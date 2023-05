Nem is gondolná, mennyi mindenre használható a mesterséges intelligencia

Szinte nincs olyan nap, hogy a különböző híroldalak valamilyen kontextusban ne foglalkoznának a mesterséges intelligenciával, a sok jó mellett azonban számtalan negatív hatásról is olvasni lehet. Ezek könnyen azt az érzetet kelthetik, hogy az Open AI-féle ChatGPT-hez hasonló nyelvi modellek tulajdonképpen az emberiség végét jelentik – ez azonban koránt sincs így.

Annak érdekében, hogy minél érthetőbben, szakmaibban és izgalmasabban írhassunk ezekről a témákról, az Index április végén stratégiai együttműködést kötött Kerek István ChatGPT magyarul Facebook-csoportjával. A csoportba bárki csatlakozhat, lényege pedig, hogy a tagok egy összetartó közösséget alkotva egymást segítsék és edukálják a mesterséges intelligenciát érintő kérdésekkel kapcsolatban. Bárki szabadon megoszthatja tippjeit, gondolatait vagy akár félelmeit is.

Legutóbbi cikkünkben például pontosan az AI miatt a jövőben kialakulható mentális betegségekre hívtuk fel a figyelmet, most azonban egy sokkal vidámabb témával fogunk foglalkozni – azzal, hogy milyen kreatív feladatok elvégzésére lehet használni a ChatGPT és Bing AI-hoz hasonló nyelvi modelleket, illetve a Midjourney-hez és a Dall-E-hez hasonló képalkotó mesterséges intelligenciákat.

Nem csak házit tud írni

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a tanárok már az év elején elkezdték megkongatni a vészharangot, miután a középiskolások és az egyetemisták körében elképesztő népszerűségre kezdett szert tenni a ChatGPT, ugyanis a diákok nagy része nyelvi modellekkel kezdte el megíratni a beadandóit. Ugyan azóta az OpenAI és a Microsoft is intézkedéseket tett annak érdekében, hogy se a ChatGPT, se a Bing AI ne írjon egy az egyben házi feladatokat, különböző, jobban megfogalmazott promtokkal továbbra is rá lehet erre venni őket.

Ami érdekesebb azonban, az az, hogy a nyelvi modellek felhasználása nem merül ki ennyiben, egy kis kreativitással például játszi könnyedséggel kvízgéppé alakítható – hívta fel erre a figyelmet a ChatGPT magyarul egyik tagja. Ahhoz, hogy belevágjon a játszásba, elég a következő promptot vagy utasítást kimásolnia, majd beillesztenie valamelyik nyelvi modell szövegmezejébe.

„Kvízeset szeretnénk játszani. Négyen játszanánk egymás ellen, Kitti, Gabi, Nóra és Zoli. A feladatod az, hogy minden kör elején tégy fel egy kérdést egy tetszőleges témakörben, majd adj meg három válaszlehetőséget, melyek közül egy helyes és kettő helytelen. Ezek után kérj meg minket arra, hogy adjuk meg a válaszainkat. Aki jól válaszolt, az tíz pontot kap, aki rosszul, az nullát. Szeretném, ha minden kör végén összesítenéd az aktuális állást. Ha ezzel megvagy, jöhet a következő kör, egy újabb kérdéssel.”

A promptot természetesen bárhogy alakíthatja, nyugodtan átírhatja a neveket és a versenyzők számát is, de akár specifikus témaköröket is megadhat, annak működése nem fog változni.

Csak a képzeletünk szab határokat

A fent említetten felül a csoporttagok még számos más példát hoztak fel, melyek kiváló módjai a mesterséges intelligencia felhasználásának. Az egyik ilyen a könyvírás. Egy megfelelő prompttal a ChatGPT képes arra, hogy ne csak egy könyv vázának a felépítésében, illetve az inspirációban, hanem a karakterek kitalálásában is segítsen – úgy, hogy azokat jellemzőkkel is képes felruházni, ami hatalmas segítség lehet.

Ugyancsak nagy segítség lehet a mesterséges intelligencia a SEO, azaz a Search Engine Optimalization területén. A Chat GPT segíthet például a tartalomgenerálásban és -optimalizálásban, a kulcsszókutatásban, a linképítésben és a felhasználói viselkedés elemzésében is, ugyanakkor Kerék István, a csoport alapítója egyik posztjában arra hívja fel a figyelmet, hogy az AI alkalmazása nem helyettesíti az emberi szakértelmet és a felelősséget, így mindenképp érdemes azt fenntartásokkal kezelni.

Összességében az AI nagyban hozzájárulhat a SEO hatékonyságának növeléséhez és a keresőmotorok előírásainak való megfeleléshez. Azonban fontos megjegyezni, hogy az AI alkalmazása nem helyettesíti az emberi szakértelmet és a felelősséget. A sikeres SEO-stratégia kidolgozásához és a fenntartható eredmények eléréséhez továbbra is szükség van a szakértők bevonására, akik ismerik a keresőmotorok működését, és képesek értékes, releváns és minőségi tartalmat létrehozni

– magyarázta.

Ezek mellett social media posztok létrehozására is használhatjuk a ChatGPT-t, végül, de semmiképp sem utolsósorban azonban a képalkotó mesterséges intelligenciákról is érdemes szót ejteni, melyeket ugyancsak sokrétűen használhatunk. Koncepciókat készíthetünk velük, illusztrációkhoz is használhatjuk az általa készített képeket, sőt mi több, mint arra egy csoporttag felhívta a figyelmet, akár új mémeket is készíthetünk például a Midjourney-vel – jól látható, hogy tényleg csak a képzeletünk szab határokat.

