Tényleg a Mount Everest a világ legmagasabb csúcsa?

A statisztikák adatai szerint a Mount Everest nem a világ legveszélyesebb hegycsúcsa. Ha azonban a világ legmagasabb csúcsáról kérdezünk valakit, a legtöbben gondolkodás nélkül rávágják, hogy az bizony a Mount Everest. A kérdés azonban ennél bonyolultabb, ha azt is hozzátesszük hogy mihez képest?

Talán még erre is viszonylag sokan tudnának válaszolni: a tengerszinthez viszonyítva. Igen ám, csakhogy a tengerek szintje is változik a hely függvényében. A Mount Everest például kifejezetten távol helyezkedik el még a legközelebbi tengertől is, ezért onnan nem is látszana. A gyakorlat szempontjából ezért egy úgynevezett átlagos tengerszintet tekintünk mércének. Ha innen mérjük a legmagasabb hegycsúcsokat, akkor a válasz természetesen egyértelmű, a Mount Everest, vagyis helyi nevén Csomolungma valóban a világ legmagasabb hegycsúcsa, mivel 8848 méterrel emelkedik az átlagos tengerszint fölé, ami ráadásul jelenleg még növekszik is a tektonikai lemezek mozgása miatt.

De mi történik akkor, hogyha a hegy lábától, vagyis a legaljától, a hegy csúcsáig mérjük a magasságot? Ez végül is logikus lenne. Ebben az esetben már más a helyzet: a Hawaii-szigeteken található Mauna Kea ugyanis az aljától a tetejéig mérve 10000 méternél is magasabb, egészen pontosan 10211 méter van a hegy alja és csúcsa között. A bökkenő csupán annyi, hogy ebből mindössze 4205 méter van a tengerszint felett, a többit a Csendes-óceán borítja.

Ha tehát leeresztenénk az óceánokat, akkor a Mauna Kea a lenne a földkerekség legmagasabb hegycsúcsa.

Fotó: Rebecca L. Latson / Getty Images Hungary Mauna Kea

A tengerszint magassága helyett viszonyíthatnánk a csúcsok magasságát a Föld középpontjától mért távolságukhoz is. Végül is ez is logikusan hangzik. Viszont ez esetben sem a Mount Everest lenne a győztes. A Dél-Amerikában található Chimborazo ugyanis sokkal messzebb van a föld középpontjától, mint a Mount Everest.

Ennek oka, hogy a Föld nem tökéletesen gömb alakú, az Egyenlítőhöz közeledve torzul. A Chimborazo viszont mindössze 1 fokkal található délre az Egyenlítőtől, így ebből a szempontból előnyben van: csúcsa 2072 méterrel távolabb található a Föld középpontjától, mint a Mount Everest.

Megint csak más a helyzet, hogyha az abszolút, vagyis tengerszint feletti magasság helyett a relatív, vagyis a csúcs saját környezetéhez képest mért magasságát vizsgáljuk. Ezt az elvet úgy a legegyszerűbb megérteni, hogyha összehasonlítjuk például az etiópiai fennsíkon található faházak, illetve Dubai büszkesége, vagyis a Burdzs Kalifa magasságának adatait. Mivel az etiópiai fennsík tengerszint feletti magassága 4000 méter, ezért ott bármilyen faház abszolút, tengerszint feletti magassága messze meghaladja a Burdzs Kalifaét. Utóbbi azonban könnyedén nyerne, ha a relatív magasságot nézzük, hiszen környezeténél 830 méterrel magasabb.

Relatív magasság tekintetében a hegycsúcsok között minden bizonnyal a Kilimandzsáró nyerne, hiszen nem tartozik egy hegységhez sem. Ezért aztán szinte a semmiből emelkedik ki, csaknem 6000 méterrel. Ez természetesen nem mondható el a Mount Everestről, mivel a Himalája részeként több 8000 méternél is magasabb csúccsal van körülvéve, és már az úgynevezett alaptábor is 5364 méterrel a tengerszint felett található, vagyis a csúcs innen mérve 3484 méter. Felvetődhet persze, hogyha a világ „legmagasabb” épülete címet a relatív magasság alapján ítéljük oda (Burdzs Kalifa), akkor a legmagasabb hegycsúcs miért az abszolút magasság alapján dől el?

(Borítókép: Mount Everest. Fotó: Getty Images Hungary)