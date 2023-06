A szürke zóna társkereső oldalai szervezetten húzzák le emberek tömegét

Ipari méreteket ölt a fizetni hajlandó társkeresők lehúzása, derül ki a Wired cikkéből, amely szerint több száz fős „ügyfélszolgálatok” működnek a világon, ahol az alkalmazottak virtuálnak nevezett, előre kidolgozott online profilokat megszemélyesítve kapcsolatot vagy szexet kereső férfiakat fizetős csevegésbe csábítanak.

A lap olyan szabadúszókat szólaltatott meg, akik az egyik ilyen cégnek, a ciprusi vDesknek dolgoztak. Egyikük, egy ír fiatalember arra számított, hogy társkeresőn fog moderátorkodni. A másik, egy Mexikóban élő francia hölgy szabadúszó fordítói pozícióra jelentkezett. Hamarosan mindkettőjük számára kiderült azonban, hogy az a feladat, hogy hamis profilokon keresztül flörtöljenek.

Aktívan halásznak

A csevegők sorban álltak, egy beszélgetés két percig tartott, és minden esetben kidolgozott leírást kaptak a megszemélyesített karakterről, házáról, munkájáról, gyerekeiről, kocsijáról, kedvenc ételéről, és kaptak egy kisebb kupac személyes fotót, amelyek közül helyzettől függően bedobhattak egyet-egyet a beszélgetésbe. Természetesen a beszélgetőpartnerekről is részletes profilok készültek.

A beszélgetés túloldalán többnyire egyszerű partnerkereső felhasználók voltak, de volt köztük olyan is, akit e-mailen keresztül közvetlenül megszólított egy virtuális karakter.

A csevegésért a platform saját, belső használatú játékpénzével lehetett fizetni, amit 10 eurótól 800 euróig terjedő csomagban lehetett megvásárolni. Egy beszélgetés ára válaszonként 2 euróra jött ki.

A világjárvány idején kapós online munkát vállalók ezután az életre jellemző drámai csavarokba futottak, egyikük városbeli ismerősével találkozott a lehúzós munka során, de volt, akinek egy feleség válaszolt a csevegésben, hogy most már szálljon le a férjéről.

A kamuügyfeles titokban afrikai

A Georgiai Egyetem romantikus csalásokra szakosodott kriminológus kutatói, Volkan Topalli és Fangzhou Wang szerint a rendszer meglepően hatékony. A Meet Us Media és a Take Two Digital által működtetett Snap-Date, Horny-Spot, SexDater, Discreet-Meets, Only-Flirts.com, PassionsLove és BeMyPair nevű oldalak felhasználóinak hosszú és részletes felhasználási feltételekbe kell beleegyezniük. A sorok között valahol szerepel az is, hogy

„a platform rendszerprofilokat használhat a felhasználói élmény javítása érdekében”.

Wang és Topalli szerint ezzel a cégek egy szürke területen tevékenykednek, ami jogilag látszólag tiszta ugyan, de a megtévesztésre épül.

A rendszer lényege, hogy sok embertől kisebb összegeket vesznek el, ez persze az egyén számára nagyon komoly összeget jelenthet az évek során

– mondja Wang.

Kisebb csavar a történeten, hogy a vonal mindkét oldalán kizsákmányolt embereket találunk, mivel az online szabadúszók sok esetben maguk sem valódiak, hanem kiszervezik a munkát a harmadik világba. Így a beszélgetésen, amely két euróba kerül soronként, az ügyfeles két eurót keres óránként, a neki dolgozó, kamuprofilon keresztül beszélgető kamuszabadúszó pedig, aki valójában egy nigériai vagy Fülöp-szigeteki lakos, 87 centet kap óránként.

Az internet tette ezt lehetővé. A romantikus csalásokat azelőtt szemtől szemben folytatták, a technika segítségével mindez példátlan, globális dimenziójú jelenséggé nőtt

– mutatott rá Topalli.

