Befellegzett a Chrome-nak? Minden eddiginél biztonságosabb böngésző érkezik

A MacOS után Windowsra is megérkezett a korábban csak internetes keresőként létező DuckDuckGo böngészője, ezzel még több felhasználó számára elérhetővé téve a biztonságosabb internetezést. Megnéztük, mit tud az amerikai vállalat új dobása.

Számtalan böngészőprogramot találhatunk az interneten, mindeddig azonban egyik sem volt képes arra, hogy csorbítson a Google-féle Chrome népszerűségén. Igaz, Európa bizonyos részein, például Németországban és Lengyelországban hajszálnyival a Firefox vezet a népszerűségi versenyben, világszinten mégis a Google megoldása vált egyenértékűvé az internetezéssel.

Mindez legfőképp annak köszönhető, hogy a legnépszerűbb keresőprogram ugyancsak a Google-höz köthető, az elmúlt években azonban nem egy problémája akadt az amerikai cégnek azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelik a felhasználók adatait. Nemrégiben az Index is utánajárt annak, mi az, amit keresési előzményeink alapján a Google megtudott rólunk, az eredményektől pedig nem lettünk kifejezetten boldogak.

Az ingyenesen lekérhető adatbázisból kiderült ugyanis, hogy a keresőóriás többek között helyesen tippelte meg az életkorunkat, az érdeklődési köreinket, a családi állapotunkat, de még azt is, hogy saját lakásban vagy éppen albérletben lakunk-e.

Ebből kiindulva sokakban felmerülhet a kérdés, hogy létezik-e olyan internetes kereső és böngésző, amely nem gyűjti – és árulja tovább – a felhasználók szenzitív adatait. A válasz természetesen az, hogy igen, több is. Legutóbb a Neeva nevezetű programot mutattuk be, mely teljes egészében száműzi a reklámokat és hirdetéseket, valamint adatokat sem gyűjt a felhasználókról; más alternatívák is vannak azonban.

Ez nem kacsa!

A Neevával szemben egy fokkal ismertebb kereső lehet a nagyérdemű számára a DuckDuckGo, amely vicces és nem feltétlenül megbízhatóságot sugalló neve miatt sokakat elijeszthet, pedig az egyesült államokbeli cég meglehetősen fontos értékeket vesz figyelembe. A kereső nem gyűjt felhasználói adatokat, az internetezőkről nem készít profilokat, így azokkal visszaélni sem tud. Hátrány, hogy a keresési eredmények ezáltal nem lesznek személyre szabottak, azokat az általános relevancia segítségével jeleníti meg a kereső – ez azonban egy elfogadható kompromisszum a személyes adataink biztonságáért cserébe.

A DuckDuckGo korábban csak keresőként volt elérhető, azt egy bővítményként lehetett telepíteni a Google Chrome-hoz, így az alkalmazás, amelyen belül futott, az továbbra is a Google sajátja maradt – mostanáig. A vállalat ugyanis nemrégiben Macen már elérhetővé tette saját böngészőalkalmazását, ami a napokban Windows-ra is megérkezett, így a számítógépezők jelentős része mostantól ingyen és bérmentve hozzáférhet a DuckDuckGo-élményhez. Azon kívül, hogy semmilyen személyes adatot nem gyűjt, a böngésző számos más funkcióval kecsegtet, amelyek közül a legérdekesebbek a következők:

automatikus nyomkövető-blokkolás,

intelligens HTTPS-titkosítás,

felugró cookie-ablakok automatikus kezelése,

e-mail-védelem,

beépített, reklámmentes YouTube-lejátszó.

Az alkalmazást Windows-t futtató számítógépére ide kattintva töltheti le, míg ha Macet használ, ide kell kattintania; a telepítéséhez semmilyen különösebb extrára nem lesz szüksége. Az installálás után az alkalmazás végigvezeti a felhasználót egy gyors útmutatón, melynek során lehetőség van egyéb böngészőkből importálni a mentett könyvjelzőket, oldalakat és jelszavakat – így teljesen zökkenőmentes lehet az átállás, ezek után pedig már indulhat is a lekövetésmentes keresés.

De miből tartják fenn magukat?

Nyílt titok, hogy az olyan ingyenesen hozzáférhető böngészők, mint a Google Chrome vagy éppen a Mozilla Firefox a felhasználók személyes adatainak értékesítéséből, valamint a reklámok elhelyezéséből élnek meg. Az olyan programoknál, mint a Neeva vagy a DuckDuckGo azonban ez nem opció, így jogosan merülhet fel a kérdés, hogy a fejlesztők mégis miből finanszírozzák a böngészők működtetését.

A Neeva csapata ezt egy előfizetéses modellel oldotta meg. A böngészőt ingyen is lehet használni, ekkor azonban különböző korlátozásokba ütközhet a felhasználó – a DuckDuckGo esetében azonban már más a helyzet, ezért a programért ugyanis nem kell és nem is lehet fizetni. A fejlesztők elmondása szerint a DuckDuckGo a keresések között megtalálható magánhirdetések és partnerségi ajánlatok elhelyezéséből tartja fenn magát – ezek azonban nincsenek a felhasználóra szabva.

Tehát ha például autókra keres, akkor autókkal kapcsolatos hirdetéseket fogunk mutatni önnek. Ez ilyen egyszerű.

– fogalmaznak. Elmondásuk szerint sokak szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy tényleg minden úgy történik-e a háttérben is, mint ahogyan azt előadják. A valóság azonban az, hogy a vállalat rendkívül transzparens a cselekedeteivel kapcsolatban, így nagyon nincs mitől tartani; pluszpont ráadásul, hogy az általuk választott üzleti modell 2014 óta folyamatosan profitot termel.

Fontos megjegyezni, hogy a böngésző egyelőre tesztidőszakban van, így a következő hetekben, hónapokban még előfordulhatnak kisebb leállások és összeomlások. Annak köszönhetően azonban, hogy a Chrome-mal ellentétben a DuckDuckGo nem alkalmaz semmilyen nyomkövetőt, a böngésző nagyjából 60 százalékkal kevesebb adatot fogyaszt, ami potenciálisan a webböngészés élményét is gyorsabbá teszi – a korai kiadás ellenére is.