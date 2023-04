A jelölésekhez természetesen indoklást is kértek, majd a listára általuk felvett jelöltekre lehetett szavazni. A Szkeptikus Társaság vitacsoportban indított, de a Facebook-oldalukon is megosztott nyílt szavazás 2 hétig volt elérhető, amely alatt összesen közel 1700 szavazatot adtak le a 11 jelölt valamelyikére (egy személy több jelöltre is szavazhatott) − közölte közösségi oldalán a társaság.

A szavazatok számának összesítése alapján az alábbi személyek és szervezetek kerültek be a 2023-es Laposföld-díjért zajló verseny döntőjébe:

Bagdy Emőke pszichológus: A szexuális fejlődéssel és a nemi szerepekkel kapcsolatos elavult, több évtizede meghaladott álláspont magabiztos és kitartó képviseletéért és ideológiai elköteleződésből fakadó rendszeres gendertagadó, homofób megnyilvánulásaiért, amelyeket gyakran fűszerez szabad megfogalmazású kvantumhalandzsával.

Bogár László közgazdász: A jóslás kategóriájába tartozó laikus elemzéseiért, amelyeket széles nyilvánosság előtt olyan köntösben fogalmaz meg, amely azt a látszatot kelti, mintha az előrejelzései megalapozottak lennének.

Máté Gábor: A lelki traumák és a daganatos megbetegedések közötti összefüggések tudományosnak feltüntetett túldimenzionálásával tévhitek terjesztéséért, valamint az orvosi etika szabályainak rendszeres és súlyos megsértéséért.

Bardócz Zsuzsanna: Félrevezető, áltudományos nézeteket terjesztő tevékenységért, melyet több mint két évtizede tudománytalan anti-GMO-kampányokban való részvétellel kezdett, de az elmúlt évre kártékony munkásságát kiterjesztette a téveszmék agykárosító mikrohullámoktól világ-összeesküvéses konteókig terjedő széles spektrumára.

Sebestyén Balázs: A tényekre alapuló tájékoztatás és szórakoztatás helyett a szóbeszédekre és laikus saját fejtegetésekre épülő, de nagyon határozottan, nagy nyilvánosság előtt előadott álhírek és összeesküvés-elméletek terjesztéséért.

A teljes kiválasztási folyamat még nem zárult le, hiszen a fenti lista csupán a „döntőbe” került versenyzők névsora. Hogy a közönség által javasolt személyek és szervezetek közül kit illessen végül a Szkeptikus Társaság által adományozandó negatív kitüntetés, arról az egyesület tagságának belső körben begyűjtött szavazatai fognak dönteni a következő napokban.