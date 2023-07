Közel egy hete indult el az Instagram Threads, a Meta-féle Twitter, így már kaphatunk némi rálátást arra a kérdésre, hogy továbbra is működik-e Mark Zuckerberg stratégiája, hogy a Facebook megalkotása után azzal marad a felszínen, hogy felvásárolja vagy lemásolja az internetes népszórakoztatás legújabb trendjeit. A Twitter persze egy picit sem új közösségimédia-trend, úgyhogy rögtön felvetődik, hogy miért most kellett versenybe szállni vele.

Elon Musk tavaly október végén jelent meg egy mosdókagylóval a kezében a Twitter székházában. Miután felvásárolta, és rövid időn belül fejére állította a céget. Musk, akit a nagyközönség lényegében az elektromos autózás és a privát űripar feltalálójának, míg mások handabandázó kóklernek tekintenek, a patinás közösségi oldal nyereségessé alakítására tett kísérletet. Ennek mintegy hatezer alkalmazott elbocsátásával kezdett neki, és miközben fizetőssé tett mindent, ami potenciálisan fizetőssé tehető, megosztotta a közönséget azzal, hogy visszaengedett a platformra korábban kitiltott embereket, míg a neki beszólókat kirúgta és kitiltotta.

Ahogy a Twitter imázsa fokozatosan egy lángoló szemétdombhoz kezdett konvergálni,

megkezdődött a felhasználók elvándorlása.

Az egyik első célpont a Mastodon nevű Twitter-alternatíva volt, a Mastodon azonban elbukott, mert a felhasználóknak az élmény fontosabb, mint a decentralizáltság. Hasonló állat, de kicsit kevésbé mozgalmi hangulatú platform a Bluesky, aminél a Twitter-alapító Jack Dorsey neve biztosítja a brandtapadást, mivel eredetileg még a vezetése alatt született mellékprojekt volt, és Dorsey utóbb befektetőként támogatta a Twitter-árvákért versengő szolgáltatást.

Ezen a ponton, vélhetően gondos mérlegelés és csiszolgatás után lépett a ringbe a Meta a maga tőkeerejével, és ami még ennél is fontosabb, az Instagram mozgósítható közönségével és influenszereivel. A lépés egyik potenciális oka, hogy Mark Zuckerberg és Elon Musk majdnem egy évtizede ellenségeskednek, mióta 2016-ban a SpaceX hordozórakétája felrobbant a Facebook távközlési műholdjával. Miközben a két milliárdos épp ketrecharcban tervezi rendezni a nézeteltérést, a Meta a piacon igyekszik megtörni a meggyengült Twittert. Ez persze akkor sem lesz egyszerű, ha a szaktudás és a kiváló alkalom is adott.

Pár nappal később

A jelentések szerint a Threadsre 70 millióan regisztráltak az első két napban, a felhasználók száma azóta elérte a százmilliót. Ezzel minden idők egyik leggyorsabban növekedő közösségi oldala, és kevesebb mint egy hét alatt elérte a Twitter 350 milliós aktív felhasználó bázisának harmadát. Ráadásul úgy jutottak eddig, hogy a Threads az Európai Unióban nem elérhető, adatkezelési problémák miatt.

Ha már szóba került az EU és a személyes adatok kezelése: az európai hatóságok májusban rekordösszegű,

1,3 milliárd eurós büntetést szabtak ki a metára,

a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok, népszerű robotnevén a GDPR megsértése miatt, pontosabban azért, mert az európaiakról gyűjtött adatokat az unión kívül dolgozzák fel.

Az egykori Twitter-vezér Jack Dorsey maga is megosztott egy képernyőfotót a Threads adatkezelési szabályzatáról, amiből kiderült, hogy túlnyúlnak a Twitternél megszokott adatgyűjtésen. A sajtó is megállapította, hogy a versenytársakkal összevetve a Meta jóval rámenősebb a magánszférában. Nemcsak a felhasználó nevét, címét és telefonszámát gyűjtik be, mint a Twitter, de a felhasználó biometrikus adatait, egészségügyi állapotát, etnikai hátterét és szexuális preferenciáit is. A felhasználói viselkedésen kívül a Threads fizikai tartózkodási helyről és egyéb kontakt információkról is tájékozódik. A hátsó padban szerénykedő Bluesky és a Mastodon eközben minimális információt gyűjtenek.

Musk erre annyival reagált, hogy kukkolónak nevezte Zuckerberget, majd javasolta, hogy a pöcsméregetést rendezzék meg a valóságban is. Ezt megelőzően, valamivel felnőttesebb stílusban pert is indított a Meta ellen, mert elcsábították az alkalmazottait (miután kirúgta őket), és segítségükkel hozták létre a szolgáltatása másolatát.

Nagy kérdés, hogy mindez elég lesz-e a Twitter túléléséhez, mivel mindenki számára világos, hogy az Instagram kamatoztatja nagy stratégiai előnyét, hogy az új felület használatához az egymilliárd felhasználós platformról senkinek sem kell máshova költöztetni vagy újjáépíteni a közönségét – az érem másik oldala, hogy ha valaki törölné magát a Threadsről, egyelőre a teljes Instagram-fiókja megy a levesbe.

Sok idő eltelt azóta, hogy Zuckerberg az internet temetőjébe küldte a Myspace-t. A Twitter–Threads-meccs leginkább attól függ, hogy a Z generációnak el lehet-e adni a mikróban újramelegített SMS-üzenőfalat. A végkimenetel viszont a csevegő mesterséges intelligenciák poszttiktoki világában körülbelül annyira releváns, mint az említett colostokpárbaj.

