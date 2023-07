Az eddigi megszokott augusztusi időpontok helyett idén júliusban rendezte meg nyári termékbemutatóját, az Unpackedet a Samsung, melynek ezúttal a vállalat hazája, a dél-koreai Seoul adott otthon. Az eseményen bemutatkoztak a gyártó új generációs hajlítható készülékei, mint a Galaxy Z Fold5 és Z Flip5, de érkeztek új okosórák is a Galaxy Watch6-ok személyében, illetve a Tab-széria rajongói sem maradhattak csalódottan.

Megannyi várakozás, pletyka és szivárogtatás után a Samsung július 26-án kora délután hivatalosan is bemutatta legújabb készülékeit, melyeket még az esemény előtt – akárcsak a Galaxy S23-as mobilok esetében – ezúttal is lehetőségünk volt közelebbről szemügyre venni a Samsung budapesti showroomjában. Az új eszközök közül a legnagyobb előrelépés egyértelműen a Fold5-ös és Flip5-ös mobiloknál figyelhető meg, nézzük, első pillantásra mivel kecsegtetnek a mobilok!

Még vonzóbb lett a hajlítható oldal

Mint ismeretes, a Samsung azon gyártók egyike volt néhány évvel ezelőtt, akik elsőként dobtak piacra hajlítható kijelzővel szerelt mobilt – az idő előrehaladtával azonban a konkurencia lassan, de biztosan beelőzte a dél-koreai vállalatot, már ami a termékkategóriát érintő innovációkat érinti. Egészen mostanáig ugyanis egyaránt a Fold és Flip mobiloknak is olyan gyerekbetegségei voltak, mint például az, hogy a kijelzőket nem lehetett teljes egészében összecsukni.

Az ötödik generáció azonban egy az egyben orvosolja ezt a hibát, a galaxy Z Fold5 és Z Flip5 végre teljes egészében összezárható,

aminek köszönhetően a készülékek vastagsága is csökkent, így még kényelmesebben zsebre rakhatjuk őket.

A készülékek belsejében a Qualcomm-féle Snapdragon 8 Gen 2-es chip ketyeg, így teljesítményre semmiképp sem lehet panasz, a kamerák tekintetében azonban továbbra is inkább felső, mintsem csúcskategóriát kapunk. A Z Fold5 esetében ez egy 50 megapixeles nagy látószögű, egy 12 megapixeles ultranagy látószögű és egy 10 megapixeles telefotó-kamerát jelent, míg a Z Flip5 esetében egy 12 megapixeles nagy látószögű és egy 12 megapixeles ultranagy látószögű egységről beszélünk.

A készülékeken Android 13 fut a Samsung OneUI 5.1-es felületével, a gyártó azonban ezekhez a mobilokhoz is négygenerációnyi szoftver- és ötgenerációnyi biztonsági frissítést ígér – így mindenképp hosszú távú társnak ígérkeznek, hogy mennyire, az azonban csak egy részletesebb teszt során derülhet ki.

Befutott az új Galaxy Watch és a Galaxy Tab is

Az eseményen bemutatkoztak a Samsung új okosórái is, amelyek ezúttal a Galaxy Watch6 és Galaxy Watch6 Classic névre hallgatnak. Előbbi elsősorban a hétköznapi felhasználók számára kedvez, míg utóbbi azoknak lehet jó választás, akik olyan extrákra vágynak, mint például a visszatérő, forgatható lünetta. A Watch6 44 és 40 milliméteres méretekben lesz választható, míg a Watch 6 Classic 47 és 43 milliméteres átmérőkkel kerül a boltok polcaira. A készülékek ezúttal is megkapták az IP68-as por- és vízállósági tanúsítvány, illetve MIL-STD-810H minősítéssel is rendelkeznek, amellyel a túloldalon csak az Apple Watch Ultra büszkélkedhet.

Végül, de nem utolsósorban a Galaxy Tab S9, a Tab S9+ és a Tab S9 Ultra is bemutatkozott, amelyek együttes erővel a teljes felső csúcskategóriát lefedik androidos fronton – egyaránt ár-érték arányban és teljesítményben is. Újdonság, hogy ezek az első olyan S szériás tabletek, amelyek ugyancsak IP68-as por- és vízállósági tanúsítvánnyal rendelkeznek, így rendkívül kecses formatervük ellenére bátran használhatjuk őket a szabadban is – az új készülékeknek egyáltalán nem okoz gondot, ha egy forró nyári napon véletlenül rájuk borul egy pohár limonádé; legalábbis elméletben.

Indul az előrendelés

A Galaxy Z Fold5 indulóárát ezúttal 769 990 forintra lőtte be a Samsung, míg a Z Flip5-höz 489 990 forintért juthatunk hozzá. A Galaxy Watch6 129 990 forintról indul, a Watch6 Classic pedig 169 990 forintos árcédulával kerül fel a boltok polcaira. Az új S szériás Galaxy Tabok árazása a következőképpen alakul:

Galaxy Tab S9 – 364 990 forinttól

Galaxy Tab S9+ – 454 990 forinttól

Galaxy Tab S9 Ultra – 544 990 forinttól

Fontos megjegyezni, hogy az előbb felsoroltak az új készülékek indulóárai – amennyiben a telefonok vagy a tabletek tekintetében nagyobb tárhelyet vagy az órák esetében nagyobb méretet és/vagy e-SIM-lehetőséget szeretne választani, az árak a legtöbb esetben súlyos tízezrekkel emelkednek, ezekkel kapcsolatban a Samsung weboldalán tájékozódhat.

Az előregisztrációs kampány 2023. július 26-án 13 órától 2023. augusztus 10-én 23 óra 59 percig vagy a készlet erejéig tart. Azok, akik online érdeklődésüket fejezték ki a Galaxy Unpacked esemény iránt, a megküldött marketingkommunikációs levélben, valamint a különböző közösségimédia-platformokon egy darab árkedvezményre jogosító kuponkódot kaphatnak, amely kizárólag a Samsung-webáruházban történő online vásárlás esetén a végfelhasználói árból kerülnek levonásra.

A kedvezmény mértéke 40 ezer forint értékű árkedvezmény Samsung Galaxy Flip5 és Fold5 okostelefonok vásárlása esetén, illetve 20 ezer forint értékű árkedvezmény Samsung Galaxy Tab S9 szériás táblagépek vásárlása esetén.

(Borítókép: Gábor Zoltán / Index)