Már tévén is nézhetők az RTL streamingplatformjának tartalmai

A Vodafone Magyarország előfizetői mostantól a tévékészülékhez tartozó médiaboxon keresztül is elérhetik az RTL streamingplatformjának tartalmait. Az RTL+ alkalmazással közvetlenül a tévé képernyőjén tekinthetik meg az előfizetésükhöz tartozó teljes kínálatot.

Az előfizetők a már megkezdett vagy utoljára nézett tartalmakat is bármikor folytathatják a Vodafone TV-n, a platform nyitóoldalán pedig elérhetők az aktuálisan kiválasztott vagy követett tartalmak.

A szolgáltató ígérete szerint minden felhasználó egyéni tartalmi ajánlás alapján választhat az érdeklődési körének megfelelő műsorokból.

Az RTL+ Active csomagot igénylők három eszközön is nézhetnek egyszerre tartalmakat.

Ez a csomag egyébként az RTL+ Light csomaggal szemben több műsorral rendelkezik, amelyek hosszabb ideig érhetők el, és a legtöbb Full HD minőségben is lejátszható. Az erre előfizető felhasználók emellett kevesebb reklámmal találkoznak.

Hogyan működik?

A Vodafone TV médiabox készüléken, az Alkalmazások menüpontban az RTL+ applikáció megnyitása után egy egyszeri eszközpárosításra van szükség.

Ehhez mindenekelőtt szükség van egy felhasználói fiókra, amely egy egyszerű regisztrációval létrehozható az RTL+ oldalán. Ezzel a felhasználó automatikusan az RTL+ Light csomagba kerül, ahol lehetősége van a Profilom menüpontban eszközeinek párosítására a tévé képernyőjén látható kód segítségével.

A tartalmak attól függően válnak elérhetővé, hogy milyen csomaggal (RTL+ Light, RTL+ Active vagy RTL+) párosították az eszközt.

Rossz hír is érkezett a streaming világából. A Netflix már korábban megígérte, hogy korlátozni fogja felületén a jelszómegosztás lehetőségét. Kedden hivatalosan is bejelentette, hogy véget ér az ingyenes jelszómegosztás azoknál, akik nem egy háztartásban élnek. Ennek megfelelően hamarosan a magyar közönséget is érinteni fogja a változás.