A ChatGPT már gyógyítani is képes

A ChatGPT-4 kiválóan teljesít az amerikai orvosi engedélyezési vizsgán, és hasznos tanácsokat is tud adni az egészségügyi dolgozóknak arra vonatkozóan, hogyan beszéljenek a páciensekkel együttérzően a betegségükről, valamint képes hosszú tanulmányokat elolvasni, majd egy szempillantás alatt összefoglalni azokat.

Isaac Kohane informatikus orvos két kollégájával közösen tesztelte a GPT-4-et. Egyetlen fő célja volt: megnézni, hogyan teljesít az OpenAI legújabb mesterségesintelligencia-modellje orvosi környezetben.

Megdöbbenve mondhatom: jobban, mint sok orvos, akit ismerek

– írta Kohane a hamarosan megjelenő, A mesterséges intelligencia forradalma az orvostudományban (The AI Revolution in Medicine) című könyvben, amelynek társszerzője Carey Goldberg újságíró és Peter Lee, a Microsoft kutatási alelnöke.

Az Insider szerint a könyvben Isaac Kohane azt állítja, hogy a 2023 márciusában a fizető előfizetők számára kiadott GPT-4 több mint 90 százalékban helyesen válaszol az amerikai orvosi engedélyezési vizsgán feltett kérdésekre.

A GPT-4 emellett nagyszerű fordító is, és képes akár egy bonyolult tudományos szakkifejezést is lefordítani olyasmire, amit egy hatodik osztályos is könnyen meg tud érteni.

Lenyűgöző sikerrel képes utánozni az orvosokat

Amint azt a szerzők szemléletes példákon keresztül elmagyarázzák, a GPT-4 hasznos tanácsokat tud adni az orvosoknak arra vonatkozóan, hogyan beszéljenek a páciensekkel együttérzően a betegségükről, és képes hosszú jelentéseket vagy tanulmányokat elolvasni, majd egy szempillantás alatt összefoglalni azokat.

Emellett olyan módon tud magyarázatokat adni bizonyos problémákra, amihez némi emberi intelligenciára emlékeztető képességre is szükség van.

Amikor a könyv szerzői megkérdezték a GPT-4-et, hogy valóban képes-e ok-okozati gondolkodásra, azt mondta, „minden intelligenciája az adatokban lévő mintákra korlátozódik, amely nem jár valódi megértéssel vagy szándékossággal”. Kohane azt írta, a GPT-4 még ilyen korlátozásokkal is képes utánozni azt, ahogyan az orvosok diagnosztizálják a betegségeket, méghozzá lenyűgöző sikerrel.

Robotokra cserélhetik az orvosokat?

Mint megírtuk, a mesterséges intelligencia térnyerése miatt ugyan az orvosokat nem cserélik robotokra, vannak szép számmal, akik aggódhatnak. Dr. Tilesch György mesterségesintelligencia-szakértő korábban az Indexnek beszélt a technológia veszélyeiről, szabályozási hátteréről, sőt magyar vonatkozásáról is.

A szakértő azt mondta: el fog érkezni a másodvélemény korszaka. Habár az orvosi szakmában is használható a mesterséges intelligencia, például képes diagnosztizálni, ugyanakkor fontos, hogy ezt csak másodvéleményként használjuk, tehát hagyatkozzunk az orvos megállapításaira, és azzal vessük össze a robot meglátásait, és ha eltérések vannak a kettő között, akkor megnézzük, hogy mennyire helytállók a program következtetései – magyarázta.

Ezen a ponton megemlíteném, hogy a Google még tavaly jelentette be a saját orvosi társalgó MI-jét, amely gyorsabb és pontosabb orvosi válaszokat adott a betegeknek, mint egy fehér köpenyes orvos. Arról nem is beszélve, hogy a robot nem megy el ebédelni, nem fárad el, nem kér szabadságot

– tette hozzá.