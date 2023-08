Nem teljesen olyan a Vision Pro, ahogyan azt az Apple reklámozta

Ugyan a megjelenés még messze van, az alkalmazásfejlesztők szigorú körülmények között már most hozzáférhetnek az Apple Vision Pro egy-egy példányához, hogy a rajtkor a lehető legtöbb alkalmazás már optimalizáltan fusson a készüléken – a virtuálisvalóság-szemüvegre ugyanis a legmegfelelőbb felhasználói élmény érdekében teljesen új felületeket kell készíteniük a fejlesztőknek.

Ahogy arról már egy korábbi cikkünkben is írtunk, a Vision Pro egy teljesen új szférát nyit a vállalat történelmében, melyet az Apple nagyon ötletesen Spatial Computingnak, vagyis Térbeli Számításnak nevezett el – a Vision Pro lényege ugyanis az, hogy elmossa a határt a valódi és a digitális világ között, a készüléket viselő és az őt körülvevők számára is.

A készüléket a júniusi Worldwide Developer Conference-en leplezték le, ahol közel egy órán keresztül meséltek a készülékről, mely egy pillanat alatt eltelt, a Vision Pro ugyanis annyi újdonságot kínált, hogy az egyórás bemutató jóformán kevésnek érződött; az érdeklődőkben legfeljebb csak körvonalazódhatott, hogy pontosan mi is akar majd lenni a készülék. Ezen segített a későbbiekben az, hogy a bemutató után több youtuber és újságíró is kipróbálhatta a szemüveget, aminek köszönhetően valamivel többet tudhattunk meg a Vision Próról, beszámolóik a körülbelül 30 perces próbakör miatt azonban továbbra is felszínesek voltak.

Ezen változtatott most az Apple Insider egyik szerkesztője, Mike Wuerthele, aki furmányosan ugyan, de állítása szerint huzamosabb időre is hozzáfért az Apple virtuálisvalóság-szemüvegéhez, a tapasztalatait pedig részletesen is megosztotta.

Nem minden az, aminek látszik

Wuerthele szerint a Vision Pro beüzemelése rendkívül egyszerű volt, a folyamat leginkább egy iPhone beállításához volt hasonlítható – sőt, egy ponton használnia is kellett a telefonját, a készülék TrueDepth kamerarendszerével kellett ugyanis feltérképeznie a fejét a hangszórók optimalizálásához. Eddig semmi meglepő nem volt tapasztalható, belépve a rendszer menüjébe azonban hamar kiderült az első turpisság:

a Vision Pro látómezeje ugyanis nem végtelen, Wuerthele szerint amennyiben teljesen oldalra nézünk, anélkül, hogy elfordítanánk a fejünket, feketeséget láthatunk.

Ez az Apple reklámanyagaiban természetesen nem tűnt fel. Ennek ellenére a beszámoló szerint továbbra is az almás cég szemüvege rendelkezik messze a legnagyobb látómezővel, a Microsoft-féle HoloLens 2-höz képest körülbelül kétszer nagyobbal. A látómező mellett a második legérdekesebb téma az volt, hogy a Vision Pro hogyan fogja megjeleníteni a külvilágot – maga a készülék ugyanis a látszat ellenére nem átlátszó, a beépített kijelzőkön látottakat kamerákon keresztül jeleníti meg a szemüveg.

A férfi szerint alapjáraton rendkívül jól kezeli a kamerák képét a készülék, egyedül akkor vehető észre, hogy valójában nem közvetlenül a külvilágot látjuk, amikor a fényviszonyok hirtelen megváltoznak, tehát például valaki le- vagy éppen felkapcsolja a villanyt. Ilyenkor egy rövid időre zavarossá válhat a kép, ezek után azonban ismét alkalmazkodik a fényviszonyokhoz a Vision Pro. Wuerthele szerint ugyancsak pluszpont, hogy a készülék tökéletesen átadja a fényviszonyok erősségét, a kijelzők a külvilágban érzékelhető fényerő szintjén világítanak, így amikor levesszük a szemüveget, a szemnek egyáltalán nem kell alkalmazkodnia az új fényviszonyokhoz.

Nem lesz mindenre tökéletes

A szerkesztő még nem tudja pontosan, hogy a készülék mire lesz majd a legtökéletesebb, ez valószínűleg azon fog múlni, hogy a különböző fejlesztőcsapatok hogyan aknázzák ki a Vision Pro által adott hardveres bravúrokat – ha mindent kreativitásukat kihasználják, a határ a csillagos ég.

Szerinte egyelőre olvasásra például továbbra is jobb választás az iPhone vagy az iPad, de játszani sem az igazi még az Apple Vision Prón – legfőképp azért, mert egyelőre csak az ujjakkal való gesztusvezérlést lehet használni. Ez a későbbiekben valószínűleg változni fog, a megjelenés azonban még hónapokra van.

Érdekesség egyébként, hogy a készüléken futó visionOS béta-verzióit az iOS 17-tel, az iPadOS 17-tel, a macOS Sonomával és a watchOS 10-zel egy időben folyamatosan adja kifelé az Apple, így a szoftver hétről hétre újabb funkciókat kap, nem utolsósorban pedig stabilabbá is válik. Azt, hogy a készülék mikor kerül fel a boltok polcaira, egyelőre nem tudni, az almás cég a bemutató során mindösszesen annyit árult el, hogy valamikor 2024 első felében tervezik a rajtot, könnyen megeshet azonban, hogy ez a gyártási nehézségek miatt tovább csúszik.

Tovább nehezíti a készülék beszerzését, hogy a Vision Pro elsősorban az Egyesült Államokon belül lesz elérhető, Európába vélhetően csak 2024 végén vagy 2025 első felében érkezhet meg. Magyarország azonban nagy bizonyossággal még ekkor sem lesz a kiválasztott országok listáján – elég csak abból kiindulni, hogy egy olyan egyszerű termék, mint például a HomePod mini sem kapható nálunk. A Vision Pro forgalmazását 3499 dolláros ajánlott fogyasztói áron fogja megkezdeni az Apple, a készülék egyéb tulajdonságairól az alábbi cikkünkben írtunk részletesebben.

(Borítókép: Philip Pacheco / Bloomberg / Getty Images)