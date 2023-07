Mesterségesnek nézték, és kizárták a versenyből a valódi fotót

Amikor Suzi Dougherty Apple-gyártmányú telefonjával lefotózta 18 éves fiát, Caspart a Sydney-i Powerhouse Museum Gucci-kiállításán, még nem sejtette, hogy icipicit bevonul majd a művészettörténetbe (vagy legalább a marketingtörténelembe).

Dougherty fotója egy igazi szürreális dokumentum lett. Divatmagazinból kivetülő retró mosdót ábrázol virágmintás alkalmi öltözetbe bújtatott próbababákkal, a Ragyogás hangulatát idéző vizuális hangulattal. A látókéregbe maró képet a privátban színésznőként dolgozó Dougherty benevezte egy helyi galéria/képkeretáruda/kreatív fotósbolt pályázatára. A zsűri mind a négy tagjának

tetszett a fotó, aztán rögtön el is utasították,

mert arra gyanakodtak, hogy mesterséges intelligencia által működtetett képgenerátorral készült.

Nem is tudom, hogyan kell AI-fotót készíteni. A ChatGPT-t is csak most próbálom megérteni