A Disney és az HBO is véget vethet a jelszómegosztásnak

Május végén már a magyar felhasználókat is értesítette a Netflix arról, hogy egy fiókot csak egy háztartáson belül élők használhatnak, ezzel véget vetve a jelszómegosztások korszakának – egy szakértő szerint azonban valószínű, hogy hamarosan más platformok is a piros streamingszolgáltatót fogják követni.

Futótűzként kezdett terjedni az év elején a hír, miszerint a Netflix szembemegy a korábbi álláspontjával, és megtiltja a jelszómegosztást. A streamingplatform ugyanis észrevette, hogy bizonyos esetekben 4-5 háztartás is egy fiókot használ, így bevételtől esnek el.

Mint arról az Index is beszámolt, az amerikai vállalat azóta be is vezette a korlátozásokat, május 23-án 103 országban értesítette a felhasználóit arról, hogy szigorítja a jelszómegosztás lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban és több mint száz másik országban ezentúl egy Netflix-fiókot csak egy háztartáson belül lehet használni.

Pete Pachal, a CoinDesk tartalomért felelős személyzeti vezetője a Foxnak nyilatkozott a történtekkel kapcsolatban, elmondása szerint pedig nagyon is benne van a pakliban, hogy a jövőben más szolgáltatók is a Netflix útjára térnek majd.

Vicces, hogy a legtöbb streamingszolgáltató nem nagyon kötött bele a Netflixbe. Alapvetően csak az Amazon Prime gúnyolódott rajtuk egy kicsit a Twitteren, de a többiek közül nem sokan. Szerintem mindez annak köszönhető, hogy a többi cég most kísérleti egérnek használja a Netflixet, nagyon közelről figyelik, hogy mire hogyan reagálnak a felhasználók és a piac, illetve hogy elérhető-e egyáltalán pénzügyi növekedés egy ilyen módszerrel

– magyarázta Pachal, hozzátéve, hogy ha a Netflix megoldása sikeres lesz, szinte biztos benne, hogy mindenki más is követni fogja a példájukat.

Egy ideig még ki lehet játszani a rendszert

Jelenleg ha valaki más fiókját használja, és úgy próbál saját háztartásában bejelentkezni a Netflixbe, egy figyelmeztető üzenetet fog kapni, melyben meg kell adnia, hogy a jelenlegi-e az elsődleges tartózkodási helye.

Ezek után egy ideig még semmi sem fog történni, a Netflix azonban nyomon követi, hogy egy profilba mikor és honnan jelentkeztek be – így nagyon hamar megmutatkozik, hogy melyik profilok azok, amelyeknek jelszava több háztartással is meg van osztva.

A cég továbbá kiemelte, hogy az eddig használt vendégfiókok átalakíthatóak lesznek egyedi előfizetéssé, valamint az előfizetési díj mellett havi 990 forint pluszösszegért a megosztott profilok is tovább használhatják majd az előfizetést.