Bemutatta a világ legkönnyebb 13 hüvelykes OLED laptopját az Asus

Egészen elképesztő, hogy az elmúlt években hová fejlődött a technológia, főleg, ha az ultrakönnyű és hordozható laptopok piacára gondolunk. Mint arról az Index is beszámolt, a kategória királyát, a MacBook Airt éppen tavaly nyáron frissítette az Apple, időközben azonban a tajvani Asus sem pihent – most ugyanis bemutatták saját megoldásuknak, a Zenbook S 13-nak az új generációját.

A laptop a gyártó elmondása szerint a valaha volt legkörnyezetbarátabb Zenbook, amely egy teljesen új szintre emeli a márka jellegzetes tulajdonságait, az ultrahordozható dizájnt, a fenntarthatóságot és az útközbeni teljesítményt, mindeközben azt bizonyítva, hogy a kevesebb néha lehet, hogy több. A dizájn kialakítása során az Asus egyik fő pillére a környezettudatosság volt, ezért a laptop újrahasznosított fémeket és műanyagokat használ, valamint FSCTM Mix-tanúsítvánnyal rendelkező csomagolást és halogénmentes elektronikát kapott.

A vékony megjelenés ellenére – és az Apple MacBook Airjével szemben – az Asus új laptopja számos csatlakoztatási lehetőséget kínál, így egy átalakító beszerzésével nem kell foglalkoznunk. Az új Zenbookon találunk két Thunderbolt 4-támogatottságú USB Type C-csatlakozót, egy USB Type A-csatlakozót, egy HDMi 2.1-es csatlakozót és egy audio jack-csatlakozót, az SD-kártya-olvasó azonban sajnálatos módon erről a gépről is lemaradt.

Erőből nem lesz hiány

Az új Zenbook teljesítményért a legújabb, 13. generációs Intel Core i5 és i7 processzorok felelnek, melyeknek erejét akár 32 gigabyte memóriával is kisegíthetjük. Tárhely tekintetében nem engedte el a fantáziáját az Asus, a maximum, amit választhatunk, az egy terrabyte, az azonban legalább a legújabb PCIe 4.0 x4 SSD, így a sebességre semmiképp sem lehet majd panasz.

Kijelző tekintetében egy 13,3 hüvelykes, 2880×1800 képpontos, 16:10-es képarányú, Dolby Vision és VESA DisplayHDR True Black 500 tanúsítvánnyal, valamint Pantone-hitelesítéssel rendelkező OLED-panelt kapunk, mely akárcsak a készülék korábban tárgyalt elemei, ugyancsak a csúcskategóriát képviseli. Az Asus elmondása szerint a Lumina OLED-kijelzők a legjobb OLED-élmény köré épülő, magasra kidolgozott vizuális megoldásokat szabványosítják, azok ugyanis olyan exkluzív Asus-technológiákat tartalmaznak, mint az ASUS Splendid és az ASUS OLED Care, valamint olyan új funkciókat, mint a Delta E.

Ezeken túl a mozi minőségű, 100 százalékos DCI-P3 színskála rendkívül élénk színeket biztosít, az ASUS Splendid pedig lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén váltsanak-e a tartomány és az sRGB, Display-P3 vagy a natív OLED színskálák között.

Nem csak ennyit újítottak

Az új Zenbook egy Full HD kamerát kapott, mely a kijelző fölött helyezkedik el, a mesterséges intelligencia segítéségével pedig több képfeljavító algoritmus használatára is képes, emellett pedig támogatja az arcalapú bejelentkezést is a Windows Hello segítségével. A hangzásért Harman Kardon-tanúsítvánnyal rendelkező egységek felelnek, melyek elméletben a Dolby Atmos technológiát is képesek használni.

Szintén megújult a billentyűzet alatt található érintőpad is, mely az elődhöz képest 9,5 százalékkal lett nagyobb, emellett pedig bevonták egy könnyen tisztítható ujjlenyomat-mentesítő bevonattal is. Az akkumulátorra ugyancsak nem lehet panasz, az ugyanis az Asus elmondása szerint akár 14 órányi videostreamelést is lehetővé teszt – ami azonban már szívbemarkoló, az a Zenbook S 13 OLED ára:

a készülék Intel Core i7-es processzorral szerelt változata ugyanis 650 ezer forint környékén fog a boltok polcaira kerülni májusban,

az Asus elmondása szerint azonban a későbbiekben az i5-ös változatot is bevezetik Magyarországon, melynek vélhetően már barátibb lesz az ára. Összehasonlításképp: a 2022-es MacBook Airt, M2-es chippel jelenleg 599 ezer forintért lehet beszerezni egyenesen az Apple-től, így az Asus árazása elsőre indokolatlannak tűnhet, ha azonban az egyel erősebb, 10 magos grafikus gyorsítóval szerelt M2-es chippel kérjük a MacBookot, már az Apple is 650 ezer jó magyar forintot kér el a gépért.