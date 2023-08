India űrszondája szerdán sikeresen landolt a Holdon. A második próbálkozásra jártak most sikerrel, azonban egy dologban elsők: először érték el a Hold déli sarkát.

Szerdán kora délután sikeresen leszállt a Holdon a Chandrayaan–3 szonda, India ezzel az Egyesült Államok, Oroszország és Kína után negyedik országként juttatott működő eszközt az égitestre.

Elsőkén érkeztek meg ugyanakkor a Hold déli sarkához, ami azért érdemel kitüntetett figyelmet, mert a tudomány szerint a permanensan árnyékos kráterek itt jelentős mennyiségű vizet rejtenek, ami fontos lehet tartós emberi bázis létrehozásához.

A Chandrayaan–3 Vikram nevű leszállóegysége a sikeres leérkezést követően önállóan és a felszínen mozgó a Pragyan holdjáróval is kutatást végez az égitesten.

A Chandrayaan–3 volt az ország második kísérlete a Hold elérésére.

Elődje a Chandayaan–2 leszállóegysége 2019-ban nem járt sikerrel, de nem is volt teljes kudarc: a Hold körül keringő egység azóta is működik, és ebben a küldetésben is részt vett. A landolást élőben követte India miniszterelnöke, Narendra Modi, aki angolul elmondott beszédében az emberközpontúságot és az emberiség egységét hangoztatta.

A Chandrayaan–3 közel egy időben érkezett a Holdhoz az orosz Luna–25 szondával. A Luna–25 közel ötven évvel követte a szovjet Luna–24 küldetést, és pár nappal a Chandrayaan–3 előtt szállt volna le. Mint ismert, az orosz eszköz technikai problémák miatt nem tudta végrehajtani a leszálláshoz szükséges manővert, és a Hold felszínébe csapódva megsemmisült.

A Holdra érkezők sorában Japán lesz a következő, az ő küldetésük pénteken indul az Egyesült Államokból, de várhatóan csak fél év múlva érkezik meg az égitestre.

(Space.com)