Megszűnhetnek a forgalmi dugók az okosvárosokban

Napjainkban, amikor a nagyvárosokban lényegesen több gépjármű rója az utakat, mint amennyit az úthálózat képes elviselni, a közlekedés kiemelt jelentőségű probléma, hiszen így vagy úgy, de szinte mindenki közlekedik, miközben a városi közlekedés ráadásul állandó dugókkal, zaj- és légszennyezéssel jár.

A digitális technológiák fejlődése a közlekedésszervezésben is segítséget jelenthet, hiszen a folyamatosan bővülő infrastruktúra tovább okosítható. Magyarországon az információtechnológiai ipar piacvezető szereplője, a 4iG kiforrott tervekkel rendelkezik az úgynevezett „okosvárosok” megvalósítására.

A vállalat már meg is alkotott egy pozitív szakpolitikai elbírálásban részesült okosvárosprojektet, amelyhez következő lépésként a szükséges forrásokat kell előteremteni – mondja Solymos Gyula, a 4iG műszaki vezérigazgató-helyettesi tanácsadója.

„Okos” város, gyorsuló közlekedés

A vállalat mesterségesintelligencia-alapú K+F-megoldása közlekedési jelzőlámpák rendszerét optimalizálja. Mindez a gyakorlatban annyit jelent – magyarázza Solymos Gyula –, hogy ugyan már most is léteznek olyan okos jelzőlámpák, amelyeknél a gyalogos egy gomb megnyomásával jelezheti, hogy át kíván menni az úttesten, illetve vannak olyan útburkolatba épített szenzorok, amelyek érzékelik a lámpánál várakozó gépjárművet, ám ezek csak egy jelzőlámpára vannak hatással, így a teljes közlekedési rendszer tekintetében nem hatékonyak.

A helyzet javítása érdekében a 4iG egy olyan megoldást dolgozott ki a városi közlekedésszervezés műszaki megvalósítására, amelyben – a meglévő szenzorok alkalmazása mellett – a forgalmi jelzőlámpákhoz olyan forgalomfigyelő okoskamerákat telepítenének, amelyek képesek meghatározni, hogy egy adott forgalmi sávban hány jármű várakozik, merre fog kanyarodni, és azok milyen típusúak (személygépjármű, busz, motor stb.) milyen gyorsan képesek haladni az úthálózaton. Ezeket a jelzőlámpáknál gyűjtött egyedi információkat mesterséges intelligencia alkalmazásával hangolják össze a teljes városi úthálózaton, ami összességében a forgalmi jelzőlámpák hatékonyabb, a teljes városi forgalmat figyelembe vevő optimalizált működéséhez vezethet.

Solymos Gyula Solymos Gyula a 4iG műszaki vezérigazgató-helyettesi tanácsadója. Villamosmérnök, vállalkozás- és minőségbiztosítási szakdiplomás menedzser. Több mint húsz éve tevékenykedik az IT-szektorban, ahol széles körű tapasztalatot szerzett a modern technológiákra épülő innovatív megoldások fejlesztésében. 2019-ben csatlakozott a 4iG Nyrt.-hez, ahol blockchain-, mesterségesintelligencia- és 5G-alapú innovatív megoldások kidolgozásával, valamint agrár, ipar 4.0/5.0, SmartCity és drón területeken üzletfejlesztési projektekkel foglalkozik.

De nemcsak az autósoknak, hanem a tömegközlekedés résztvevőinek is előnyös lesz a 4iG okosváros-megoldása, hiszen a kamerás rendszerük alkalmas arra is, hogy felismerje, ha egy adott kereszteződésben a tömegközlekedésben részt vevő jármű várakozik, és előnyt biztosítson neki.

Manapság a forgalomszabályozási megoldások néhány fix programmal működnek, amelyek jellemzően az egyes napszakokhoz igazodva, időalapon váltogatják egymást, de jelenleg nem megoldott a teljes közlekedési jelzőlámparendszer folyamatos együttműködése és forgalomhoz való alkalmazkodása.

Ez a megoldás éppen ezen tud változtatni: a magyar vállalatnál fejlesztett rendszer képes dinamikusan beavatkozni a közlekedés irányításába, így biztosítva, hogy a forgalom az adott közlekedési helyzetnek megfelelően áramolhasson – taglalja a szisztéma előnyeit Solymos Gyula.

A mesterségesintelligencia-alapú megoldás egyrészt kezelni tudja az előre tervezhetően megváltozó forgalmi feltételeket, mint amilyen az útlezárás és a tömegrendezvény, de arra is képes, hogy felismerje a baleseteknél kialakuló torlódásokat, és ennek megfelelően módosítsa a lámpák vezérlését. Mesterséges intelligenciával teszi hatékonyabbá és rugalmasabbá a rendszer a városi forgalom jelzőlámpás irányítását, ugyanakkor meghagyja, sőt kibővíti a lehetőséget a közlekedési szakemberek általi felügyeletre és – szükség esetén – az emberi beavatkozásra is.

Lényeges javulás várható

A 4iG szakértője világszerte egyetlen hasonló megoldásról tud, amely az Amerikai Egyesült Államokban valósult meg. A kaliforniai mintarendszer üzemeltetői nagyon exkluzív eredményeket közöltek, 10–25 százalékos forgalomgyorsításról publikáltak adatokat.

Győr lehetne a magyar mintaváros

Budapest „okossága” közlekedési szempontból manapság egy átlagos európai nagyvárosénak felel meg – vélekedik Solymos Gyula, hozzátéve, hogy ugyanakkor több európai nagyvárosban komoly okosközlekedési fejlesztések zajlanak, amelyek közül – a 2024-es olimpia révén – a párizsi a legambiciózusabb.

A 4iG hazai K+F-projektje nem is törekedne rögtön egy összetett struktúrájú kétmilliós világváros megújítására, azt első lépésben a Széchenyi István Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve tervezi kiépíteni. A megoldásuk különlegessége, hogy a mesterségesintelligencia-rendszert valós forgalmi és tömegközlekedési adatokra építve tanítanák be, majd mesterséges dugókat, útlezárásokat, baleseteket szimulálva növelnék annak működési hatékonyságát, illetve tesztelnék annak működését. A rendszer – csak a sikeres tesztek után – fokozatosan állna üzembe.

Célokat kell kitűzni

Egy okos városban nemcsak a közlekedés optimalizálására kell törekedni, hanem mindenekelőtt célokat kell meghatározni – hangsúlyozza Solymos Gyula. A reggeli órákban például valós és fontos cél lehet, hogy a gyerekek időben eljussanak az óvodákba, iskolákba, a felnőttek pedig a munkahelyükre. Délután a városból kifelé áramló forgalom támogatása, de a megkülönböztető jelzést használó járművek akadálytalan haladásának biztosítása, illetve – ahogy korábban említettük – a tömegközlekedési eszközök előnyben részesítése, valamint menetidejének gyorsítása is fontos szempontként jelentkezik. Ráadásul a közlekedés optimalizálása tekintetében korántsem mindegy, hogy a járművek mennyit „pöfögnek” dugókban tömörülve, így a levegőtisztaság érdekében lehetőség van úgy is szabályozni a forgalmat, hogy a szennyezéssel terhelt útszakaszok minél hamarabb felszabaduljanak. A rendszer a mesterséges intelligencia használatával hatékonyabbá és rugalmasabbá teszi a városi forgalom jelzőlámpás közlekedésirányítását, ugyanakkor lehetőséget ad annak közlekedési szakemberek általi felügyeletére és szükség esetén az emberi beavatkozásra is.

Közlekedésbiztonság, városüzemeltetés és energiahatékonyság

Az okosvárosi rendszerek tervezésekor a közlekedők biztonsága kiemelt fontosságú. Ez a feladat is könnyen megvalósítható az észlelésre és irányításra használt rendszerek körültekintő összehangolásával. Az okoskamera-alapú megoldások képessé tehetők a közlekedési szabálysértések detektálására is, de talán fontosabb a potenciális veszélyek előrejelzése, például a legsérülékenyebb gyalogosok számára. Ezt szem előtt tartva kezdett együttműködésbe a 4iG egy olyan magyar kisvállalkozással, melynek gyalogátkelőhelyekhez gyorsan és alacsony költséggel telepíthető rendszere figyelmeztetni tudja az autósokat a gyalogosok átkelésére. A SafeXOne alkalmazásával az esti, ködös, rossz látási körülményekből fakadó vagy a fáradtság, figyelmetlenség miatti balesetek jelentős részben megelőzhetők lehetnek.

A jövő mindössze néhány évnyire van

A 4iG műszaki vezérigazgató-helyettesi tanácsadója szerint a megfelelő források rendelkezésre állása esetén a mesterségesintelligencia-alapú jelzőlámparendszer éles beüzemelése és elindítása körülbelül két-három évbe telik.

Az átadás után megszerzett tapasztalatok és a már működésben bizonyító vezérlő megoldás birtokában a modell egy-egy újabb nagyvárosra sokkal könnyebben és gyorsabban, a már említett egy éven belül adaptálható lesz.

