Ennyi volt? Idén először csökkenni kezdett a mesterségesintelligencia-alkalmazások forgalma

Mint arról korábban már az Index is több ízben beszámolt, tavaly novemberben letarolta az internetet az OpenAI-féle ChatGPT, nem sokkal később pedig a Bing AI és az olyan képalkotó algoritmusok, mint a Midjourney és a DALL-E is rendkívül népszerűek lettek.

A chatbotok számos problémára kínáltak megoldást – szinte bármilyen kérdést megválaszoltak, de emellett segítettek a kreatív ötletelésben, a programozásban és a SEO-zásban is. Mindennek köszönhetően emberek millió kezdték el használni, most azonban úgy néz ki, alábbhagyott a rajongás, a ChatGPT weboldalát felkereső és az alkalmazását letöltő emberek száma most először ugyanis csökkent az indulás óta.

A Similarweb internetes adatszolgáltató cég szerint a ChatGPT weboldalának mobil és asztali forgalma világszerte 9,7 százalékkal esett vissza júniusban az előző hónaphoz képest.

Ráadásul a bot májusban indított iPhone-alkalmazásának letöltései is folyamatosan csökkentek a június eleji csúcspont óta a Sensor Tower adatai szerint.

Ez állhat a háttérben

Ugyan konkrétat egyelőre nem lehet tudni – hivatalos felmérés ugyanis nem készült még – a The Washington Post szerint nem a mesterséges intelligenciát használó alkalmazások haláláról van szó. A lap szerint a leglogikusabb magyarázat a kereslet visszaesésére az, hogy beköszöntött a nyár, ezzel egyetemben pedig a nyári szünet.

Mint írtuk, a ChatGPT-t iskolások és egyetemisták millió használták különböző beadandók írására, így most, hogy erre már nincs szükségük, érthető a visszaesés. Az, hogy a lap állítása igaznak bizonyul-e, hamarosan kiderült, a héten ugyanis már túl is leszünk a nyár felén – szeptemberben pedig újabb tanév indul.