldás lehet a Lenovo eszköze. Szerinte a View Plust az olyan cégek is kedvelhetik majd, akik éppen most állnak át, vagy már átálltak a hibrid munkavégzésre, legyen szó akár arról, hogy az irodai asztalokra helyezik az eszközt, vagy egy olyan kisebb tárgyalóterembe, ahová fölösleges lenne bármilyen komolyabb technológiát vásárolni a rendelkezésre álló terület miatt.

Mit hoz majd a jövő?

Ahogyan azt Tudor Bercan is megjegyezte, a konferenciák videó- és hangminősége az elmúlt években rengeteget javult, attól azonban még mindig messze vannak, hogy teljességgel imitálni tudjanak egy valódi beszélgetést – így mindenkiben felmerülhet a kérdés, hogy mit hoz majd a jövő.

Az iparágon belül mindenki azt próbálja elérni, hogy a videókonferenciákat a lehető legközelebb hozzuk egy személyes találkozó nyújtotta élményhez, az ezt lehetővé tevő technológiát azonban először még ki kell fejlesztenünk, jelenleg nincs ugyanis semmi, ami pótolná a kézfogás élményét, vagy azokat az impulzusokat, melyeket egy szemtől-szembe találkozás során érzünk. Persze láthatunk megoldásokat, amelyek például hologramokat használnak, ezek ugyanis már ma is a rendelkezésünkre állnak, kereskedelmi szempontból azonban nincs igazán értelme azok alkalmazásának, hiszen rendkívül drága az azokat létrehozó technológia.

– magyarázta Bercan.

Ehelyett úgy gondolom hogy sokkal inkább a kiterjesztett- és virtuális valóság fogja ilyen téren a jövőt jelenteni, melybe meg kell próbálnunk integrálni a feltörekvő technológiákat, hogy jobb együttműködést biztosítsunk a számítógépek, a kamerák, a kép- és a hangvilág között, melyeknek segítségével a jövőben tényleg magával ragadó élményben lehet része a konferenciákon résztvevőknek.

– fejezte be a régiós vezető.

A Lenovo ThinkSmart One már most beszerezhető a Lenovo partnerein keresztül, míg a ThinkSmart View Plus valamikor a következő negyedévben kerülhet a boltok polcaira – egyelőre még ismeretlen áron.

Ez a szerkesztőségi tartalom a Lenovo támogatásával jött létre.

(Borítókép: Qilai Shen /Bloomberg / Getty Images)