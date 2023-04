Ugyan azt hihetnénk, jelkódunk mindentől megvéd minket, ez egyáltalán nincs így, főleg akkor, ha egy rosszakaró kifigyeli, hogy mi lehet az. Pontosan ez a trend kezdett manapság elterjedni a telefontolvajok körében is, akik az iPhone-ok egyik biztonsági funkcióját kihasználva pillanatok alatt letilthatják a készüléket, hogy később – akár pénz ellenében – feloldhassák azt.

Futótűzként terjed az interneten a The Wall Street Journal cikke, melyben több olyan esetet is elmesélnek, aminek következtében iPhone-felhasználókat zártak ki csalók nem csak a saját telefonjukból, hanem az egész Apple ID-jukból – ezzel akár több ezer képtől, emléktől és érzékeny adathoz való hozzáféréstől megfosztva őket. Ugyan a cikk felvezetéséből úgy tűnhet, hogy egy rendkívül veszélyes szituációval állunk szemben, a valóság egyáltalán nem ennyire komoly, azt ugyanis eddig is tudhattuk, hogy jelkódunk ismeretében bárki bármit csinálhat a telefonunkkal.

A legegyszerűbb módszerrel támadnak

A cikk a lap olvasóinak történetét meséli el, köztük egy bizonyos Gregét is, aki egy chicagói bárban hagyta el a telefonját. A tolvajok az este folyamán kifigyelték a férfi jelszavát, majd egy óvatlan pillanatban kilopták a telefonját a zsebéből, ezek után pedig megpróbáltak pénzt utalni maguknak Greg bankolási applikációin keresztül. Az igazi csavar azonban ezután következett, annak érdekében ugyanis, hogy a 46 éves férfi ne tudja távolról letiltani a telefonját,

a tolvajok aktiváltak az iPhone-on egy olyan funkciót, amelyet azért hozott létre az Apple, hogy a jelszó elfelejtése esetén azonnal visszaállíthatóvá váljon az Apple ID, ha azonban rossz kezekbe kerül a készülék, akkor ez a visszájára is fordítható.

A Recovery Key, vagy Helyreállítási kulcs nevezetű funkcióról van szó, mely egy olyan 28 karakter hosszú kód, amelyet egyaránt használhat jelszava újbóli beállításához vagy az Apple ID-hoz való hozzáférés helyreállításához. Bár nem kötelező, a helyreállítási kulcs használata biztonságosabbá teszi a fiókot azáltal, hogy az ön kezébe adja a jelszó átállítása feletti irányítást (az Apple helyett – a szerk.), tehát egyszerre áldás és átok a 2020-ban bevezetett funkció.

A helyreállítási kulcs használata biztonságosabb, de ha ezt a megoldást választja, ön lesz a felelős a megbízható eszközökhöz és a helyreállítási kulcshoz való hozzáférés biztosításáért. Ha ezek közül mindkettőt elveszíti, előfordulhat, hogy véglegesen megszűnik a hozzáférése a fiókhoz. Emiatt fontos, hogy a helyreállítási kulcsot biztonságos helyen tartsa. Érdemes egy családtagra bízni a helyreállítási kulcs egy másolatát, vagy több helyen is másolatokat tartani. Ilyen módon mindig kéznél lehet a helyreállítási kulcs, ha szüksége lenne rá

– írja az Apple az általuk kiadott figyelmeztetésben, melyet a tolvajok előszeretettel ki is használnak, amennyiben ugyanis kifigyelik jelszavát, és még nem hozott létre Helyreállítási kulcsot, a csalók ezt néhány kattintással megtehetik, így azonnal elveszítheti irányítását az egész Apple ID-ja felett. A helyzetük persze nem ilyen egyszerű, kifigyelni valaki jelszavát ugyanis komoly erőfeszítést igényel, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a felhasználók tízből kilencszer valamely biometrikus feloldási formát (Face ID, Touch ID) használnak iPhone-juk feloldásához, a veszély azonban persze fennáll.

Ezekre figyeljen

Annak érdekében, hogy ha a jövőben még el is hagyja, vagy esetleg ellopják öntől a telefonját, azzal biztosan ne tudjanak semmit sem kezdeni a következő lépéseket érdemes elvégeznie és betartania.

Engedélyezze a Face ID-t, vagy a Touch ID-t, hogy a lehető legkevesebbszer kelljen nyilvános helyeken a jelkódját bepötyögnie.

Mindig zárja le a telefonját az oldalsó gombbal, miután befejezte annak használatát.

Soha ne hagyja az asztalon vagy a bárpulton a telefonját, még akkor sem, ha éppen ott ül.

Engedélyezze a Képernyőidő funkciót, az ugyanis külön jelkódot igényel, melyet például a telefon végleges törlése esetén ugyancsak meg kell adni.

A korábban említett Recovery Key azaz Helyreállítási kulcs nevezetű funkciót a Beállításokban éri el. Itt koppintson a saját nevére, majd válassza a Jelszó és biztonság menüpontot. Itt koppintson a Helyreállítási kulcs elemre, kapcsolja be a Helyreállítási kulcs kapcsolóját, majd koppintson a Helyreállítási kulcs használata elemre, és írja be a készülék jelkódját. Ezek után nagyon fontos, hogy írja le a helyreállítási kulcsot, és tegye el azt egy biztonságos helyre, majd erősítse meg a helyreállítási kulcsot azzal, hogy beírja azt a következő képernyőn.

Kell-e lépnie az Apple-nek?

Az említett esetek után persze felmerül a kérdés, hogy kell-e valamit változtatnia az Apple-nek, amelyre rendkívül nehéz választ adni. Elsősorban talán a személyazonosság igazolásának menetén kellene változtatnia az almás cégnek, jelenleg ugyanis ha valakit kizárnák a fiókjából, csak kis eséllyel kaphatja azt vissza – szinte az egész a szerencsén, és az aktuális ügyintézőn múlik. A legjobb talán az lenne, ha egy hivatalos Apple Store-ban, vagy egy hivatalos viszonteladói üzletben egy fényképes igazolvánnyal és a nevünkre regisztrált készülékkel megjelenve feloldhatnák a telefont és az ahhoz kapcsolt Apple ID-t, a kaliforniai vállalatnak azonban egyelőre nincsenek ilyen tervei.

(Borítókép: Jason McCawley / Getty Images)