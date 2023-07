Nagyot álmodott a NASA: saját streamingplatformot indít

A NASA 2023 nyarán elindítja saját streamingplatformját NASA+ néven. Az ügynökség egy konszolidált webes élményen is dolgozik.

A NASA is beszáll a streamingpiacra, 2023 nyarán elindítja NASA+ névre keresztelt saját streamingplatformját – írja az Engadget.

Már most is élőben közvetít az ügynökség indításokat és egyéb eseményeket a weboldalán, de a NASA+-on nemcsak élő közvetítéseket, hanem eredeti videósorozatokat is kínálnak majd.

Jó hír, hogy a szolgáltatás ingyenes lesz, és nem szakítják meg a műsorokat reklámokkal sem.

A streamingszolgáltatás iOS- és Android-alkalmazásokon keresztül lesz elérhető mobileszközökön, emellett asztali és mobilböngészőkön is megtekinthető lesz, valamint igény szerint streamelhetőek is lesznek a műsorok.

Digitális jelenlétünk átalakítása segít nekünk abban, hogy jobban el tudjuk mondani, hogyan tárja fel a NASA az ismeretlent az űrben, hogyan inspirál a felfedezések révén, és hogy szolgálja az emberiség javát

– mondta Marc Etkind, a NASA kommunikációs irodájának munkatársa.

A saját streamingszolgáltatás bevezetése mellett a NASA teljes digitális jelenlétét is átalakítja. Jelenleg egy új webes élményen dolgozik, amely jobban össze tudja gyűjteni a misszióiról, kutatási projektjeiről és a programjaikkal kapcsolatos frissítésekről szóló információkat.

Integrált navigációs és keresési funkcióval is rendelkezik majd az oldal, hogy könnyebben hozzáférhessenek az érdeklődők az információkhoz.

A frissített webes élmény bétaverziója már most is megtekinthető.