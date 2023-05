Üzenet jött az idegenektől, és ön is segíthet megfejteni

Május 24-én, szerda délután hat órakor az európai űrügynökség Mars körül keringő ExoMars Trace Gas Orbiter szondája kódolt üzenet küldött a Földre. Tizenhat perccel később három nagy rádióteleszkóp fogta az adást, és világszerte lázas munka kezdődött, hogy megfejtsék a titokzatos jeleket.

Mindez az idegen civilizációk után kutató kaliforniai SETI Intézet művészeti vezetője, Daniela de Paulis által tervezett akció, a Sign in Space része. Ha úgy tetszik, egy valódi kapcsolatfelvétel nyilvános főpróbája.

Történelme során az emberiség mindig kereste a világot átformáló erőteljes jelenségeket. Az idegen civilizációtól kapott üzenet is ilyen mindent megváltoztató tapasztalat lenne az emberiség számára. A Sign in Space példátlan lehetőséget nyújt, hogy gyakorlatban is kipróbáljunk egy ilyen forgatókönyvet, és globális, kultúrákon és tudományokon átívelő nyitott együttműködésben felkészüljünk rá