Teljesen újratervezi az iPadek kinézetét az Apple

Az Apple Watchok – és a jelenlegi pletykák alapján a legújabb iPhone-ok – után az iPadek kijelzőjét is újraszabná az Apple, ezzel minden korábbinál vékonyabb kávákat elérve.

Nagyon úgy tűnik, hogy az Apple nemcsak az iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max készülékeken tervezi csökkenteni a kijelzőt körülvevő keretek méretét, hanem a jövőbeli iPad modelleken is. A vékonyabb kereteket – és végső soron az Apple hosszú távú álmát: egy valóban keret nélküli készüléket – a LIPO technológia segítségével lehet megvalósítani, azt azonban, hogy mely iPadek kaphatják meg az újítást, egyelőre nem tudni; bár nem nehéz tippelni.

A LIPO a „low-injection pressure overmolding” szavak rövidítése. A technológiát elsőként az Apple Watch Series 7 esetében alkalmazta a kaliforniai vállalat, ez volt ugyanis az első olyan készülék, mely minden korábbinál vékonyabb kereteket kapott. Mint arról korábban az Index is beszámolt, hasonló fejlesztést kaphat az iPhone 15-ös széria is, most azonban Mark Gurman, a Bloomberg újságírója és az egyik legmegbízhatóbb Apple-szakértő arról cikkezett, hogy az iPadek sem maradnak ki a buliból.

Az iPadeken a világ szeme

Ugyan Gurman nem tért ki rá részletesen, könnyen kikövetkeztethető, hogy a vékonyabb keretek elsőként az iPad Prókban fognak debütálni – minden technológiai bravúrt ugyanis ezekben a készülékekben mutat meg elsőként az Apple. Hogy mindez mikor kerülhet fel a boltok polcaira, arról azonban semmit sem lehet tudni, abból kiindulva azonban, hogy csak most láttak napvilágot az első pletykák, nem lennénk meglepődve, ha évekre lennénk még a lelepleződéstől.

Idén az iPhone 15-ös termékcsalád két legnagyobb változtatása közelebb viszi az Apple-t az álom iPhone-hoz. A standard iPhone 15 modellek Dynamic Islandet kapnak, míg a Pro és Pro Max kijelzők egy új technológiával készülnek majd: a low-injection pressure overmoldinggal, vagy LIPO-val, ahogy az Apple-n belül nevezik. […] A LIPO-t először az Apple Watch Series 7 esetében alkalmazták, hogy vékonyabbá tegyék annak a készüléknek a peremét és növeljék a kijelző méretét. Az Apple pedig azt tervezi, hogy végül az iPadre is átviszi a funkciót

– fogalmazott Gurman.

A készüléket nagy valószínűséggel az M3-as lapkája fogja hajtani, a jelek szerint pedig az iPadek fizikai mérete változatlan marad, a keretek zsugorodásának köszönhetően azonban a kijelző tényleges mérete sokkal nagyobb lehet.

Nem mindegy, hogy LIPO vagy LiPo

Bár a LIPO és a LiPo ugyanazokból a betűkből állnak, a kis- és nagybetűk használata ebben az esetben kifejezetten fontos, míg ugyanis előbbi egy gyártási technológia rövidítése, addig utóbbi alatt a lítium-polimer akkumulátorokat értjük, melyek nagyobb fajlagos energiát biztosítanak, mint más lítiumakkumulátor-típusok.

Mindennek köszönhetően a LiPo akkumulátorokat elsősorban olyan alkalmazásokban használják, ahol a súly kritikus jellemző, így tökéletes megoldás okostelefonok, tabletek, vagy egyes elektromos járművek esetében.