Elon Musk milliárdos amerikai vállalkozó, techguru szerint a Twitternek még mindig negatív a pénzforgalma, mivel a reklámbevételeik a felére csökkentek, ugyanakkor az adósságteher továbbra is magas.

Elon Musk tavaly 44 milliárd dollárt áldozott a Twitter megvásárlására, most azt írta, veszteséges a közösségi platform, mert a hirdetések száma a felére esett vissza. A milliárdos egy üzleti tanácsokat kínáló tweetre reagált szombaton:

Még mindig negatív a pénzforgalmunk, a reklámbevételek (körülbelül) 50 százalékos csökkenése és a súlyos adósságteher miatt.

Amióta tavaly ősszel Musk átvette a Twittert, igyekezett megnyugtatni a hirdetőket a felsővezetők leváltása, a széleskörű elbocsátások és a tartalom moderálása miatt. A BBC-nek adott áprilisi interjújában elismerte, hogy mintegy 6500 alkalmazottat bocsátottak el. Májusban felvette az új vezérigazgatót, Linda Yaccarinót, az NBC Universal vezetőjét, aki kötődik a reklámiparhoz – írja a Metro.

Október óta néhány kitiltott felhasználót visszaengedtek az oldalra, köztük Donald Trump volt amerikai elnököt is, aki még mindig nem írt bejegyzést, mióta a 2021-es amerikai Capitolium elleni támadást követően kitiltották a platformról.

Sok felhasználó arról számolt be, hogy mióta Musk a Twitter tulajdonosa, megnőtt a gyűlöletkeltő tartalmak száma a platformon, de ezt a techguru tagadta. A Twitter egyes felhasználókat azzal is feldühített, hogy új korlátokat vezetett be a naponta megtekinthető tweetek számának tekintetében, míg egyes felhasználók arra panaszkodtak, hogy kizárták őket az oldalról.

Musk szerint a korlátozásokra azért van szükség, hogy megakadályozzák a potenciálisan értékes adatok jogosulatlan lekérdezését.

Csütörtökön a vállalat egy tweetben jelentette be, hogy kibővítik az alkotói monetizációs ajánlatukat, hogy a hirdetésekből származó bevételek megosztását is lehetővé tegyék az alkotók számára. Ez szerintük azt jelenti, hogy az alkotók részesedhetnek a hirdetési bevételekből, ami része annak a törekvésüknek, hogy segítsék az embereket abban, hogy közvetlenül a Twitteren keresztül keressék a kenyerüket.

A Twitter új versenytársat kapott a hónap elején, amikor a Meta elindította a Threads alkalmazást, amelyre néhány nap alatt több tízmillióan regisztráltak.

A Twitter erre jogi lépésekkel fenyegetőzött.