Az egykori hírszerző állítja: idegen űrhajó birtokában van az Egyesült Államok

Miközben a haderőnemek közötti titkolózás bénítja az UAP-megfigyeléseit vizsgáló hivatal munkáját, egy megfenyegetett hírszerző kiborította a bilit, és a hidegháború után is folytatódó idegen űrhajókat felkutató versenyéről beszél.

Különböző amerikai ügynökségek nem ember által alkotott eszközök részeit, részben vagy teljesen sértetlen repülő szerkezeteit is felkutatták és megszerezték, az ezekről szóló információkat azonban törvényellenes módon visszatartották a Kongresszustól – közli David Charles Grusch egykori hírszerzőre hivatkozva a Debrief. Grusch azután lépett a nyilvánosság elé, hogy megfenyegették, amikor panaszt tett az információk visszatartása miatt.

David Charles Grusch egy 36 esztendős afganisztáni veterán, 14 évig szolgált hírszerzőként, az NGA és az NRO egykori munkatársa az azonosítatlan repülő jelenségeket vizsgáló csoport, az UAP Task Force munkatársa volt 2019 és 2021 között. Később is ilyen jelenségek elemzésével foglalkozott, miközben az eredetileg a haditengerészettől induló UAP csoportot egy haderőnemek között koordináló hivatallá (ARO) bővítették, amikor az amerikai törvényhozásban hivatalosan is felléptek az ilyen jelenségeket büntető hivatalos vagy nem hivatalos mechanizmusok ellen. Utóbbi azért fontos, mert Grusch jelenlegi magánakciója is védelmet élvez az új szabályok szerint, amelyekkel a második világháború és hidegháború korszakára visszanyúló többszintű titkolózást igyekeznek megtörni.

Hogy a férfi fellépése mögött nem feltűnési viszketegség, vagy komolyabb mentálhigiénés probléma áll, azt több magas rangú szakmabeli is alátámasztotta, akik egyrészt kiálltak a többszörösen kitüntetett katona feddhetetlensége mellett, másrészt tanúskodtak, hogy az általa elmondottak igazak.

Kell az idegen technika

Grusch az amerikai védelmi minisztérium biztonsági felülvizsgálattal foglalkozó hivatalának bizottsága előtt tett hivatalos vallomást, amelyet idén áprilisban nyilvánosságra hoztak. Grusch szerint az Egyesült Államok különböző hivatalai és a nekik dolgozó vállalkozások évtizedek óta folyamatosan birtokába kerülnek egzotikus (nem ember által előállított) szerkezetek részeinek vagy teljes szerkezeteknek. Ezek egzotikus mivoltára olyan jellemzők utaltak, mint

a járművek morfológiája, anyagvizsgálati eredmények, ezek egyedi atomi szerkezete és radiológiai jellemzői.

A vallomás szerint a régi ufóprogramokat a különböző ügynökségek konvencionális titkos programok mögé rejtették, hogy a hivatalos vizsgálódás alól kibújjanak. A Kongresszusnak készített jelentésében Grusch úgy fogalmazott, hogy a közvélemény tudta nélkül

tovább folyik immár „nyolcvan éve” a hidegháború,

amelynek lényege, hogy az Egyesült Államok és konkurens nagyhatalmak a különböző UAP-észlelésekből és leszállásokból szerzett tárgyi maradványait igyekeznek megszerezni, elemezni és visszafejteni, hogy ebből védelmi, vagyis haditechnikai előnyt kovácsoljanak.

Grusch Kongresszusnak készített jelentése az UAP-programok résztvevőivel készített interjúkat tartalmazott. A több száz oldalnyi anyagból nemcsak konkrét törvénysértések, de a megszerzett idegen eszközöket fedő programok továbbra is titkos nevei és helyszínei is kiderültek.

Jonathan Grey az amerikai légierő űrlényekben illetékes Nemzeti Légi- és Űrhírszerzési Központjának (NASIC) magas rangú munkatársa úgy vélekedett

Az egzotikus anyagok megszerzésének és tanulmányozásának történelmileg összetett programjai a XX. századra nyúlnak vissza és titkosítás alól feloldhatók. A vizsgálat alá vont egzotikus anyagok nagy részéről bebizonyosodott, hogy eredete teljesen prózai és földi, de nem minden esetben. A nem földi eredetűként besoroltak kategóriájának tartalma nem nulla, ami statisztikailag jelentős különbség.

Grey megszólalása azért fontos, mert a légierőnél különösen messzire nyúló hagyománya van a titkolózásnak és a kiszivárgó információk hatékony diszkreditálásának. Bizonyos források szerint a haderőnemek között UAP-kérdésben koordináló ARO (Anomaly Resolution Office) egyik legkomolyabb problémája, hogy az amerikai haderő különböző részei nem egyformán nyitottak a kérdések rendezésére. A nyílt vizsgálódás, az UAP-akták nyilvánossá tétele és a szabályok változása komoly felfordulást okozott és megrugdalt darázsfészekként zúg a hírszerzési szakma anomáliákkal foglalkozó része.

A nem emberi intelligencia valós jelenség. Nem vagyunk egyedül. Nem csak az Egyesült Államok tett szert ilyen eredetű tárgyakra. Ez egy globális jelenség, amire egyelőre nincs globális megoldás

– mondta Grey.

(The Debrief)

(Borítókép: Michael Macor / The San Francisco Chronicle / Getty Images)