Ismét készen áll történelmet írni az Apple

Kevesebb mint egy hét múlva, június ötödikén, magyarországi idő szerint este hét órakor rendezi meg az Apple az idei első nagyszabású eseményét, melyen elképesztő mennyiségű bejelentésre lehet számítani. Érkezik az iOS, az iPadOS, a macOS, a watchOS és a tvOS új verziója, melyek mind szignifikáns frissítéseknek ígérkeznek, ezek mellett pedig az almás cég egy teljesen új termékvonalat is elindíthat – itt mutatkozhat ugyanis be a vállalat első VR-szemüvege, amivel új korszakot nyithatnak a cég történetében.

A bemutatóhoz közeledve napról napra újabb és újabb pletykák látnak napvilágot a 2023-as Worldwide Developer Conference-szel – pontosabban a június 5-re kitűzött keynote-tal – kapcsolatban. A WWDC ugyanis egy többnapos rendezvény, melynek keretein belül az Apple a fejlesztőkre összpontosít és számos esetben ingyenes továbbképzésekkel látja el őket. Az elmúlt években szinte kivétel nélkül izgalmas eseményt rendezett az Apple, ami előreláthatólag idén sem lesz másként – sőt, az eddigi információk alapján az elmúlt évek legszignifikánsabb Apple-előadásának nézünk elébe, éppen ezért összegyűjtöttünk minden fontos infót a rendezvénnyel kapcsolatban.

Egész pályás szoftveres letámadást indítanak

Ahogy arról már korábban az Index is beszámolt, az iOS 17-re frissítőket a legfrissebb pletykák szerint egy teljesen átdolgozott Vezérlőközpont, frissített és ráncfelvarrt Zene alkalmazás, még több testreszabási lehetőség és egy teljesen új naplózási alkalmazás várhatja, ez azonban még nem minden. Az elmúlt napokban ugyanis újabb információk is napvilágot láttak, amelyek közül a legérdekesebb az a fejlesztés volt, ami egy otthoni HUB-bá varázsolná az iPhone kijelzőjét, amikor az horizontális állapotba van forgatva.

Ilyenkor a kijelző olyan widgeteket jelenítene meg, amik a különböző okos kiegészítők vezérlését könnyítenék meg, illetve olyan releváns információkat mutatna, mint például a pontos idő, a kinti és benti hőmérséklet, vagy a következő naptáresemények.

Ugyancsak kifejezetten nagy frissítés elébe nézhetnek az Apple Watch-tulajok is, a hírek szerint ugyanis a jubileumi, tizedik watchOS verzió teljesen újratervezi azt, hogyan is használjuk majd az okosórát. A szivárogtatók szerint az Apple az iOS, a macOS és az iPadOS után itt is elérhetővé teszi a widgeteket, melyek egy újradolgozott kezdőképernyőn kapnának helyet, ami a Digital Crown lenyomásával jelenne meg. Ezek mellett természetesen még több számlap érkezésére is számítani lehet, ami viszont talán még izgalmasabb, az az,

hogy a pletykák szerint a vállalat közel tíz év után engedélyezheti a harmadik féltől származó számlapok telepítését is.

Ugyan kerülőutakat korábban is lehetett találni, hivatalosan ezek a megoldások és alkalmazások soha nem voltak az Apple által támogatva – így amennyiben hihetünk a bennfenteseknek, a watchOS 10 telepítése után egy teljesen új világ nyílik meg az Apple Watch-tulajok számára.

Pótolják az elmaradást

Az iPadOS 17 vélhetően ugyanazokat az újításokat fogja tartalmazni, melyeket az iOS 17 is, kiegészülve néhány extrával. Ilyen lehet például a már tavaly bemutatkozott új generációs zárképernyő, ami az iPhone-okon hatalmas sikert aratott, az iPadeken futó iPadOS 16-ra azonban nem fejlesztette le az almás cég a funkciót – még. Ami a Maceket illeti, még a szivárogtatók is csak találgatni tudnak, az elmúlt hónapokban ugyanis semmilyen információ nem látott napvilágot a 14.0-s frissítésről, ami két dolgot jelenthet:

az Apple a háttérbe szorította a macOS-t, és inkább csak a hibajavításra fókuszált,

vagy valami olyan újdonsággal készülnek, amitől a felhasználók eldobják majd az agyukat, ezért hétpecsétes titokként kezelik a fejlesztéseket.

Ha tippelnünk kellene, valószínűleg az előbbi szcenárió fog valósággá válni, a macOS Ventura ugyanis nem éppen a legstabilabb rendszerverzió, így mindenképpen ráférne egy kis pátyolgatás.

Hardveres bejelentésekből sem lesz hiány

Tökéletesen tükrözi, hogy mennyi mindennel készül az Apple a június ötödikei eseményre, hogy a bemutató előtt két héttel már saját maguk kezdték el sajtóközleményekben elárulni, milyen újdonságokat hoz a hozzáférhetőség területén az új iOS – csak azért, hogy magán az eseményen erről már ne kelljen huzamosabb ideig beszélni. Ugyan a WWDC tipikusan a szoftveres bejelentések helye, az Apple évről évre előszeretettel csempész be egy-egy hardveres leleplezést is.

2019-ben például itt mutatkozott be a teljesen újratervezett Mac Pro és a Pro Display XDR, 2022-ben pedig az M2-es chippel felszerelt, ugyancsak újratervezett 13,6 hüvelykes MacBook Airé volt a főszerep.

Ez idén sem lesz másképp, a hírek szerint ugyanis a MacBook Air család egy teljesen új, 15 hüvelykes kijelzővel ellátott taggal fog bővülni, mely specifikációiban egy az egyben meg fog egyezni a tavalyi modellel – így ugyancsak az Apple M2-es chipje fogja hajtani; ez azonban csak a kezdet lesz. Vélhetően hosszú kihagyás után Tim Cooknak, az Apple vezérigazgatójának száját ismét el fogja hagyni a „We have one more thing to share…” mondat, amit rendkívül komolyan vesz a cég.

Ugyan a legfrissebb információk szerint a gyártással megcsúsztak, és idén körülbelül csak 100 ezer darabot tudnak majd szállítani belőle, az Apple minden bizonnyal ennek ellenére is bemutatja a 2023-as WWDC-n az első kiterjesztett és virtuális valóságot használó szemüvegét, amivel egy teljesen új korszakot nyithatnak a vállalat életében. Arról, hogy a készülék nagyjából mire lehet képes, ebben a cikkünkben értekeztünk, azt viszont még továbbra is homály fedi, hogy kinek fogja megérni az egyelőre Reality One/Reality Pro néven emlegetett szemüveg.

A készülék ajánlott fogyasztói ára a híresztelések szerint ugyanis nettó 2999 dollárról indulhat, ami idehaza könnyedén 1,5 millió forint fölé csúszhat – így egy rendkívül drága termékről beszélünk. Az árazás miatt egyébként többen úgy vélik, hogy hatalmas bukás lesz az Apple csodaszemüvege, így csak reménykedni lehet benne, hogy a bemutatón olyan módon prezentálják a készüléket, hogy az a lehető legtöbb potenciális vásárló figyelmét felkeltse.

Ahogy azt korábban említettük, az Apple idei első eseményét június 5-én, magyarországi idő szerint este hét órától nézheti élőben az Apple TV appban, vagy a vállalat hivatalos YouTube-csatornáján.

(Borítókép: Christian Charisius / picture alliance / Getty Images)