Halálos világjárvány lehet a vége a tudósok felelőtlenségének

Amikor az amerikai kormány segítséget kért a délkelet-ázsiai esőerdők átkutatásához egzotikus vírusok után kutatva, a thaiföldi Chulalongkorn Egyetem tudósai elfogadták a megbízást és a vele járó finanszírozást, nem sokat törődve a kockázatokkal − írja elemzésében a The Washington Post.

A thaiföldi kutatók 2011-től kezdve minden évben többször kirándultak távoli barlangokba és erdőkbe, ahol denevérek milliói élnek, köztük olyan fajok, amelyekről ismert, hogy az emberre halálos betegségeket hordoznak. A tudósok nyálat, vért és ürüléket gyűjtöttek az állatoktól, majd a mintákat hűtőládába helyezték, és az egyetem egyik laboratóriumába szállították, a több mint nyolcmillió lakosú bangkoki metropoliszba.

A cél az volt, hogy azonosítani tudják azokat az ismeretlen vírusokat, amelyek egy napon az embereket is veszélyeztethetik. A kutatás biztonságosságával kapcsolatos kételyek azután kezdtek felmerülni, hogy a vírusvadászokat többször is megharapták denevérek, 2016-ban pedig egy másik dolgozó tűvel szúrta meg magát, miközben vért próbált venni egy állatból.

Néhány dolgozó kapott emlékeztető oltást a közönséges veszettség okozta fertőzés megelőzésére, és feletteseik szerint egyikük sem jelentett betegséget. Az esetek azonban nyugtalanító kérdéseket vetettek fel a kutatással kapcsolatban: mi van, ha egy ismeretlen vírussal találkoztak, amely emberekre is halálos? Mi van, ha a vírus átterjedt a kollégáikra? Mi van, ha megfertőzi a családjukat és a szomszédaikat?

2018-ban egy másik laboratóriumot ugyanazon a bangkoki campuson, egy kifejezetten a veszélyes kórokozók vizsgálatára épített munkaterületet hónapokra leállítottak mechanikai hibák, többek között a levegőben terjedő mikrobák kiszivárgását megakadályozó szellőztetőrendszer meghibásodása miatt. Aztán egy 1500 mérföldre lévő kínai városból, Vuhanból kiinduló koronavírus-járvány végigsöpört a világon, és ijesztő esettanulmánnyá vált arról, hogyan terjedhet exponenciálisan egyetlen, bizonytalan eredetű vírus.

2021 tavaszán a thaiföldi csapat vezetője leállította a projektet, és úgy döntött, hogy a vírusvadászatra fordított amerikai kutatási pénzek milliói nem indokolják a kockázatot.

Nagyon veszélyes folytatni ezt a munkát. Mindenkinek fel kellene ismernie, hogy ezt nehéz kontrollálni, és a következmények globálisan hatalmasak lehetnek

− mondta Thiravat Hemachudha, az expedíciókat felügyelő egyetemi neurológus a The Washington Postnak.

Három évvel a koronavírus-világjárvány kezdete után egyre több tudós, biológiai biztonsági szakértő és döntéshozó körében folyik hasonló számvetés. Az új koronavírus által okozott Covid–19-vírussal folytatott globális küzdelem megkérdőjelezte a biológiai biztonságról és kockázatokról való hagyományos gondolkodást, és kritikus fényt vetett az olyan, korábban széles körben elfogadott gyakorlatokra, mint az ismeretlen vírusok felkutatása.

A lap vizsgálata megállapította, hogy a kockázatos kutatások két évtizedes globális elterjedése meghaladta a munka biztonságát garantáló intézkedéseket, és hogy a világszerte veszélyes kórokozókkal foglalkozó, elszigetelt laboratóriumok pontos száma − bár ismeretlen − a szakértők szerint több ezerre tehető.

Számos interjúban tudományos szakértők és tisztviselők − köztük a Biden-kormányzatban dolgozó tisztviselők is − elismerték, hogy a legkockázatosabb kórokozókkal kapcsolatos kutatások ellenőrzése hiányos. Az interjúk és a több ezer oldalnyi biológiai biztonsági dokumentum áttekintése szerint a világjárvány megmutatta, hogy a tudománynak gyorsan kell reagálnia a globális válságokra, ugyanakkor a nagy kockázatú kutatások szabályozásában is jelentős hiányosságokat tárt fel. A koronavírus-járvány forrása továbbra is bizonytalan. Míg számos tudós és szakértő azt gyanítja, hogy a vírust az állatokról az emberekre történő természetes átterjedés okozhatta, az FBI, köztük Christopher A. Wray igazgató és az Energiaügyi Minisztérium egy nemrégiben készült értékelése különböző mértékű bizonyossággal arra a következtetésre jutott, hogy a járvány valószínű forrása egy vuhani laboratóriumból véletlenül kiszabadult vírus volt.

Az Egyesült Államokon belül a kormányzati szabályozás szintén nem tudott lépést tartani az új technológiákkal, amelyek lehetővé teszik a tudósok számára a vírusok módosítását, sőt újak szintetizálását. A Biden-kormányzat várhatóan idén szigorúbb korlátozásokat fog bevezetni az olyan kórokozók kutatására, amelyek járványt vagy világjárványt válthatnak ki az ügyet ismerő tisztviselők szerint, akik névtelenségük megőrzése mellett beszéltek a belső tanácskozásokról.

Tudományos és politikai szakértők szerint a kormányok és a magánkutatók továbbra is magas biztonsági szintű laboratóriumokat építenek a legveszélyesebb kórokozókkal való munka céljából, annak ellenére hogy egyes országokban nincsenek biztonsági előírások vagy szabályozóhatóságok. Eközben az amerikai ügynökségek továbbra is dollármilliókat irányítanak évente külföldi kutatásokra, például vírusvadászatra, amelyek egyes tudósok szerint kockázatoknak teszik ki a helyi lakosságot, miközben kevés kézzelfogható előnnyel járnak.

Ha egy lépéssel hátrébb megyünk, és megnézzük a nagy képet, a tudomány gyorsan megelőzi a politikát és a védőkorlátokat. Ez nemzetbiztonsági kérdés. Ez egy globális közegészségügyi probléma

− mondta James Le Duc, a fertőzőbetegségek szakértője, aki az amerikai hadsereg és a járványügyi központ (CDC) kutatásait vezette, mielőtt a Galvestoni Texasi Egyetem maximális biztonságú, zárt laboratóriumát irányította.

Keresni a bajt

Bangkoktól néhány órányi autóútra buja esőerdők és sziklás hegyvidékek találhatók, amelyek denevérek sűrű rajainak adnak otthont − a tenyérnyi rovarevőktől kezdve a gyümölcsökkel táplálkozó, lábnyi hosszúságú fajokig. Thai kutatók már régóta figyelték a denevéreket az embereket megfertőző, halálos vírustörzsek, köztük a veszettség és a SARS nevű súlyos akut légzőszervi szindróma szempontjából.

Az elmúlt évtizedben az amerikai kormány költségén végzett vírusvadászat azonban más célt is követett: a tudomány számára ismeretlen kórokozók felfedezését.

A Chulalongkorn Egyetem, Thaiföld legrégebbi és Délkelet-Ázsia egyik legszínvonalasabb biológiai intézménye az Egyesült Államok által finanszírozott projektek központjává vált, amelyek a vírusok sokkal nagyobb léptékű összegyűjtését és tanulmányozását igényelték. A projektdokumentumok szerint a cél – ahelyett hogy az emberre átjutott kórokozókra összpontosított volna – inkább a még mindig elsősorban állatok között keringő vírusok felkutatása és genetikai értékelése volt. E vírusok kiterjedt adatbázisának létrehozásával a kutatás amerikai támogatói − köztük a Pentagon Védelmi Fenyegetéscsökkentő Ügynöksége és az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége − azt remélték, hogy előre jelezhetik, mely mikrobák jelenthetnek veszélyt az emberre.

Thiravat, az orvos, aki a vadon élő kórokozókkal kapcsolatos munkát felügyelte, felidézte, hogy 2011-ben kezdetben örömmel fogadta a lehetőséget, hogy a Pentagon által finanszírozott, Prophecy nevű vírusvadász programban amerikai tudósokkal társuljon. A következő évben az Egyesült Államokból érkező látogatók egy hasonló, PREDICT nevű projektet hirdettek, amelynek teljes költségvetését 200 millió dollárral az USAID kezeli. A cél az volt, hogy azonosítsák a „legvalószínűbben világjárvánnyá váló” kórokozókat, és megelőzzék az ilyen eseményeket.

A vírusvadászat jellemzően repüléssel vagy nehézkes autóutakkal kezdődött távoli tartományokba, ahol fák csoportjai és barlanghálózatok nyújtottak menedéket a denevérkolóniáknak. A thaiföldi kutatók alkonyatkor közelítették meg a barlangokat és a fákat, amikor az éjszakai állatok épp kezdtek mozogni, és hajnalig dolgoztak, néhányat hálóval fogtak be, és kesztyűs kézzel fogták meg őket, hogy a testnedveket tamponra gyűjthessék be elemzésre.

Néha Thiravat levette nehézkes gumikesztyűjét, hogy megkönnyítse a feladatot.

Az első időkben nem gondoltuk, hogy ez annyira veszélyes

− mondta.

Az emberek a denevérek váladékaival, köztük az ürülékükkel − amelyet Délkelet-Ázsia egyes részein trágyaként bányásznak − való közvetlen érintkezés révén fertőződhetnek meg. „Igazán szerencsések voltunk, hogy senki sem halt meg” − mondta Thiravat.

Thiravat elmondta, hogy idővel egyre jobban aggódott a véletlen fertőzés kockázata miatt − a terepen és a denevéranyagot tartalmazó fiolák visszaszállításakor a bangkoki egyetem laboratóriumába, ahol a védőmaszkba és védőköpenybe öltözött dolgozók a polimeráz láncreakciónak nevezett technikával genetikailag szekvenálták a vírusokat. Mielőtt a laboratórium szűkös kilencedik emeletén megkezdődtek volna az elemzések, a terepen dolgozó technikusok igyekeztek inaktiválni a mintákat, hogy a vírusanyag ne fertőzzön meg senkit.

Több mint egy évtizeden keresztül a gyűjtés, szállítás és elemzés folyamata évente többször is lejátszódott. Egyetlen hibás lépés is bajt okozhatott: egy vírussal fertőzött tű által átszúrt latex és bőr a terepen, a szállítás közben kiömlött anyag vagy a laboratóriumban meghibásodott berendezés.

Kínában, ahol már évek óta folyik egy külön víruskatalógus-készítés, a tudósok arról számoltak be, hogy denevérek harapták vagy karmolták meg őket, vagy denevérvizelet vagy vér fröccsent a szemükbe és az arcukba. Egy 25 éves amerikai kutató 2012-ben megbetegedett Sosuga-vírusban, miután egy szudáni és ugandai kutatóexpedíció során denevérektől és rágcsálóktól vért és szöveteket gyűjtött. A CDC tudósai szerint lázzal, rossz közérzettel, fejfájással, valamint izom- és ízületi fájdalmakkal küzdve 14 napos kórházi kezelés után, az Egyesült Államokba való visszatérését követően túlélte a betegséget. Az emberben ritkán kimutatott vírus az afrikai régió óriásméretű gyümölcsdenevérei körében endémiás.

2018-ban a Chulalongkornban a tudósokat megrázta, amikor a technikusok meghibásodott biztonsági berendezéseket fedeztek fel egy másik laboratóriumban, amely ugyanazon az emeleten működött, mint amit a vírusvadászok használtak. A technikusok hibát találtak egy légnyomásos rendszerben, amelyet arra terveztek, hogy megakadályozza, hogy a veszélyes mikrobák megfertőzzék a laboratóriumi dolgozókat, valamint egy elromlott nagy nyomású gőzsterilizálót, amely a vírusok vagy más szennyezett anyagok inaktiválásához és biztonságos ártalmatlanításához szükséges. Betegségről nem érkezett jelentés.

A javításokat elrendelték, és a laboratóriumot hat hónapra leállították – mondta Thiravat és két kollégája, Chanida Ruchisrisarod és Teerada Ponpinit, aki segít a létesítmény működtetésében. A hiányosságokat korábban nem hozták nyilvánosságra.

2021 elején, amikor Thaiföldön a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma meghaladta a 22 ezret, Thiravat elkezdte tájékoztatni amerikai kapcsolatait és másokat, hogy befejezte a vírusvadászatot. Elmondása szerint egy évtizedes munkája nem hozott érzékelhető hasznot Thaiföld számára, miközben kutatóit életveszélyes kockázatoknak tette ki. Thiravat azt mondta az amerikai tisztviselőknek, hogy az amerikai pénzt − amelyből körülbelül 10 millió dollár folyt be csapata műveleteire − jobban el lehetne költeni szúnyoghálókra és más, hagyományos közegészségügyi intézkedésekre, amelyek bizonyítottan életeket mentenek. A terepmunkások korábbi denevércsípései is zavarták.

A Pentagon támogatásokat nyújtó tisztviselőjének és másoknak küldött e-mailjében paradigmaváltásról beszélt, amikor úgy döntött, hogy eltávolodik a vírusvadászattól.

„A vadon élő állatok megfigyelése helyett, amely sok családba tartozó vírusok százait tárta fel − beleértve az olyan koronavírusokat, amelyek átugorhatnak vagy nem ugorhatnak az emberre” − írta Thiravat 2022. április 14-én, „arra összpontosítunk, hogy megpróbáljuk azonosítani, mi felelős az emberek és az állatok megbetegedéséért”. A levelezés egy példányát a The Washington Post megszerezte.

A Chulalongkorn kutatási dékánhelyettese, Vorasuk Shotelersuk elfogadta Thiravat döntését, bár azt mondta, hogy az egyetem politikája nem tiltja a vadon élő állatok vírusainak gyűjtését. „Látom, hogy ennek vannak kockázatai − mondta Vorasuk. – De úgy látom, hogy a kockázatokat megfelelően lehet kezelni.”

A Pentagon Védelmi Fenyegetéscsökkentő Ügynökségének szóvivője, Andrea Chaney azt mondta, hogy az ügynökség jelenleg „nem finanszíroz aktív biológiai megfigyelési tanulmányokat Thaiföldön”, de „szívesen együttműködne Thaifölddel a jövőbeli projektekben”.

Pénteken Thiravat közölte, hogy elrendelte a vírusvadász expedíciókon gyűjtött és az egyetemen tárolt több ezer denevérminta megsemmisítését.

Robbanásszerű növekedés

A 21. század elejéig a leghalálosabb kórokozók − köztük az Ebola- és a Marburg-vírus − kutatása jellemzően a világ néhány erődszerű laboratóriumában folyt, például a marylandi Fort Detrickben, ahol a tudósok bonyolult védőfelszerelésben, többek között légtisztító légzőkészülékben és teljes testet fedő, nyomás alatt álló ruhában végezték feladataikat.

A 2001-es, amerikai lépfenével fertőzött levéltámadások és a későbbi biológiai fenyegetések, mint például az ebola azonban építési boomot indítottak el. Részben amerikai dollármilliókból finanszírozva a kormányok világszerte további maximálisan elszigetelt laboratóriumokat építettek, amelyeket egyes tisztviselők a bioterrorizmus elleni védőbástyaként hirdettek, és azt mondták róluk, hogy segítik az újonnan kialakult emberi fertőzések diagnosztizálását, valamint felgyorsítják az életmentő vakcinák vagy terápiás szerek kifejlesztését célzó kutatásokat.

A laboratóriumok száma egyre nő. A legszigorúbb, úgynevezett biológiai biztonsági szint (BSL) 4 laboratóriumok közül 27 országban mintegy 69 létezik vagy épül. Az elmúlt évtizedben épült a laboratóriumok fele, köztük tíz tavaly − derül ki a Global Biolabs, egy brit–amerikai konzorcium nemrég közzétett jelentéséhez gyűjtött adatokból. A konzorcium a kórokozók kutatásának szigorú felügyeletét szorgalmazza.

A kutatások kiterjedése egy kevésbé szigorú laboratóriumtípus, az úgynevezett BSL–3 építését is ösztönözte. Ezeket a laboratóriumokat olyan, néha halálos kimenetelű kórokozók kezelésére tervezték, mint a pestis és a lépfene, valamint a Covid–19 és a nyugat-nílusi lázat okozó vírusok. A biztonsági aggályok miatt 2018-ban bezárt bangkoki laboratórium BSL–3 besorolású.

Bár a BSL–3 laboratóriumok számáról világszerte nincsenek megbízható adatok − a tudósok gyanúja szerint talán több ezer van −, a Szövetségi Kormányzati Elszámoltatási Hivatal (GAO) csak az Egyesült Államokban 1362-t sorolt fel, amelyek többségét a szövetségi kormány, az állami kormányok vagy akadémiai intézmények üzemeltetik.

A GAO azonban megjegyezte, hogy ez a szám nem teljes. „Úgy találtuk, hogy vannak olyan szervezetek, amelyeknek vannak magas biztonsági szintű laboratóriumai, de nem regisztrálták magukat” a szövetségi kormányzatnál − mondta a The Postnak Kelly L. DeMots, a GAO egészségügyi igazgatóhelyettese. A laboratóriumoknak regisztrálniuk kell, ha veszélyes mikrobákkal dolgoznak, beleértve az ebolát, a lépfenét és több mint 60 más kórokozót és toxint.

A CDC ellenőrzi a regisztrált laboratóriumokat, amelyeknek nyilvánosságra kell hozniuk a baleseteket vagy baleseteket. A CDC nyilvántartása szerint 2009 és 2018 között az ilyen laboratóriumok évente átlagosan 98 incidenst jelentettek, a védőfelszereléssel kapcsolatos kisebb problémáktól kezdve a szennyezett tűkkel véletlenül beadott injekciókból eredő expozícióig.

Egy másik összefoglaló, amely a Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) nyilvántartásain alapul, és amelyet magánkutatók az információszabadságról szóló törvény révén szereztek meg, 184 incidenst azonosított 2004 és 2018 között. Ezek mind a BSL–2 vagy annál magasabb besorolású laboratóriumokban történtek, és a szennyezett hulladékok kiömlése, fertőzött állatok harapásai és olyan címkekeveredések voltak köztük, amelyek következtében a dolgozók tudtukon kívül élő vírusokat kezeltek − derül ki Lynn Klotz, a washingtoni Center for Arms Control and Non-Proliferation tudományos főmunkatársának elemzéséből.

A BSL–2 laboratóriumok olyan fertőző kórokozókat vagy toxinokat kezelnek, amelyek belélegezve, lenyelve vagy a bőrön érintkezve mérsékelt kockázatot jelentenek. A BSL–1 besorolású laboratóriumoknak rendelkezniük kell némi egyéni védőfelszereléssel és egy autoklávval az anyagok fertőtlenítésére.

Klotz kutatásai szerint az NIH nyilvántartásaiban azonosított több laboratóriumi dolgozó tesztje pozitív lett a veszélyes kórokozóknak való kitettségre, bár a The Washington Postnak eljuttatott elemzése szerint nem érkezett jelentés súlyos megbetegedésről vagy a laboratóriumokon kívüli emberek expozíciójáról.

A GAO januárban kiadott jelentése több hiányosságot is feltárt a szövetségi kormányzatnak a legkockázatosabb kísérletek ellenőrzésében. A jelentés, amely név szerint nem nevezett meg egyetlen laboratóriumot sem, azt állította, hogy az egészségügyi minisztérium „szubjektív és potenciálisan következetlen” felügyeletet biztosít az Egyesült Államok által finanszírozott kutatások felett. Ezen túlmenően „a minisztérium nem végez felügyeletet” az alapítványok és más nem kormányzati csoportok által finanszírozott kutatások felett, még akkor sem, ha a munka „a potenciális világjárványt okozó kórokozókkal való foglalkozást” foglalja magában.

Az Egyesült Államokon kívüli laboratóriumokról sokkal kevesebbet tudni. A szabályozás az egyes országok hatáskörébe tartozik, és nincsenek érvényes nemzetközi szabványok.

A Global Biolabs érdekvédelmi csoport megállapította, hogy minden más országban működő tíz BSL–4 laboratóriumból közel egy rosszul teljesít a laboratóriumok biztonságát vizsgáló nemzetközi rangsorokban. Egyes esetekben a laboratóriumokat a veszélyes kórokozók kezelésének helyi szabályozása vagy érdemi felügyelete nélkül építették, vagy „a felelős kutatás jól kialakult kultúrája nélkül” − mondta Gregory Koblentz, a Global Biolabs jelentésének társszerzője és a George Mason Egyetem Schar School of Policy and Government biovédelmi programjának igazgatója.

A legtöbb országban nincs meg az a kifinomult ellenőrzés, amely megakadályozná, hogy a veszélyes vírusokkal vagy baktériumokkal visszaéljenek, vagy illegális célokra használják őket − mondta. „Ez egy nagy vakfolt a jövőbeli biológiai fenyegetések globális felügyeletében” − mondta Koblentz.

A tudósokkal és más szakértőkkel készített interjúk szerint nincsenek megbízható információforrások a kutatási balesetekről sem, különösen a fejlődő országokban, ahol a laboratóriumok gyakran küzdenek a számlák kifizetésével, és néha áramszünetekkel és a tiszta víz hiányával kénytelenek megküzdeni.

„A világ egyes részein egyszerűen nincsenek meg az emberek, a pénz vagy a szükséglet” a magas biztonsági szintű laboratóriumokban végzett kutatásokra − mondta Thomas Inglesby, több amerikai kormányzat biológiai biztonsági tanácsadója, aki egyben a baltimore-i Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ igazgatója is.

Az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Akadémiája több mint egy évtizede szintén igyekszik előmozdítani a biztonságot azzal, hogy nemzetközi laboratóriumi szakembereket hív meg konferenciákra, és arra kéri őket, hogy négyszemközt osszák meg aggodalmaikat. A résztvevőkkel készített interjúk és a The Washington Post által áttekintett konferencia-összefoglalók régóta fennálló hiányosságokat tárnak fel.

„Jelentős hiányosságokat tapasztaltunk a biológiai biztonság megvalósításában” a karibi térségben, „ahol a 13 nagyobb laboratóriumban végzett felmérés szerint a válaszadóknak csak mintegy fele jelezte, hogy a légzőkészülékeket megfelelően használják” − olvasható egy 2011-ben Isztambulban tartott konferencia összefoglalójában.

A Délkelet-Ázsiában működő mintegy 45 BSL–3 létesítmény közül az összefoglaló szerint „a régió legtöbb laboratóriumában kérdések merültek fel a szabványokkal, az irányítással, a képzéssel és a biztonsággal kapcsolatban”. Sok laboratóriumi biztonsági szekrény − amelyek célja a kísérletek során aeroszolként elszóródó patogén anyagok visszatartása − „se nem működött, se nem ellenőrizték rendszeresen” − áll a Nemzeti Tudományos Akadémia által a találkozóról készített második beszámolóban, amely hozzátette: „Néhány laboratórium esetében az áram és a víz elérhetősége erősen korlátozott volt.”

2016-ban az összegyűlt tudósok ismét az ázsiai laboratóriumok rendszerszintű hiányosságaira figyelmeztettek.

Malajziában „megfelelő forrásokra van szükség az alapvető biológiai biztonsági infrastruktúra, létesítmények és berendezések javításához”. Vietnámban az ország több mint 5000 BSL–1 és BSL–2 laboratóriumából „csak 600-at minősített” a kormány, és „a legtöbb létesítmény még nem felel meg a biológiai biztonság feltételeinek”. Indiában „a biológiai kockázatok kezelésével kapcsolatos tudatosság (…) számos nemzeti laboratóriumban nem megfelelő, és (…) a biológiai biztonsággal kapcsolatos kérdésekben képzett személyzetre van szükség”.

Micah Lowenthal, a Nemzeti Akadémia nemzetközi biztonsággal és fegyverzet-ellenőrzéssel foglalkozó bizottságának igazgatója szerint a konferenciák célja „a járvány kitörése lehetőségének csökkentése”.

„Javítani akarjuk a laboratóriumok gyakorlatát − mondta a fizikus végzettségű Lowenthal. Az előadások segítettek bemutatni, mondta –, milyen nehéz ezeket a létesítményeket megépíteni és működtetni. Drágák, és nagy gondossággal kell eljárni.”

A Délkelet-Ázsiában és Afrikában megkeresett tudósok és tisztviselők például arról számoltak be, hogy állandó küzdelmet folytatnak a fizetések és a laboratóriumi személyzet képzésének finanszírozása, valamint a védőfelszerelések, a cserealkatrészek és a biztonsági rendszerek egyéb karbantartása érdekében. „Az én aggodalmam a karbantartás és a költségek miatt van” − mondta Oyewale Tomori virológus, a Nigériai Tudományos Akadémia korábbi elnöke egy Lagosból származó interjúban. Tomori „nagyon aggódik” a Nigériában működő számos BSL–3 laboratórium miatt, mondta, „mert hiányzik a biológiai biztonság fenntartásához és fenntartásához szükséges finanszírozás”.

Az Egészségügyi Világszervezetnél (WHO) Kazunobu Kojima epidemiológus több mint egy évtizeden át vezette az országokat a kockázatok csökkentésére ösztönző erőfeszítéseket, például egy biológiai biztonsági kézikönyv felülvizsgálatával, amelynek elfogadására a laboratóriumokat ösztönzik. A WHO − mondta Kojima e-mailben − azt tapasztalta, hogy a szegényebb országok, amelyeket nem kívánt megnevezni, „küzdenek a biológiai biztonság és a biológiai védelem kihívásainak kezeléséhez szükséges kapacitások és képességek elérésével”.

(Borítókép: Kevin Frayer / Getty Images)