Hamarosan itt a 6G, az ELTE már dolgozik rajta

Miközben az 5G-hálózatokat jelenleg kereskedelmi forgalomba hozzák, a világ már azon gondolkodik, hogyan lehetne a hálózatok képességeit még tovább javítani: a hatodik generációs vagy 6G-hálózatot a 2030-as évek elején vezetik be. Ezen mobilhálózatok architektúráját hivatott most megalapozni a a DESIRE6G nevű projekt, amelyben az ELTE Informatikai Kara is részt vesz.