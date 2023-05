Ismét bajba került a Facebook az amerikai fogyasztóvédelemnél

Az Egyesült Államok piaci szabályozó hatósága, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) a héten kiadott közleményében azzal vádolta a Facebookot, hogy megsértette az felhasználók adatainak kezelésére vonatkozó, 2020-ban bevezetett szabályokat.

A hivatal fogyasztóvédelmi irodájának igazgatója, Samuel Levine szerint „a Facebook sorozatosan megszegte adatkezeléssel kapcsolatos ígéreteit”, ezért megtiltanák az anyacég Metának, hogy 18 év alatti felhasználók adatait monetizálják, reklámozók részére értékesítsék. A visszaeső közösségimédia-vállalatnak emellett megtiltanák, hogy új termékkel álljon elő a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság írásos engedélye nélkül.

Kiújuló gondok

A Facebook által megsértett szabályok története 2012-re nyúlik vissza, amikor a hivatal megállapította, hogy a felhasználók adatainak felhasználása során a cég megtévesztő módon járt el. Egyebek között a privátnak beállított adatokat nyilvánosra állították át, személyes adatokat adtak át hirdetőknek, a törölt videók, fotók és fiókok pedig nem tűntek el a platformról. Ennek megfelelően elrendelték, hogy a szolgáltatás korrekt tájékoztatást nyújtson az adatok felhasználásáról, az adatok státuszának megváltoztatásakor engedélyt kérjen, a törölt adatokat törölje, és átfogó programot indítson az adatvédelmi gyakorlat javítására.

2019-ben ezt egy történelmi megegyezés követte, amelynek keretében a Facebook 5 milliárd dollárt fizetett a 2012-es szabályok megsértése és a felhasználók ismételt megtévesztése miatt. A korábbi szabályokat további adatvédelmi rendelkezésekkel egészítették ki, amik 2020-ban léptek hatályba.

A hatóság új közleménye kiemelte, hogy harmadik alkalommal járnak el a Facebookkal szemben a felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos kihágások miatt, ezúttal nemcsak az általuk lefektetett szabályok, de az Egyesült Államok online gyerekvédelmi törvényének megsértése miatt is.

A baj oka a Messenger Kids csevegőprogram. Ennek egyik fő funkciója a felnőttek Messengeréhez képest, hogy idegenek nem zaklathatják a gyereket, mert a szülő engedélyezi a csevegőpartnereket. A Verge egyik 2019-es cikkéből azonban kiderült, hogy ezt

a döntő küldetést nem sikerült maradéktalanul megvalósítani,

mivel a gyerekek önállóan léphettek be csoportos csevegésbe, ahol idegenekkel is cseveghettek, vagy videóhívást folytathattak – a cég akkor elismerte a lapnak, hogy egy kisebb technikai hiba lépett fel, amiről pár ezer felhasználót értesítettek is.

Politikai árnyalat

Az FTC keménységére a Meta is élesen reagált, és azzal vádolta a hivatalt, hogy politikai cirkuszt csinálnak egy kérdésből, amiről a cég reakcióját nem is kérték ki, és ezzel mélyebbre süllyedtek, mint eddig bármikor.

Hogy világos legyen: az FTC megpróbál visszaélni az ipari szabványok felállítására a Kongresszustól kapott hatalmával, és kipécézett magának egy amerikai céget, miközben kínai cégek, mint a TikTok, megkötések nélkül működhetnek amerikai földön

– fogalmazott a Meta szóvivője, kiemelve, hogy hatalmas költséggel az iparágban példátlan adatvédelmi apparátust építettek.

Mint ismert, a Cambridge Analytica nevű cég egykor a Facebookon szerzett adatokra alapozott politikai marketinggel segítette a republikánus Donald Trump elnökké választását, a vállalat ezért nem sok jóra számíthat az ország jelenlegi demokrata vezetésétől és hivatalnokaitól. Zuckerbergék stratégiája ezzel szemben, hogy a fokozódó kínai befolyással riogatnak, aminek egyik tökéletes célpontja a TikTok, ami mára nemcsak hogy a legnagyobb piaci konkurenciájukká nőtt, de rendszeres konfliktusai is vannak a felhasználói adatok kezelése miatt.

A Metának 30 napja van, hogy hivatalosan is reagáljon a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vádjaira. A politikai felhangok miatt elképzelhető, hogy az ügynek végül nagyobb lesz a füstje, mint a lángja – az FTC addig sem lazsál, a nagyon elharapózott, becsapós kamureklámok elleni fellépésre készül, és a Metától, a TikToktól és a YouTube-tól is bekért adatokat arról, hogy mit tesznek ezek ellen.

(Ars Technica, CNN, FTC, The Verge, The Washington Post)