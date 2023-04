Új funkciót vezetett be a Tinder, ez minden társkereső embert érint

A fényképes ellenőrzéshez rendelt funkció használatával a felhasználók bebizonyíthatják, hogy senkit nem akarnak átverni.

Korábban a felhasználóknak képeket kellett készíteniük magukról, hogy a profiljuk hitelessé váljon. Most a Tinder azzal erősíti ezt a folyamatot, hogy a fotók helyett videós szelfit kér.

Ráadásul hamarosan lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a csevegéseiket csak azokra a tagokra korlátozzák, akik a hitelesítés eme formáját szintén elvégzik.

A változtatás célja, hogy a Tinder üzemeltetői biztonságosabbá tegyék az alkalmazást a regisztrált tagok számára – közölte a cég a Techcrunch tudósítása alapján.

A gyakorlatban annyit kell tennünk, hogy az okostelefonunk előlapi kamerájával felveszünk egy videót magunkról az alkalmazásban, ezzel bizonyítva, hogy mi valóban mi vagyunk, erről a TechWorld.hu számolt be.

A funkciót azért is vezették be, mert félő volt, hogy gombamód megszaporodnak a kamuprofilok. Az alkalmazás üzemeltetői arra is felhívták a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia segítségével simán lehet megtévesztő fotókat generálni, most az ilyen jellegű törekvéseknek próbálnak gátat szabni.

(Borítókép: Sean Gallup / Getty Images)