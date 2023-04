Elon Musk a Twitter vezérigazgatójának nevezte ki a kutyáját

Elon Musk, a Twitter közösségimédia-platform vezetője a BBC-nek adott interjújában elmondta, hogy a vállalat vezetése „elég fájdalmas”: úgy írta le, mint egy hullámvasutat. Állítása szerint el is adná a céget, ha a megfelelő személy kezébe kerülhetne.

Elon Musk spontán interjút adott a BBC-nek szerda reggel, amelyből sok újdonság kiderült, többen között az is, hogy megszabadulna a platformtól, ha tehetné. A beszélgetés egy pontján azt is elmondta a Tesla és a SpaceX alapítója, hogy

már nem ő a twitter vezérigazgatója, hanem shibu inu fajtájú kutyája, Floki.

Az is kiderült, hogy a hirdetők lassacskán visszatérnek a Twitterre, korábban ugyanis, a tulajdonosváltáskor több hirdető is elhagyta az oldalt. Must szerint a cég már nullszaldós.

Arról is beszélt az interjúban, hogy nem adná el a Twittert ugyanannyiért, amennyiért megvette (44 milliárd dollárért), hacsak nem lenne benne biztos, hogy „a vevő annyira elkötelezett az igazmondás mellett, mint amennyire ő”. Bejelentette, hogy jövő héten eltűnnek a kék pipák azok számára, akik nem rendelkeznek Twitter Blue-előfizetéssel.

A milliárdos azt is elismerte, hogy rendkívül nehéz időszakon van túl. Az elmúlt hónapok nagyon stresszes szituációkat szültek, de azt is hozzátette, hogy még mindig úgy érzi, hogy a vállalat megvásárlása volt a helyes döntés. Mint mondta, a nagy munkaterhelés azt jelenti, hogy

néha az irodában alszik, máskor pedig egy könyvtári kanapén.

Azt is elmondta, hogy nem volt könnyű a cég megvásárlásának idején mintegy 8000 főről 1500 főre csökkenteni a létszámot. Elismerte, hogy voltak fennakadások, többek között az oldalon történt kiesések a működésben, de azt mondta, hogy ezek nem tartottak túl hosszú ideig, és az oldal jelenleg jól működik.